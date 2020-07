De Franse groep ECA heeft een vliegende drone van een Zweeds-Zwitsers consortium gekozen voor de mijnenbestrijdingsvaartuigen voor de Belgische en Nederlandse zeemachten. Dat is woensdag uit een industriële bron vernomen.

De drone heeft de vorm van een kleine helikopter met een optronische bol onder de romp. Het zou gaan om de Skeldar V-200 UAV, een toestel dat speciaal is ontworpen om te opereren vanop vaartuigen, aldus de constructeur. Dat is het consortium UMS Skeldar, dat bestaat uit de Zweedse groep Saab en de Zwitserse onderneming UMS Aero Group.

Contract van 2,2 miljard euro

België kende vorig jaar het consortium Belgium Naval & Robotics, een samenwerkingsverband van de Franse ondernemingen Naval Group en ECA Robotics, het contract toe voor twaalf nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen. Die zijn bestemd voor de marines van Nederland en België, die elk zes vaartuigen krijgen. Het totale contract is ongeveer 2,2 miljard euro waard.

De vaartuigen zullen uitgerust zijn met verschillende drones, ook onderwatertoestellen, voor het detecteren en onschadelijk maken van mijnen. Ook de Duitse en Canadese zeemachten selecteerden al de Skeldar V-200.

