Laurent Hublet, de medestichter van de Brusselse techcampus BeCentral, stapt uit een expertengroep van federaal staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel (MR). Hublet is ontevreden over het beleid, schrijven De Tijd en L'Echo zaterdag.

Een groep van 22 'digital minds' moet de staatssecretaris adviseren over het beleid. De groep stelde op 9 februari een plan voor met tien digitale prioriteiten. In een brief aan de staatssecretaris merkt Hublet nu op dat de voorgestelde strategie niet publiek werd gemaakt noch uitgevoerd. Enkele beslissingen druisen zelfs in tegen de voorgestelde strategie. Hublet verwijst naar het feit dat de overheid werkt aan een eigen inlog-app die concurreert met Itsme, ook al is diezelfde overheid aandeelhouder van Itsme en benijdt het buitenland ons die app.

Het sociale telecomtarief van 19 euro dat deze week werd aangekondigd, is twee keer zo duur als het basisaanbod van de operator Free in Frankrijk. Ook de mogelijke uitsluiting van softwareontwikkelaars uit het fiscale regime voor de auteursrechten veroordeelt Hublet. Het is niet duidelijk of zijn protest zal worden gevolgd door andere leden van de digital minds.

