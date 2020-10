Het Zweedse invsteringsfonds EQT zou onderzoeken of het de Nederlandse operator KPN wil overnemen. Dat zegt Bloomberg.

Bloomberg baseert zich op anonieme bronnen, al gaat het om gesprekken in een vroeg stadium. Een formeel bod is er nog niet.

KPN is de grootste Nederlandse telecomoperator en ex monopolist. Overnamegeruchten over het bedrijf duiken regelmatig op, zo was er volgens sommigen vorig jaar nog interesse vanuit Canada.

Maar het bedrijf zomaar overnemen door er geld tegenaan te smijten kan niet. KPN's aandelenstructuur maakt het lastig om het bedrijf door een vijandige overname op te kopen. Na een overnamepoging in 2013 door de Mexicaan Carlos Slim, hield ook de Nederlandse regering die poging tegen. Als EQT KPN zou willen overnemen, dan moet het dus met een plan en een charmeoffensief komen dat zowel KPN als de Nederlandse overheid kan overtuigen.

