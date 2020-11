Nu thuiswerk weer meer aangemoedigd wordt, komt de nood aan een kwalitatieve headset voor videomeetings weer naar boven. We testten er eentje van Epos en Poly.

'We horen wat echo.'

'Kan je het volume wat stiller zetten?'

'Sorry, je microfoon valt af en toe uit: kan je even herhalen?'

Het was een probleem in de beginjaren van videoconferencing en deze zinnetjes klinken ook nu ongetwijfeld heel bekend in de oren. De oplossing is nochtans simpel: oortjes inpluggen of een degelijke headset gebruiken. Zeker voor die thuiswerkers waar Zoom, Teams, Webex, Google Meet of eender welke andere videotool een essentieel dagelijks werkinstrument geworden is. We zetten er twee naast elkaar waar we de afgelopen weken regelmatig mee belden en vergaderden, en die specifiek voor deze toepassingen ontwikkeld werden: de Adapt 360 van Epos en de Voyager 8200 UC van Poly.

Epos? Poly?

Nog voor corona toesloeg hebben overnames, fusies en consolidaties de markt van headsets en video-apparatuur danig door elkaar geschud. Zeggen Epos en Poly je niet meteen iets? Epos is een merk dat technologie gebruikt van Sennheiser Electronic - jarenlang een referentie in zakelijke communicatie - en Demant. Epos, met zijn hoofdkantoor in Kopenhagen, is ook een onderdeel van de Demant Group die audio- en gehoortechnologie in huis heeft.

De merknaam Poly is dan weer het resultaat van het samengaan tussen Plantronics - in dit segment de eeuwige concurrent van Sennheiser - en Polycom. De Voyager 8200 UC die we hier testen werd tot voor kort trouwens nog onder de Plantronics-vlag verkocht.

Voyager 8200 UC. © Poly

Gebruiksgemak

Beide headsets laten zich op een vergelijkbare manier bedienen. In de dozen vind je een dongle om je pc snel en makkelijk draadloos te verbinden. We testten op verschillende Windows 10-machines en de installatie verliep telkens bijzonder vlot: inpluggen en de headset inschakelen was al voldoende. Beide headsets laten zich daarnaast ook via Bluetooth 5.0 simultaan verbinden met één of zelfs meerdere smartphones. In een werkcontext heeft dat absoluut voordelen. Denk dan aan het beantwoorden van een inkomend telefoongesprek terwijl je ook al een webinar aan het volgen was, zonder dat je de headset moet afzetten. Of aan het simultaan verbonden zijn met de unified communications-oplossing van je bedrijf en de externe videovergadering die je aan het volgen bent.

Beide headsets werken vlot samen met de gekende videoconferencingtools. De Epos-headset is wel uitdrukkelijk gecertificeerd voor Microsoft Teams. De knop op de dongle bijvoorbeeld leid je meteen naar de Teams-toepassing en kan ook dienen om Team-calls te beantwoorden. Tijdens het gebruik van Teams licht de knop ook paars op. Het is dus niet zo dat die certificatie zoveel meer extra voordelen oplevert. De Voyager-headset werkt bijvoorbeeld even goed samen met Teams.

Wat de bediening op de headset zelf betreft, zijn er wel wat verschillen. Epos zet alle knoppen (aan/uit, volume, pairing-knop en een Teams-startknopje) en aansluitingen (USB-C en een traditionele 3,5" koptelefoonaansluiting) onder de rechterschelp. Poly plaatst volume- en play/pauze-knoppen en een automatic noise cancellation-regelaar op de linkerschelp. De aansluitingen, de aan/uit-knop en de bel- en Bluetoothfuncties krijgen een plaats op de rechterschelp. In de praktijk bleek ondergetekende een duidelijke voorkeur voor de Poly-bediening te hebben. Al moet ik wel toegeven dat de knoppen aan de achterkant van de schelpen af en toe toch ongewild ingedrukt werden. De bediening van de Epos-headset raakte ik maar moeilijk gewend, maar ik kan me aan de andere kant perfect voorstellen dat sommigen net wél een voorkeur hebben voor één rij knoppen onder een schelp.

