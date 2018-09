Zware boetes voor bedrijven die terreurboodschap te laat verwijderen

Lidstaten moeten forse straffen in het vooruitzicht stellen als een opdracht om terroristische content te verwijderen niet wordt uitgevoerd. Internetproviders die systematisch falen moeten een boete van tot 4 procent van de jaaromzet opgelegd kunnen krijgen door de bevoegde autoriteit in hun land, aldus de EU.

Internetproviders en -platforms moeten proactief gaan werken, bijvoorbeeld met automatische detectiesystemen, maar wel met menselijk toezicht. Als een bericht ten onrechte wordt verwijderd, moet dat snel ongedaan worden gemaakt. De vrijheid van meningsuiting mag niet worden uitgehold. Ook moet er een goede klachtenprocedure komen. Verder moeten providers jaarlijks openheid geven over hun inspanningen hoe ze misbruik hebben bestreden.

Terroristische boodschappen zijn vanwege de snelle verspreiding het schadelijkst in het eerste uur, aldus het dagelijks EU-bestuur. Ze vormen een ,,zeer reëel risico voor de Europese samenleving. Zo verspreidde terreurbeweging IS in januari nog bijna zevenhonderd keer nieuw propagandamateriaal.

De commissie vraagt de lidstaten snel in te stemmen met de voorstellen. Ook het Europees Parlement moet zich er nog over buigen.