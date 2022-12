Zwitserland wil streaming, gaming en elektrische wagens beperken bij zwaar stroomtekort

Zwitserland heeft een plan klaar waarbij het in vier stappen het energieverbruik kan terugdringen als dat nodig is. In extreme gevallen wil dat zeggen dat mensen hun elektrische wagen, spelconsole of streamingdienst niet of minder mogen gebruiken.