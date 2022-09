Een Zuid-Koreaanse rechtbank heeft een arrestatiebevel uitgeschreven voor Do Kwon. De man wordt door de cryptogemeenschap mee verantwoordelijk gehouden voor de recente crash in de markten van digitale munten.

Do Kwon is mede-oprichter en CEO van Terraform Labs, het bedrijf achter de cryptomunten Terra Luna en TerraUSD. In mei van dit jaar zakte de waarde van Terra Luna met 99%. Ook zustermunt TerraUSD, een zogeheten 'stablecoin', ging de dieperik in, en dat laatste is in principe niet mogelijk. Stablecoins linken hun waarde namelijk aan een stabielere munt, in dit geval de dollar, en proberen die te behouden via het kopen en verkopen van andere tegoeden.

De spectaculaire crash zorgde dan ook voor ongerustheid op de digitale beurzen, en de val van meerdere munten waaronder grote namen als bitcoin. De meeste cryptomunten zijn nog altijd niet uit het dal van die 'cryptowinter' gekropen.

Volgens de Koreaanse rechtbank heeft Terraform Labs de regels rond financiële markten overtreden. Kwon zou echter verblijven in Singapore, waar zijn bedrijf gevestigd is. Dat lang heeft geen uitleveringsakkoord met Zuid-Korea. Naast Kwon zou het Koreaanse gerecht nog vijf anderen willen arresteren die bij de zaak betrokken zijn.

