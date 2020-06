Zynga legt 1,8 miljard dollar op tafel voor Peak. Ook het Belgische Hummingbird Ventures passeert zo langs de kassa.

Peak is een Turkse producent van mobiele games. Het bedrijf telt ongeveer honderd werknemers en is vooral bekend van Toon Blast en Toy Blast. Die laatste titel is bij ons vooral bekend als het spelletje dat Vlaams minister-president Jan Jambon speelde in het parlement.

De grootste aandeelhouder van Peak is ceo Sidar Sahin, maar onder meer Earlybird, het Belgische Hummingbird Ventures en Endeavor Global zitten bij de investeerders van het bedrijf en cashen met de overname door Zynga.

Het is niet de eerste keer dat Zynga toenadering zoekt tot Peak. In 2017 nam het al de afdeling voor mobile card games over voor 100 miljoen dollar. Sindsdien zou er interesse hebben blijven bestaan in het bedrijf.

De overname van Peak is voor Zynga om een aantal redenen interessant. Het bedrijf krijgt enkele populaire speltitels in huis, de ontwikkelaars achter die titels, maar ook de gebruikers. Toon Blast en Toy Blast hebben samen meer dan twaalf miljoen dagelijkse actieve gebruikers. Volgens Zynga neemt zo het totaal aantal dagelijkse gebruikers binnen haar portfolio toe met 60 procent. Dat maakt Zynga op haar beurt interessanter als advertentienetwerk. Bovendien zitten de gebruikers van Peak vooral buiten de VS. Waar dat bij Zynga eerder omgekeerd is.

Zynga betaalt de overname met 900 miljoen dollar cash en 900 miljoen in Zynga aandelen. De Amerikaanse specialist in mobiele games hoopt de overname tegen het derde kwartaal af te ronden. Peak blijft wel onder eigen naam bestaan.

