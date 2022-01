Er circuleren nieuwe phishingmails die de indruk geven dat ze van de e-Box van de overheid komen. Ze zijn 'bijzonder overtuigend en daarom des te gevaarlijk', waarschuwt de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning.

De mail vraagt een betaling voor een COVID-certificaat. Die certificaten, in België gekend als het Covid Safe Ticket (CST), zijn echter gratis. De overheid roept op om goed na te denken over de boodschap in e-mails. 'Wordt er gevraagd om te betalen voor een gratis dienst? Krijg je een boodschap over een rekening of factuur die je niet verwachtte? Wees dan op je hoede.'

Berichten van de e-Box zullen de bestemmeling altijd persoonlijk aanspreken met voornaam en familienaam, en dus niet met enkel 'Geachte Heer/Mevrouw' of 'Geachte burger', klinkt het. De e-Box zal ook nooit om bankgegevens of gebruikersgeggevens vragen, behalve die van de CSAM-digitale sleutels. Wie niet zeker is van een e-mail, kan naar https://myebox.be surfen en via de link 'Open My e-Box' op de startpagina de toepassing openen. Als er dan geen nieuw bericht klaarstaat, zal de ontvangen e-mail een phishingpoging zijn. Verdachte mails kunnen gemeld worden aan de overheidsinstelling Safe on Web.

