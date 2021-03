De 21-jarige Zwitser die onder meer bij Nissan, Intel en camerabedrijf Verkada inbrak, wordt aangeklaagd door de VS. Of hij ook wordt uitgeleverd is nog niet duidelijk.

Till Kottmann (in sommige media ook Tille of Tillie genoemd) zou het afgelopen jaar aan interne bestanden zijn geraakt van onder meer Nissan, Intel en zes andere niet nader genoemde bedrijven. Onder meer op een website en via sociale media deelde hij informatie over de inbreuken.

Recenter slaagde hij er afgelopen maand in om in te breken bij de systemen van camerabedrijf Verkada, waardoor hij kon binnenkijken in fabrieken van Tesla en in een gevangenis in Alabama.

Data van meer dan honderd organisaties

Reuters schrijft dat de Amerikaanse autoriteiten hem er van beschuldigen dat hij bij zijn daden tot in de interne infrastructuur van bedrijven is geraakt, inclusief broncode en dat met behulp van gestolen toegangssleutels, inloggegevens en kwetsbaarheden. De aanklagers beweren dat hij gegevens van meer dan honderd organisaties heeft gelekt.

Kottmann zelf zit op dit moment nog altijd in Luzern in Zwitserland. De Zwitserse autoriteiten hebben de woning van de man al onderzocht, maar of en wanneer hij wordt uitgeleverd aan de VS is nog niet duidelijk.

