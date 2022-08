Zowat 125 jaar nadat onderzoeksschip Belgica vanuit Antwerpen koers zette richting Antarctica, brengt de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) de missie onder leiding van Adrien de Gerlache digitaal in kaart. Een 'story map' vertelt het verhaal van de zuidpoolmissie aan de hand van kaarten, krantenartikels en andere originele bronnen.

Op 16 augustus 1897 voer het zeilschip in Antwerpen onder grote belangstelling uit richting de Zuidpool, die toen als 'terra incognita' gold. Uiteindelijk zou de bemanning de eerste zijn die, ongepland, overwinterde in het zuidpoolgebied.

Het omgebouwde Noorse robbenschip had een internationale bemanning van wetenschappelijk en zeelieden aan boord. Ook de later wereldbekende ontdekkingsreizigers Roald Amundsen en Frederick Cook bevonden zich in het gezelschap dat de zware poolwinter trotseerde nadat het schip op 4 maart 1898 finaal vastliep in het poolijs.

Heroïsche tocht

Met een dieet van bijvoorbeeld pinguïns en zeehonden wisten ze het tekort aan vers voedsel te compenseren om de lange winternachten door te komen. Begin 1899, zomer in het zuidelijke halfrond, zat het schip nog steeds vast en pas op 28 maart 1899 bereikte de Belgica vaste bodem in Zuid-Amerika. In november dat jaar was het schip terug in Antwerpen.

'KBR maakte een story map over deze heroïsche tocht. Dankzij bijzondere historische documenten biedt ze een nieuw perspectief op de belevenissen van Adrien de Gerlache en zijn bemanning, van hun doortocht door Vuurland tot in het pakijs van Antarctica. Alle beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van de Koninklijke Bibliotheek van België', aldus de KBR. Het gaat bijvoorbeeld om de originele kaarten die De Gerlache gebruikte tijdens zijn poolmissies, krantenartikelen uit de negentiende eeuw of foto's van het schip op de zuidpool.

