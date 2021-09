Zyxel Networks, leverancier van cloud-oplossingen, wil zijn marktaandeel in België en Luxemburg verder vergroten. Het bedrijf opende donderdag daarom een eigen vestiging in ons land, op het Bedrijvencentrum van Mechelen.

Zyxel is gespecialiseerd in het leveren van AI- en cloud-gedreven netwerkoplossingen voor zowel thuisgebruikers als zakelijke omgevingen, en dan met name de kmo-markt. De expansie is een volgens het bedrijf een logische stap na de groei die Zyxel de afgelopen vier jaar onder meer in België heeft gerealiseerd.

Dichter bij de klant

Met het eigen kantoor in Mechelen wil de onderneming dichter bij de klanten komen. 'We zien dat België en Luxemburg groeimarkten zijn voor ons. Daarom vinden wij het van belang om dicht bij de resellers en eindklanten te zijn middels een fysiek kantoor', aldus Jean-Marc Guignier, Executive VP EMEA Sales & Marketing van Zyxel.

In België en Luxemburg focust Zyxel zich naast de kmo op de sectoren educatie, hospitality en healthcare. De afgelopen vier jaar is het aantal partners in deze regio sterk gegroeid. 'In 2022 verwachten wij in België ook ons salesteam verder op te schalen, zodat we hier onder meer onze netwerkoplossingen nog beter op de kaart kunnen zetten', zegt Ken Willekens, VAR manager bij Zyxel Belux.

