Verschillende techbedrijven zetten hun activiteiten stop op Russische bodem na de inval in Oekraïne.

Zo stopt Google tijdelijk met zijn reclamediensten in Rusland, zowel in zijn zoekmachine als op videoplatform YouTube. Dat melden Amerikaanse media.

Eerder had Google enkel bepaalde advertenties van Russische staatsmedia geweigerd. Volgens de krant Wall Street Journal zou de Russische communicatieregulator Roskomnadzor vervolgens geëist hebben dat Google geen advertenties met 'valse politieke informatie' over Oekraïne meer zou verspreiden.

De Russen menen dat via advertenties bij video's op YouTube 'desinformatie' wordt verspreid om bij de Russische bevolking 'een vertekend beeld te creëren over de huidige gebeurtenissen'.

Volgens de krant New York Times neemt Google een voorzichtige houding aan tegenover de Russische overheid omdat het meer dan 100 werknemers in Rusland heeft. Rusland zou in het verleden hebben gedreigd met vervolging van individuele werknemers van bedrijven die regels aan hun laars lappen.

Begin deze week had de Amerikaanse technologiereus Apple de verkoop van zijn producten in Rusland al stopgezet.

Airbnb en Intel

Ook het Amerikaanse verhuurplatform Airbnb stopt zijn activiteiten in Rusland en Wit-Rusland. Dat heeft CEO Brian Chesky gezegd op Twitter.

Eerder had Airbnb al aangekondigd gratis verblijven te zullen aanbieden aan tot 100.000 Oekraïners die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun land.

Computerchipmaker Intel zet dan weer alle leveringen aan klanten in Rusland en Wit-Rusland stop. Dat heeft het concern vrijdag meegedeeld.

Intel is wereldwijd de grootste aanbieder van processors en servers voor datacenters. In een statement zegt het bedrijf de Russische invasie in Oekraïne te veroordelen. Het heeft een interne donatiecampagne opgestart om hulp te sturen naar slachtoffers. Die heeft al 1,2 miljoen dollar opgebracht, klinkt het.

