Telecomoperator Orange Belgium verhoogt zijn prijzen van vaste internet- en tv-diensten voor nieuwe en bestaande klanten vanaf 17 januari volgend jaar. De prijsverhoging is een antwoord op de voortdurende stijging van de kosten, bevestigt het bedrijf.

Orange verwijst daarbij onder meer naar de groothandelstarieven voor de toegang tot de kabelinfrastructuur die het zelf moet betalen. Ook de prijzen van modems en decoders zijn gestegen, als gevolg van het wereldwijde tekort aan computerchips, luidt het. Tot slot stijgen ook de loon- en energiekosten 'en dat maakt deze prijsaanpassing noodzakelijk'.

Concreet zullen de prijzen van de formules Love, Home en Boost worden verhoogd. Voor de diensten inclusief vast internet komt er 2 euro per maand bij. Voor de diensten inclusief vast internet en televisie gaat het om een prijsverhoging met 3 euro per maand. De klanten zullen de volgende weken persoonlijk op de hoogte gebracht worden, aldus Orange Belgium.

Tegelijk zal ook de snelheid van het vaste internet verhoogd worden: van 100 tot 150 Mbps voor downloads en 10 tot 15 Mbps voor uploads in het Telenet-dekkingsgebied, en van 5 tot 7,5 Mbps voor uploads in het VOO-dekkingsgebied. De prijzen van andere diensten blijven ongewijzigd. Concurrent Proximus gaat zijn prijzen voor een aantal bundels vanaf 1 januari verhogen, terwijl Telenet reeds een prijsverhoging doorvoerde in de zomer.

