In Zwitserland heeft het parlement een eerste goedkeuring gegeven voor SwissCovid, een bluetooth-app die aanvullend op manuele contactopsporing zal werken.

De hogere kamer van het Zwitserse parlement heeft de invoering van de app goedgekeurd. Volgens Reuters zal ze volgende week waarschijnlijk in beide kamers goedgekeurd worden.

Daarmee krijgt Zwitserland wettelijk toestemming om een contactopsporingsapp te gebruiken. Dat gebeurt op vrijwillige basis bovenop manuele contractopsporing zoals we die in België ook kennen.

SwissCovid gebruikt Bluetooth short range radio en combineert daarbij de nieuwe API's van Apple en Google om Android- en iPhone smartphones in te zetten als traceertool. De telefoon detecteert wanneer het toestel in de buurt is van andere gebruikers van de app. Die informatie wordt 21 dagen bijgehouden op de telefoon zelf.

Voor de uitrol werd de app getest door vrijwilligers van het leger. Zij hebben onder meer gekeken of de app werkte in een cafétaria, tijdens en treinreis, in de rij voor de winkel of op feestjes.

Zwitserland telt net geen 31.000 positieve gevallen van covid-19 waarbij er 1.661 doden zijn geteld. Nu het aantal besmettingen daalt, met zeven nieuwe infecties afgelopen maandag, worden ook daar de maatregelen versoepeld.