Nog even over de aansluitingen van de Voyager 8200 UC: naast een 3,5" jack zien we vreemd genoeg nog een microUSB-aansluiting in plaats van het ondertussen courantere USB-C. Het illustreert voor ons dat dit model al even meegaat, nog van voor het tijdperk dat er een Poly-label op plakt. Op de website van Poly zien we trouwens wel dat er ondertussen ook een USB-C variant van de Voyager 8200 UC zou bestaan voor dezelfde prijs: toch een aandachtspunt waard, mocht je overwegen om deze headset aan te schaffen.

Batterijduur

Beide headsets doen het goed wat de batterij betreft. Met één volle acculading haalt de Voyager 8200 UC in theorie tot 24 uur luistertijd. Dat gaat uiteraard naar beneden, naarmate je meer belt en vergadert. Extra goed is dat de standby-tijd tot een maand bedraagt. In de praktijk klokten we af op of rond 20 uur gebruik. Na ongeveer 2,5 uur is de batterij opnieuw volledig opgeladen.

De Epos-headset laat zich op exact dezelfde tijd opladen, maar de batterij zingt het wel wat langer uit. In theorie tot 30 uur 'listening time', en 28 uur 'talking time'. In de praktijk eindigden we telkens rond de 27 uur. Let wel: dit is met een ingeschakelde automatic noise cancellation. Zet je die uit, dan bedraagt de maximale luistertijd zelfs een theoretische 46 uur. De standby-tijd is trouwens zeer opmerkelijk: tot 62 dagen. Het komt er dus eigenlijk op neer dat de headset zijn 'batterijlading' nauwelijks kwijtspeelt in de dagen dat je hem niet opzet.

Adapt 360. © Epos

Draadloos bereik

Minstens zo belangrijk als de batterijduur is het draadloze bereik. Daar zijn we toch wat minder enthousiast over: een beetje eigen aan de gebruikte Bluetooth-technologie. Tot 25 meter, leest het specifications-blaadje van Epos, met de vermelding 'device dependent' als extra slag om de arm. Tot 30 meter bij de Poly-hoofdtelefoon. Dat theoretische verschil in bereik merkten we niet op. In ons thuiskantoor raakten we niet veel verder dan een tiental meter voordat het geluid begon te haperen of te kraken: het effect van muren en glazen deuren die het signaal tegenhouden.

Blijf je in de onmiddellijke buurt van je laptop of smartphone, dan krijg je nauwelijks met storingen te maken. Al moet ik er volledigheidshalve wél bij vertellen dat we bij één laptop wel haperingen in het geluid ondervonden, en dat bij allebei de headsets en hun respectievelijke dongles. Het probleem lijkt dus bij de laptop in kwestie te liggen - een relatief recente Elitebook van HP, maar we konden niet achterhalen wat daar precies de oorzaak van is. Een update van alle mogelijke firmware en drivers bracht bijvoorbeeld geen soelaas.

Wat Bluetooth betreft is er geen verschil tussen de headsets: Bluetooth 5.0 met ondersteuning voor de A2DP-, AVRCP-, HFP- en HSP-profielen, en de SBC- en AptX-codecs voor een betere streamingkwaliteit.

Geluidskwaliteit bij online vergaderingen

Zullen we het dan eens over de geluidskwaliteit hebben, en dan om te beginnen die waarvoor we de headsets in eerste instantie gebruiken: online meetings. Kort samengevat? Die kwaliteit is gewoon prima, maar ook niét beter dan dat. Bij enkele vergaderingen deden we de test en lieten we een gesprekspartner oordelen over de geluidskwaliteit mét en zonder headset op. Mijn stem kwam iets luider en duidelijker door via beide headsets vergeleken met de ingebouwde microfoon van de laptop. Een belangrijk voordeel is wel dat eventuele storende achtergrondgeluiden - denk aan jengelende kinderen of luid bellende studenten - wél veel beter weggefilterd worden.

Poly doet beroep op vier ingebouwde microfoons, terwijl de Epos-evenknie het met twee ingebouwde mics doet.

