Firefox-bouwer Mozilla waarschuwt voor een ernstige kwetsbaarheid in de browser. Updaten naar de nieuwste versie is de boodschap, want Mozilla heeft al weet van hackpogingen.

Gebruikt u Firefox? En is de versie van uw browser niet 67.0.3 of ESR 60.7.1? Dan doet u er best aan om zo snel mogelijk uw software bij te werken tot die nieuwste versies. Firefox-bouwer Mozilla heeft die nieuwe versies beschikbaar gesteld nadat het weet kreeg van een ernstige kwetsbaarheid. Die zwakke plek laat toe om de browser te doen crashen en vervolgens andere code op de pc te doen draaien.

In een mededeling zegt Mozilla dat het weet heeft van heel gerichte aanvallen die deze kwetsbaarheid trachten uit te buiten. Hoe ver de hackers precies kunnen gaan en of de volledige controle van de computer overgenomen kan worden is niet zeker. De bug werd ontdekt en gemeld door Samuel Groß van Google Project Zero en Coinbase Security: een beveiligd online platform voor het kopen, verkopen, overschrijven en opslaan van digitale valuta. Mogelijk is het de aanvallers dus vooral om het stelen van cryptocurrency te doen.

Hoe dan ook is updaten dus aan de orde. In sommige gevallen volstaat het om even de browser te herstarten en de auto-update zijn werk te laten doen. U kan ook altijd het driestrepig icoontje rechtsboven even aanklikken, 'options' aanduiden en de updatefunctie zoeken. Wat ook altijd kan is de nieuwste versie downloaden via de site van Mozilla.