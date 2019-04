Zuid-Korea vervroegt lancering 5G om zeker te zijn van wereldwijde primeur

In Zuid-Korea is in de nacht van woensdag op donderdag 5G, supersnel mobiel internet, gelanceerd. Het is het eerste land wereldwijd waar er nationale 5G-dekking is. 'Wij hebben de eerste abonnees op 5G voor mobieltjes ter wereld', juichte SK Telecom, de grootste operator van Zuid-Korea.

14 Keer gedeeld

Keer gedeeld











Mensen nemen foto's tijden de lancering van 5G bij SK Telecom, de grootste operator van Zuid-Korea, Seoul, 3 april 2019.

Om toch maar met de wereldwijde primeur te kunnen uitpakken, werd de lancering van 5G zelfs twee dagen vervroegd. De drie grote nationale operatoren - naast SK Telecom ook KT en LG UPlus - zouden het supersnelle mobiele internet normaal op 5 april lanceren. Maar omdat er geruchten waren dat het Amerikaanse Verizon zijn 5G-diensten mogelijk vroeger dan verwacht zou aanbieden, activeerden de drie operatoren hun 5G al in de nacht van woensdag op donderdag. Zuid-Korea staat bekend om zijn technische krachttoeren. De overheid maakte van 5G ook een prioriteit om de economie een duwtje in de rug te geven. De eerste abonnees zijn sterren als kunstschaatsster Kim Yu-na en twee leden van de band EXO. De gewone Zuid-Koreaan zal vanaf vrijdag toegang hebben tot het mobiele netwerk van de vijfde generatie, waarmee je een film in minder dan een seconde zou kunnen downloaden. Dan lanceert Samsung zijn Galaxy S10 5G, de eerste smartphone ter wereld die de technologie ondersteunt. Concurrent LG volgt binnen twee weken met zijn V50. Zuid-Korea staat bekend om zijn technische krachttoeren. De overheid maakte van 5G ook een prioriteit om de economie een duwtje in de rug te geven. Verizon startte woensdag Amerikaanse tijd met de uitrol van 5G voor mobiele telefonie in Chicago en Minneapolis, een week eerder dan verwacht. Maar toch was Zuid-Korea twee uur eerder, aldus het persagentschap Yonhap.