Zuid-Korea wil het wettelijk verankeren dat app-ontwikkelaars niet langer verplicht zijn om de betaalsystemen van Google of Apple te gebruiken. Daarmee dreigen die twee een hoop commissie te verkiezen.

Wie apps in de App Store of Google Play wil zetten staat daarvoor commissie af aan Google of Apple. Ook aankopen in die app vallen daar onder. Korea wil nu die door Google en Apple opgelegde verplichting verbieden. Het voorstel, een amendement aan de telecomwetgeving, wordt vandaag normaliter goedgekeurd en woensdag finaal gestemd.

Het is de eerste keer dat een groot land zo'n verbod in een wettelijk kader giet. In Europa zijn er al wel gelijkaardige plannen, maar voorlopig nog niet zo concreet. Ook in de VS werd er recent een gelijkaardig voorstel gelanceerd. Reuters merkt op dat een Koreaans overheidsrapport stelt dat er in 2019 6 biljoen won (4,3 miljard euro) naar Google is gegaan op die manier, in Zuid-Korea alleen al.

Gekend probleem

De commissie die Google en Apple eisen, waar je als ontwikkelaar geen inspraak in hebt, liggen al langer onder vuur. Onder meer door Epic Games, de maker van Fortnite, dat klaagt dat de twee platformen met een hoop geld gaan lopen. Maar ook Belgische krantenuitgevers klaagden in het verleden over het model dat wordt gehanteerd.

Google heeft intussen wel hun comissie aangepast, zo betaal je als ontwikkelaar nog 15 procent in plaats van 30 procent commissie in het eerste miljoen dollar dat wordt verdient. Apple nam een gelijkaardige beslissing.

