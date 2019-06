4 star star star star star

De Mint H Item Finder (QF06A) is een goedkope en simpele manier om misplaatste voorwerpen zoals sleutels en afstandsbedieningen terug te vinden. Maar werkt het ook?

Mint H is een draadloze tracker om in één locatie snel verloren gelegde voorwerpen terug te vinden. Je hebt geen technische kennis nodig om deze tracker te gebruiken.

Deze tracker is afkomstig van hetzelfde Amerikaans-Chinese bedrijf waarvan we eerder al een piepkleine Bluetooth-tracker testten. Maar de Mint H werkt volledig zelfstandig, zonder Bluetooth of verbinding met een smartphone.

Eigenschappen

De verpakking bevat een kleine plastic afstandsbediening met zes drukknoppen, een plastic houder voor de afstandsbediening, zes kleine plastic trackers, batterijen en bevestigingsmateriaal voor de trackers.

De trackers hebben elk een eigen kleur die overeenstemt met de kleuren van de drukknoppen op de afstandsbediening.

De trackers kunnen met een sleutelring of plaktape aan een voorwerp worden bevestigd. Dit bevestigingsmateriaal is meegeleverd.

Afstandsbediening en trackers gebruiken elk één CR2032 knoopbatterij. Deze worden meegeleverd, maar moet je zelf wel nog installeren. De batterijen houden het volgens het bedrijf zes maanden uit.

Het systeem heeft een bereik van vijftien à dertig meter in open ruimte en gebruikt een bedrijfseigen draadloos verbindingsprotocol in de 433,92 MHz frequentie.

De bieper in de trackers heeft een geluidsdruk van 80 dB.

Praktijk

Leg de knoopbatterijen in de afstandsbediening en trackers. Let op de polariteit (plus naar boven): als het goed is, knippert een ledje.

Om een voorwerp terug te vinden, druk je op de overeenkomstige kleur-gecodeerde A/B/C/D/E/F-knop van de afstandsbediening. (Een eerdere versie van deze tracker had alleen kleurenknoppen en was dus niet bruikbaar voor kleurblinden; de nieuwe versie heeft daarnaast ook letters en is dus voor iedereen bruikbaar.)

Op de achterkant van de afstandsbediening zit een sticker waarop je eventueel de namen van de op te sporen voorwerpen kan opschrijven.

De LED-indicator in de afstandsbediening knippert en als de tracker binnen bereik, piept de tracker een viertal seconden. Ook knippert het rode ledje van de tracker.

Hoor je geen piep dan loop je rond en druk je op de knop tot de tracker binnen bereik van de afstandsbediening komt.

Conclusie

Het effectieve bereik van de Mint H Wireless Item Finder hangt af van de ruimte. Als er zich zware voorwerpen en/of muren tussen de tracker en de afstandsbediening bevinden, ligt het werkelijke bereik eerder rond de tien meter. Maar je kan gewoon rondlopen en op de knop blijven drukken tot je de piep van de tracker hoort. Het is simpel, maar het werkt en vooral: iedereen die op een knop kan duwen, kan het gebruiken.

Prijs: 30 euro

Bron: www.diskidee.be