Active Noise Cancellation

Met een van deze koptelefoons op elimineer je wel voor een groot stuk de achtergrondgeluiden in je thuiskantoor. Dat zorgt er onmiskenbaar voor dat je meer en beter in het gesprek van je vergadering getrokken wordt. De ingebouwde Active Noise Cancellation (ANC) - zeg maar ruisonderdrukking - is daar verantwoordelijk voor. Daar hebben we wel een duidelijke voorkeur voor de Voyager 8200 UC. Zeker met ANC op de maximale stand valt véél achtergrond weg. Een huisgenoot die televisie aan het kijken is - weliswaar op gematigd geluidsniveau - stoort ineens helemaal niet meer je vergadering. Kinderen die aan het praten zijn met elkaar hoor je nauwelijks nog. ANC bij de Adapt 360 van Epos valt veel 'lichter' uit. Diezelfde kinderen op de achtergrond hoor je dan wel al wat duidelijker en als je je best doet kan je hun gesprekken zelfs nog meevolgen. Al kan je het ook anders bekijken. Met zo'n Adapt 360 op, schakel je jezelf niet helemaal af van het thuisgebeuren. Misschien is het helemaal niet slecht dat achtergrondgeluiden naar het achterplan verschuiven maar toch nog hoorbaar zijn op een moment dat het moet?

Geluidskwaliteit muziek

Waar de Epos Adapt 360 wel door de mand zakt, is bij het afspelen van muziek. Van basgeluid is nauwelijks sprake. Het geheel klinkt heel erg vlak, zeker als je gaat vergelijken met de Voyager 8200 UC die wél nog een dynamisch geluid presenteert wanneer je op de Play-knop duwt. Al geldt ook hier dat er sowieso betere alternatieven te vinden zijn als muziek je belangrijkste criterium is.

Wél leuk bij de Voyager is de ingebouwde sensor die detecteert wanneer je de headset afzet en vervolgens automatisch op de pauzeknop duwt. En omgekeerd: het geluid weer hervat wanneer je de headset terug op zet. Handig!

Bouwkwaliteit en comfort

Zowel de Adapt 360 als Voyager 8200 UC zitten comfortabel. De oorkussens van de Poly-headset zijn wel merkelijk groter en omvatten je volledige oren. De Epos-headset voelt dan weer lichter aan op het hoofd en 'klemt' je oren wat meer in plaats van ze letterlijk in de watten te leggen. Maar het belangrijkste is dat ze allebei gerust enkele uren na elkaar konden laten op zitten.

Toch één minpunt. De rode binnenbekleding van de oorkussens van de Voyager 8200 UC scheurde na bijna twee maanden gebruik al los. Op zich geen groot drama - het heeft geen negatief gevolg voor de geluidskwaliteit en ook niet voor het draagcomfort - maar netjes oogt het niet bepaald. En vooral: het zou niet mogen voor een headset in deze prijsklasse. Overigens kan je wel losse vervangkussens kopen bij Poly. Die vonden we online voor 25 euro.

De Adapt 360 is dan weer opvouwbaar - makkelijk om op te bergen of mee te nemen - wat niet van de Poly-headset kan worden gezegd. Al vind je wel een opbergzakje in de doos.

Conclusie

Wil je je online vergaderingen comfortabeler maken, dan zet je met beide headsets zeker een stap vooruit. Je gesprekspartners gaan je wat duidelijker verstaan, maar het grote voordeel is vooral dat jijzelf hén veel beter zal verstaan en dat achtergrondgeluiden (deels) weggefilterd worden. Is daarnaast ook muziekkwaliteit een belangrijke factor, dan wint wat ons betreft zeker de Poly Voyager 8200 UC. Die is in theorie wel een pak duurder, maar omdat het een ouder toestel betreft, is de prijs ondertussen al gezakt naar 349 euro. Online vonden we de headset op het moment van schrijven al vlot voor 275 euro. Dan is het verschil met de Epos Adapt 360 (richtprijs: 249 euro) al een pak kleiner. Met die Adapt 360 haal je zeker ook een comfortabele headset in huis die het prima gaat doen als vaste compagnon voor je meetings. Hij ziet er meteen ook wat subtieler uit dan de grotere en zwaardere Voyager.

Actuele richtprijs Poly Voyager 8200 UC: 349 euro

Actuele richtprijs Epos Adapt 360: 249 euro

