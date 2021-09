4 star star star star star

De Nokia Streaming Box 8000 is een klein doosje dat je voornaamste streaming- en mediawensen inwilligt. Maar heeft de mediaspeler meer te bieden dan een Chromecast? Ja.

Wat is het?

De Streaming Box 800 is een 4K-mediaspeler met focus op streaming. Het draait op Android 10 en komt met een afstandsbediening die ook sneltoetsen heeft voor YouTube, Prime Video, Netflix, Google Play en Google Assistant. Er zit Chromecast-functionaliteit ingebouwd, maar er is ook een usb-aansluiting om eigen videobestanden af te spelen en wifi en Bluetooth om bijvoorbeeld een toetsenbord aan te sluiten. De box voorziet in 8 gigabyte aan flashopslag. Het toestel draait op een Quad-Core Cortex-A55 CPU met 2 gigabyte RAM en heeft een adviesprijs van 99,90 euro.

We waren een beetje sceptisch toen StreamView, het bedrijf dat onder licentie van Nokia het toestel maakt, vroeg of we hun Streaming Box wilden testen. Want waarom zou je een extra bakje en een extra afstandsbediening in huis halen voor diensten die perfect werken met je smartphone en een iets goedkopere Chromecast? Maar gaandeweg leerden we het toestel elke dag meer waarderen.

Aan de slag

Wat ons als eerste opvalt is de eenvoud van het toestel. Door het kleine formaat is de Streaming Box niet al te opvallend. Zodra je inlogt met je Google-account en op eventuele streamingdiensten ben je klaar. Het enige obstakel dat we bij de opstart ondervonden is dat we niet met onze Google-account kunnen inloggen via de QR-code, waardoor we ons (uiteraard lang en complex) wachtwoord via de afstandsbediening moeten ingeven. Eens we die horde passeren werkt alles naadloos.

© PVL

Leve de afstandsbediening

Of de Streaming Box een meerwaarde heeft is erg afhankelijk van je eigen mediagebruik. Wie al een smart tv en/of Chromecast heeft, zal in het toestel weinig meerwaarde vinden. Idem als je vooral naar klassieke tv kijkt; voor die profielen is dit vooral een extra afstandsbediening.

De afstandsbediening heeft knoppen om je direct naar de voornaamste streamingdiensten te sturen en een microfoon voor spraakbesturing. © PVL

Maar tegelijk zijn we lovend over die afstandsbediening. Naarmate we de Nokia Streaming Box 8000 langer in huis hadden, is het onze bestaande Chromecast volledig gaan vervangen omdat de ervaring een stuk beter is. De afstandsbediening ligt echt goed in de hand, is niet te zwaar en heeft achtergrondverlichting om te kijken welke knoppen je indrukt. De sneltoetsen naar de voornaamste streamingdiensten maken het zeer handig om snel je favoriete serie op te zoeken. Maar ook de spraakbesturing via de microfoon in de afstandsbediening weet vrijwel elke app of serie te herkennen ondanks ons Engels met Vlaams-Brabants accent.

Maar we zijn nog het meest enthousiast over de bediening waarmee je snel enkele seconden of minuten doorspoelt of terugspoelt. Waar je op je smartphone beperkt bent tot een knop om 30 seconden terug te gaan en een scrollbalk, kan je hier veel preciezer door je programma cruisen. Wel moeten we opmerken dat de nieuwste generatie Chromecasts (richtprijs ongeveer 80 euro) ook met een afstandsbediening komt, hetzij een vrij beperkt exemplaar met maar een paar knoppen en zonder interne opslag of aansluiting voor externe opslag.

Lokale zenders en onbekende content

De grote streamingapps op een Androidtoestel werken naadloos en ook als we een usb-stick instoppen geeft dat geen probleem. Zo kijken we probleemloos naar zelf gedownloade videobestanden van verschillende bestandsformaten zonder haperingen of foutmeldingen.

Naast een stroom- en HDMI- aansluiting beschikt de Nokia Streaming Box 8000 ook over een ethernetpoort (en wifi), een lijnuitgang, SPDIF out en een usb-C poort, opzij zit ook een gewone usb-aansluiting. © PVL

Een gemiste kans hier is de beperkte opslagruimte van 8 gigabyte. Iets meer opslag (of de mogelijkheid om zelf een harde schijf te plaatsen), had de Streaming Box nog net iets completer gemaakt. Maar voor een 4K-mediaspeler van net geen honderd euro begrijpen we wel dat er ergens afwegingen moeten worden gemaakt.

Ook apps als VTM GO of VRT NU zitten in Google Play en werken eveneens probleemloos op de Streaming Box. Dat maakt het toestel wel ideaal voor cordcutters. Wil je in de toekomst enkel nog een internetabonnement en online tv kijken, dan biedt een mediaspeler als deze een ideale aanvulling met een degelijke afstandsbediening en gebruikservaring.

Ondersteuning

Eigenlijk hebben we maar één ernstig punt van kritiek en dat is de ondersteuning. Android 10 is verre van de nieuwste versie en de Nokia Streaming Box 8000 is al even op de markt. Hoe lang krijgt dit toestel nog updates? Producent StreamView zegt dat dat afhangt van de ondersteuning van de S905x3 chipset. Die loopt momenteel tot 2023, of dat nadien nog doorloopt weten we pas volgend jaar.

Dat doet ons twijfelen, want in tegenstelling tot een smartphone verwacht je van een mediaspeler dat die wel een jaar of vijf, of langer, zal meedraaien. Vandaag is dat in het slechtste geval anderhalf jaar. Al benadrukken we wel dat het ook anders kan zijn. Voor hetzelfde geld loopt de ondersteuning nog even door en zullen de apps ook blijven werken als er al even geen updates meer zijn. Maar iets meer duidelijkheid zou hier welkom zijn.

Conclusie

De Nokia Streaming Box 8000 biedt voor relatief weinig geld een eenvoudig allround toestel dat 4K-video afspeelt. Iets meer duidelijkheid over de ondersteuning en wat extra opslag zou welkom zijn, maar prijs/kwaliteit is dit een ideaal toestel voor wie veel online kijkt, maar niet altijd de smartphone als bedieningspaneel wil.

