Gisteren kondigde Oekraïne een Airdrop aan op Twitter. Dit veroorzaakte een explosie van kleine schenkingen op de Ethereum-blockchain. Het land haalde al meer dan 36 miljoen euro op.

Sinds het land woensdagochtend 'airdrop bevestigd' tweette, hebben Ethereum-gebruikers duizenden donaties gedaan. Deze variëren van 0,0001 ETH tot 0,01 ETH (tussen €0,27 en €27) aan de officiële Ethereum-portemonnee van Oekraïne volgens gegevens van Etherscan.

Een airdrop is meestal een marketingactie om een coin onder de aandacht brengen bij het grote publiek. Een bedrijf hoopt door een klein aantal coins weg te geven genoeg aandacht te genereren, zodat er genoeg geïnteresseerden/potentiële investeerders zijn die mee willen doen aan de verkoop van de nieuwe coin of token die daarop volgt. Wat Oekraine precies zal weggeven, is voorlopig nog een raadsel.

Airdrop confirmed. Snapshot will be taken tomorrow, on March 3rd, at 6pm Kyiv time (UTC/GMT +2 hours).

Reward to follow!

Follow subsequent news re Ukraine’s crypto donation campaign at @FedorovMykhailo — Ukraine / Україна (@Ukraine) March 2, 2022

Oekraïne heeft meer dan €36 miljoen aan donaties binnengehaald sinds hun eerste tweet op 26 februari. Toen kondigde het land aan dat het donaties in cryptocurrency zou accepteren, bericht CoinDesk.

Het aantal unieke portefeuilles dat in de afgelopen 18 uur sinds de airdrop-tweet dergelijke schenkingen gedaan hebben, is het aantal unieke portefeuilles dat voorafgaand aan de tweet doneerde al voorbijgestoken volgens gegevens van Dune Analytics.

the state of crypto pic.twitter.com/MhTjnhINvs — NateAlex ლ⚈෴⚈ლ (@NateAlexNFT) March 2, 2022

