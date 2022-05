Het Zuid-Koreaanse concern investeert 247 biljoen won, omgerekend zo'n 182 miljard euro, in diverse ontwikkelingen. Het gaat daarbij onder meer om chips, batterijen en biotech. Ook in chipfabrikant SK Hynix wordt fors geïnvesteerd.

Dat melden diverse Koreaanse media, waaronder The Korea Times. De investeringen staan voor de komende vijf jaar op de planning. Ze zijn in belangrijke mate gericht op de Zuid-Koreaanse markt; ongeveer driekwart van het geld komt in Zuid-Korea terecht en moet daar de economie wat rechttrekken.

De focus van de investeringen ligt voornamelijk op chipproductie. Zo is meer dan de helft van de investeringen - zo'n 142 biljoen won (omgerekend 106 miljard euro) - gericht op ontwikkeling van halfgeleiders. SK wil onder meer de capaciteit en voorraden vergroten. Er staat ook een halfgeleidercluster in Yongin, in de omgeving van Seoul, op de planning, en het bedrijf wil de capaciteit van bestaande faciliteiten uitbreiden.

Daarnaast wil SK Group investeren in communicatienetwerken, milieuvriendelijke sectoren als elektrische voertuigen en duurzame energie, en in biotech. Het nieuws komt er een paar dagen na een gelijkaardige aankondiging van die andere Zuid-Koreaanse techgigant Samsung. Dat bedrijf gaat de volgende jaren 338 miljard euro uitgeven aan voornamelijk chipproductie.

In samenwerking met Dutch IT Channel

