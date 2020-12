Eigenlijk had de Sonos Beam natuurlijk al over Dolby Atmos-geluid moeten beschikken. Twee jaar later is het dan eindelijk zo ver, met de Sonos Arc. Een soundbar die in alle opzichten de grotere broer is van de Beam, en die de film- en gameliefhebber wel héél nadrukkelijk in het midden van de gutsende regen, een explosie of vuurgevecht plaatst.