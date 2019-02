'Ongeziene aanval op infrastructuur van het internet'

Volgens experts die het Franse nieuwsagentschap AFP raadpleegde, zouden hackers niet alleen overheden, inlichtingendiensten en politie in het vizier hebben genomen, maar ook luchtvaartmaatschappijen en oliebedrijven. En dat zowel in het Midden-Oosten als in Europa.

Een van de experts meent dat de aanvallen uit Iran afkomstig zijn. 'Ze richten zich op de internetinfrastructuur zelf', zei David Conrad, een verantwoordelijke van ICANN. 'Hij sprak van een 'ongeziene' campagne op 'zeer grote schaal', die op korte tijd zeer sterk is toegenomen. 'Er zijn al doelgerichte aanvallen geweest, maar niet op deze manier', zei hij na een spoedvergadering van de organisatie vrijdag.

Het komt erop neer dat de aanvallen de geautoriseerde 'adressen van servers vervangen door adressen van machines die door de daders gecontroleerd worden', zegt ICANN. Op die manier zouden de daders in gegevens kunnen grasduinen als paswoorden en e-mailadressen. Ze zouden zelfs volledig de trafiek naar hun servers kunnen oppikken. Volgens het Amerikaanse Department of Homeland Security (DHS) dateren de eerste dergelijke cyberaanvallen van voor 2017.