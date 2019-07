4 star star star star star

Het Targus USB-C Universal Dual Video 4K Docking Station functioneert met élke laptop, of die nu wel of geen USB-C poort heeft en of die nu wel of niet Windows draait. We hebben dit universeel docking station getest.

Het USB-C Universal Dual Video 4K Docking Station (DOCK190EUZ) van Targus heeft intern een 40 Gbit/s Thunderbolt 3-hostinterface.

Maar het is geen écht Thunderbolt 3-dock: de Intel Thunderbolt-software herkent het niet, de één meter lange verbindingskabel voor de laptop is een gewone usb 3.1 Gen 1-kabel én de usb-c uitgang aan de linkerzijkant is dat ook.

Beide poorten hebben een maximale bandbreedte van 5 Gbit/s. Nu, Targus claimt ook geen volledige Thunderbolt 3-compatibiliteit, het bedrijf vermeldt uitsluitend de snelle interne Thunderbolt 3-hostinterface, nodig om tegelijk twee 4K-monitoren te kunnen bedienen via de hdmi- en displayport-uitgangen op de achterkant.

Daarvan zijn er vier, maar die ondersteunen tegelijk slechts twee monitoren tot 2160p aan 60 Hz. Het Intel Thunderbolt 3-logo met het bliksemsymbool ontbreekt trouwens op zowel de dock als de meegeleverde kabel.

Het dock meet 17,5 x 4 x 9 cm en weegt 1,46 kg. Gedetailleerde technische informatie over deze dock vind je op de website van Targus.

DisplayLink-technologie

Hoe kan dit dock dan 4K-displays aansturen via een gewone usb 3.1 gen 1-koppeling met de laptop of pc?

Het geheim zit hem in de gebruikte DisplayLink DL 6950-chipset. Dankzij slimme compressie (DL3 codec) slaagt die erin om via een relatief trage usb-verbinding toch perfecte, vertragingsvrije 4K-beelden door te geven die met het oog niet te onderscheiden zijn van ongecomprimeerde beelden.

De soc van deze DisplayLink-chipset ondersteunt trouwens tot 5K-video, maar de Targus-dock houdt het voor alle duidelijkheid op maximaal 4K.

Deze chipset verzorgt ook de usb-, GbE- en analoge audio-verbindingen van het dock. Je hebt er wel een speciale driver voor nodig, maar Windows 10 installeert die automatisch wanneer je het dock aansluit.

De DisplayLink-driver is daarnaast voor zowat alle denkbare platformen beschikbaar, ook voor bijvoorbeeld Android en Chrome OS.

Stroomvoorziening

Dit Targus-dock heeft een extra 19,5V stroomuitgang waarmee je laptops zonder usb-c poort met laadfunctie toch van stroom kan voorzien tot 100 Watt.

De benodigde stroomkabel en verwisselbare uiteinden voor verschillende laptop-merken zijn meegeleverd (Asus, Dell, HP, Lenovo etc.).

Ook levert Targus een usb-c naar usb-a adapter mee. Op die manier kan je dit dock ook gebruiken met oudere laptops.

Praktijk

We testten het dock met behulp van een recente Dell-laptop met Thunderbolt 3 usb-c poort. We beoordeelden het design, de gebruiksvriendelijkheid, de draagbaarheid en de mogelijkheden. Met het benchmarkprogramma Parkdale controleerden we of de adapters de toegang tot een externe usb 3.0-schijf (WD My Passport Ultra 4 GB) niet vertraagden. Met de Google Internet-test controleerden we de snelheid van de gigabit ethernet (GbE)-aansluiting. We voerden twaalf compatibiliteitstesten uit met diverse randapparatuur (monitor, toetsenbord, externe schijf, laptop, computer, lader). We gaven punten op meer dan vijftig technische criteria.

De scores zijn hierop gebaseerd. In de prestatiescore tellen de prestatietesten voor dertig en de technische criteria voor zeventig procent mee. In de prijsprestatiescore telt de prestatiescore voor zestig en de prijs, in verhouding tot een 'ideale' prijs van 69 euro, voor veertig procent mee.

Prestatiescore: 8,4/10; Prijsprestatiescore: 5,9/10

Het Targus USB-C Universal Dual Video 4K Docking Station werkte probleemloos met al onze testapparatuur en vertraagde de toegang tot de externe testschijf niet.

Conclusie

Goedkoop is het Targus USB-C Universal Dual Video 4K Docking Station niet, maar het werkt wel met bijna alle laptops en alle besturingssystemen, met of zonder USB-C of Thunderbolt 3.

Prijs: 321 euro

Bron: www.diskidee.be