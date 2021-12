Amazon Web Services werd woensdag getroffen door een elektrische panne. De panne is vermoedelijk verantwoordelijk voor zware storingen bij een reeks internetdiensten, waaronder Slack. Het is al de derde storing in korte tijd.

Door een storing in een datacenter van AWS aan de oostkust van de Verenigde Staten, ondervonden meerdere internetdiensten hinder. Onder meer Slack, Coinbase, de Epic Games Store en datingapp Grindr bleken moeilijk of niet bereikbaar voor een deel van de gebruikers. De problemen ontstonden rond 13:30, blijkt uit meldingen op Allestoringen en Downdetector. De oorzaak van de storing is niet door AWS bevestigd, maar het bedrijf maakt wel melding van een stroomstoring in een datacenter in de Amerikaanse staat West-Virginia. De storing zou ondertussen verholpen zijn.

Het gaat al om de derde storing voor Amazon Web Services deze maand. Op 7 december ging het populaire cloudplatform al even uit de lucht door problemen in een datacenter aan de oostkust van de VS, met gevolgen voor onder meer cryptoplatform Coinbase, streamingdiensten Netflix en Disney+, en de e-winkel van Amazon zelf. Op 15 december gebeurde een tweede storing, deze keer in een datacenter aan de westkust van de VS. Daarbij ondervonden onder meer Slack en Facebook hinder.

