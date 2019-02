Review: 6de generatie Surface Pro heeft quad-core processor

Het concept van de Surface Pro wijzigde niet tegenover de eerder geteste vijfde generatie. Het blijft een dure, premium Windows 10-tablet die pas echt tot zijn recht komt met de apart bij te kopen verwijderbare toetsenbordcover.

Prijzen starten aan 1.349 euro voor de tablet met Intel Core i5, 8 GB ram en 256 GB ssd. Wij testten de variant met Intel Core i7, 16 GB ram en 512 GB ssd. Die kost 2.049 euro!

Zonder de Signature Type Cover is de Surface Pro 6 vooral een onhandige, want forse tablet. De toetsenbordcover kost nog eens 179,99 euro. Dat maakt er een bruikbare, compacte laptop van.

Tijdelijk krijg je er wel gratis de Surface-pen bij, die normaal nog eens 109,99 euro extra kost. De stylus is dezelfde als bij generatie vijf. Ze werkt via Bluetooth, heeft 4.096 drukniveaus en de AAA-batterij gaat ongeveer een jaar mee.

Uiteindelijk kost het door ons geteste i7-model met alles erop en eraan dus 2.338,98 euro.

Kenmerken

Het 12,3-inch PixelSense-aanraakscherm is nog steeds hetzelfde als dat van de Surface Pro 4 en 5. Dat betekent en pixeldichtheid van 267 ppi en een pixelresolutie van 2736 x 1824 pixels in een 3:2 schermverhouding.

De zilverkleurige magnesium-uitvoering wordt nu aangevuld met een zwarte variant. De 'kickstand' of verplaatsbare klep op de achterzijde waarmee je de tablet rechtop zet, blijft traploos regelbaar. Ook de 'Studio Mode' van 165 graden, die bedoeld is voor gebruik met de apart verkrijgbare pen, is weer van de partij.

De toetsenbordcover klikt snel en met een knikje vast op de onderkant. Dankzij het knikje leunt het toetsenbord dicht bij het scherm aan en krijg je een laptopgevoel. Het dunne, verlichte 'chicklet'-toetsenbord typt vlot, maar de kwaliteit steekt bleek af bij die van een 'gewoon' laptoptoetsenbord.

Het gewicht is hetzelfde als bij generatie vijf: 770 gram voor de i5- en 784 gram voor de i7-versie. De cover voegt daar 310 gram aan toe.

Veilig aanmelden kan met de 1080p 5MP-webcam aan de voorzijde en Windows 10 Hello-gezichtsverificatie (encryptie met behulp van de TPM 2.0-veiligheidsprocessor). De achterkant heeft nog een 8MP camera met automatische scherpstelling en 1080p full hd-video. Er zijn ook twee microfoons en 1,6W stereoluidsprekers met Dolby Audio Premium-geluidsverbetering.

De 512 GB SSD heeft vlak na de installatie nog 416 GB vrije ruimte. De zesde generatie Surface Pro wordt standaard geleverd met méér vooraf geïnstalleerde software dan de vorige: Sketchable; Sticky Notes; Twitter; Foxit Phantom PDF; Associated Press; Whatsapp Desktop; