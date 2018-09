Zwitserland wil cryptobedrijven in het land houden

Zwitserland is een belangrijk centrum in de bankenwereld en het zou ook graag een hub worden voor cryptomunten. Daarom heeft de Zwitserse federatie van bankiers een reeks adviezen uitgeschreven voor het omgaan met crypto- en blockchain-gerelateerde start-ups.

In het huidige systeem, zo merkt de Swiss Bankers Association op, weigeren de meeste banken in het land zaken te doen met blockchain start-ups, zeker als die door ICO's hun kapitaal verkrijgen. Zo'n 'online beursgang' waarbij tokens op de blockchain worden verkocht in plaats van aandelen, vormt voor veel start-ups een manier om snel geld in te zamelen, maar de typische controles voor een traditionele beursgang horen er niet altijd bij.

Vooral voorzieningen tegen witwaspraktijken durven al eens over het hoofd te worden gezien, iets wat de banken duur kan komen te staan als zij de rekeningen van de start-up beheren die de wet blijkt te overtreden. Vaak vangen ze dan ook bot wanneer ze naar de bank stappen. Maar zelfs start-ups die een eigen munt uitgeven, hebben een bankrekening nodig om de huur te betalen, en wanneer ze die in Zwitserland niet kunnen openen, trekken ze naar andere regionen.

In een nieuw rapport geeft de federatie nu een checklist uit die de 250 banken van het land kunnen gebruiken om blockchain en crypto-start-ups in te schatten. In de richtlijnen staan onder meer adviezen over het kennen van de klant en het gebruiken van anti-witwaspraktijken."We geloven dat we met deze richtlijnen in staat zullen zijn om een basis op poten te zetten voor een gesprek tussen banken en innovatieve start-ups. Ze zouden de dialoog simpeler moeten maken, en het openen van rekeningen moeten versoepelen", zegt Adrian Schatzmann, voorzitter van de Zwitserse Bankiersfederatie op een persconferentie.