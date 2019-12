3 star star star star star

Terwijl Samsung en Huawei vochten om een been, liep LG er mee heen. Been van dienst: de vouwbare smartphone. Samsung en Huawei stellen de levering van hun met veel bombarie aangekondigde Galaxy Fold en Mate X door allerlei problemen al maandenlang uit. En zo ging de primeur onverwacht naar LG, dat ons met de G8X ThinQ zopas als eerste een vouwbare smartphone ter test kon bezorgen.

Bij die primeur hoort overigens meteen een nuance. Ja, de LG G8X ThinQ is een vouwbare smartphone. Maar het scherm zélf is niet plooibaar, zoals bij de Samsung Galaxy Fold en Huawei Mate X, die daardoor ongetwijfeld een stuk lastiger te fabriceren zijn. En dat bleek ook wel: Samsung trok de Fold na klachten van reviewers over een schermmankement vrijwel onmiddellijk terug, waarna Huawei besloot om zijn Mate X ook nog maar even uit te stellen. Mogelijk gebeurde dat eveneens vanwege issues bij de productie, al wil de Chinese techreus dat bevestigen noch ontkennen.

Andere aanpak

LG heeft het concept van de vouwbare smartphone vanaf het begin anders aangepakt. In plaats van één groot plooibaar display koos de Zuid-Koreaanse fabrikant voor twee gescheiden OLED FullVision-schermen met exact dezelfde specificaties: een diagonaal van 6,4-inch, beeldverhouding van 19,5:9 en een FHD+-resolutie (net iets meer dan Full-HD) van 2.340 x 1.080 beeldpunten bij een pixeldichtheid van 403ppi.

De displays hebben trouwens allebei een inkeping oftewel notch, maar alleen in het rechterscherm huist daadwerkelijk een selfiecamera van - in dit geval - liefst 32 megapixel. In datzelfde scherm integreerde LG ook een in-screen-vingerafdruksensor om het toestel te ontgrendelen.

Bijzonder aan de G8X ThinQ is dat het tweede display geïntegreerd zit in een afneembare cover. Aan de voorkant van dat 'hoesje' bevindt zich zelfs nog een klein derde schermpje, van ongeveer 12 bij 50 mm. Zo heb je ook in dichtgeklapte toestand nog steeds zicht op de datum, tijd, het accuniveau en eventuele notificaties. Aan de achterzijde van de hoes is er dan weer een ruime uitsparing voor de dubbele camera van de G8X ThinQ: een primaire camera van 12 megapixel met f1.8 en een groothoeklens van 13 megapixel met f2.4.

Heel wat toepassingen

We ontdekten tijdens onze test al gauw heel wat nuttige toepassingen van het Dual Screen-concept. Zo heb je om te beginnen twee (gelijktijdig zichtbare) thuisschermen die je naar believen kan indelen met je favoriete apps en widgets. Verder draai je moeiteloos twee apps naast elkaar, zodat je minder vaak tussen applicaties hoeft te schakelen. Zo kan je op het ene scherm in Google Maps een adres opsnorren, en dat op het andere display meteen in het WhatsApp-bericht plakken dat je aan het opstellen bent. Of tijdens het bekijken van een YouTube-video vanuit een ooghoek in de gaten houden wat er op Facebook gebeurt. Op andere moderne Android-telefoons lukt dat tegenwoordig ook wel, op één en hetzelfde scherm, maar dat werkt toch een stuk minder comfortabel dan op deze twee 6,4-inchers.

Je draait moeiteloos twee apps naast elkaar, zodat je minder vaak tussen applicaties hoeft te schakelen.

De G8X ThinQ heeft ook een functie die Wide view heet. In die modus, waarbij je de telefoon een kwartslag kantelt, wordt één app uitgesmeerd over de beide schermen en kan het onderste display geheel of gedeeltelijk dienstdoen als virtueel toetsenbord. Het apparaat heeft in deze modus wel wat weg van een mini-laptop. Jammer genoeg kregen we Wide view vooralsnog uitsluitend aan de praat in Chrome. Dat is weliswaar erg prettig browsen, maar een dergelijke 'uitsmeerfunctie' schreeuwt natuurlijk om ondersteuning van Microsoft Office, Google Documenten en andere apps waarin er stevig getypt wordt. LG liet desgevraagd weten dat er nog meer apps 'op de planning staan', waarbij voorrang zal worden gegeven aan de toepassingen van Google zelf, zoals Gmail, Agenda en ook - jawel - Google Documenten.

Het tweede display laat zich overigens niet alleen omtoveren tot een alfanumeriek klavier, maar evengoed tot een virtuele controller voor je favoriete games. Die ondersteunt zogeheten haptische feedback (trillingen tijdens actiemomenten) en is beschikbaar in vier verschillende lay-outs. Denk aan een racestuur voor pakweg Asphalt 9 of aan een old-school spelpook voor het betere arcade-werk. Gebruikers kunnen bovendien zelf hun eigen controller samenstellen.

Het tweede display laat zich omtoveren tot een virtuele controller voor je favoriete games.

Fotograferen met twee schermen

Ook bij het fotograferen komt het Dual Screen regelmatig goed van pas. Handig is bijvoorbeeld dat je op het tweede scherm live het resultaat van een camera-instelling ziet (denk aan de scherptediepte). Je kan er ook voor opteren dat kiekjes die je via het ene scherm maakt onmiddellijk in de galerij-app op het andere display verschijnen. Dit maakt het makkelijker om de beste foto te selecteren en om die opname desgewenst meteen te delen.

Het vouwbare design van de G8X zorgt er bovendien voor dat je kunt fotograferen vanuit lastige hoeken. Wanneer je boven je hoofd fotografeert, zoals bij een concert, of juist laag bij de grond vanuit kikvorsperspectief, dan werkt het tweede display als zoeker - net als het kantelbare scherm van een gewone camera. De fotokwaliteit is over het algemeen prima. Wat we wel missen op een toestel van dit kaliber is een camera met optische zoomlens, om onderwerpen zonder kwaliteitsverlies drie à vijf keer dichterbij te halen.

Tot slot nog even de andere belangrijke specificaties: de smartphone wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 855, beschikt over 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslagcapaciteit (uitbreidbaar tot 2 terabyte via een microSD-kaart) en heeft een accu van 4.000mAh. Als besturingssysteem draait deze LG van huis uit Android 9.0 Pie, later volgt er een upgrade naar Android 10.

Conclusie

LG's uitwerking van de vouwbare smartphone is minder spectaculair dan de foldables van Samsung en Huawei, waarbij het scherm zelf vouwbaar is. Maar het extra display heeft beslist een meerwaarde, zeker wanneer binnenkort meer apps de Wide view-modus gaan ondersteunen. En laat ons niet vergeten: de Galaxy Fold en Mate X zijn op dit moment nog niet verkrijgbaar.

Ons voornaamste bezwaar is dat je met de G8X ThinQ een kleine baksteen meezeult van 330 gram (!) zwaar en 15 millimeter dik. Dat past echt niet meer comfortabel in een broekzak. Het goede nieuws is dat je de smartphone heel eenvoudig van zijn cover kan verlossen, waarna je weer over een normale telefoon beschikt. Je beschouwt de hoes met het bijkomende scherm dan ook best als een fijne extra, die je alleen gebruikt wanneer je er echt nood aan hebt. Heel prijzig is die extra bovendien niet: voor de G8X ThinQ met Dual Screen betaal je 949 euro. Dat is minder dan de helft van wat Samsung en Huawei voor hun foldables vragen.

In deze prijsklasse komt de concurrentie vooral van flagship-smartphones als de Samsung Galaxy S10, Huawei P30 Pro en de iPhone 11. Die toestellen zijn stuk voor stuk krachtiger dan de G8X ThinQ, maar door zijn unieke extra biedt het toestel van LG wat ons betreft minstens evenveel waar voor zijn geld.

Prijs: 949 euro