Het Zwitserse leger heeft het gebruik van berichtenapps zoals WhatsApp, Signal en Telegram verboden tijdens de dienst. Het leger verkiest het Zwitsers alternatief Threema, zo bevestigt een woordvoerder wat in de Zwitserse krant Tages-Anzeiger stond.

Eind december heeft het Zwitserse leger een mededeling uitgestuurd waarin soldaten worden verzocht de Zwitserse berichtendienst Threema te gebruiken. Tijdens operaties mogen ze op hun privételefoons niet langer met andere toepassingen communiceren.

Niet onder de Cloud Act

Er wordt binnen de overheid in Zwitserland al langer gewerkt met Threema. De toepassing zou veiliger zijn op het vlak van gegevensbescherming dan andere diensten. Zo valt ze in tegenstelling tot bijvoorbeeld WhatsApp niet onder de Cloud Act, een Amerikaanse wet uit 2018 waardoor Amerikaanse rechters toegang tot data kunnen eisen, zelfs als die gegevens op servers buiten de Verenigde Staten staan.

Threema belooft voorts beveiligde communicatie zonder dat gebruikers een telefoonnummer of e-mailadres moeten opgeven. Tien miljoen mensen zouden er al mee werken, zegt het bedrijf zelf. De toepassing is niet gratis, maar kost eenmalig 3,99 euro om te downloaden. Het leger zal die kost op zich nemen.

