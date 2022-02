Het Zweedse bedrijf PriceRunner heeft Google aangeklaagd voor misbruik van zijn machtspositie. Het eist zo'n 2,1 miljard euro omdat Google de eigen prijsvergelijkingsdienst zou hebben voorgetrokken.

Pricerunner daagt Google voor een Zweedse rechtbank en eist omgerekend 2,1 miljard euro. Het bedrijf, dat wordt overgenomen door betalingsbedrijf Klarna, vindt dat Google de wet heeft overtreden omdat het de eigen prijsvergelijkingsdienst Google Shopping zou hebben voorgetrokken. De Europese Commissie legde het techconcern om dezelfde reden eerder al een miljardenboete op. Tegen die laatste beslissing heeft de techgigant beroep aangetekend.

Google kreeg de EU-boete van ruim 2,4 miljard euro in 2017. Vorig jaar werd een eerste beroep van het Amerikaanse bedrijf bij een lagere Europese rechter afgewezen. Het Gerecht van de Europese Unie noemde de overtreding van het bedrijf 'bijzonder ernstig' en 'moedwillig'. Het uitlichten van Google Shopping en het naar beneden duwen van rivaliserende diensten in de zoeklijsten hinderen inderdaad de vrije concurrentie, constateerde de rechtbank. Het zou het einde van sommige concurrenten kunnen betekenen en kunnen leiden tot minder innovatie en minder keuze voor consumenten.

'Dit is voor veel Europese bedrijven een kwestie van overleven', zegt topman van PriceRunner Mikael Lindahl in een toelichting bij zijn eigen rechtszaak. Het bedrijf verwacht dat het uiteindelijke schadebedrag veel hoger zal uitvallen dan 2,1 miljard euro omdat de overtredingen nog steeds doorgaan.

Google hield tot nu toe steeds vol dat de zoekresultaten voor online winkelen alleen maar werden aangepast om gebruikers beter van dienst te zijn. Het Gerecht van de Europese Unie verwierp dat argument. Ook als een ander relevanter was dan Google Shopping, kreeg die laatste toch voorrang.

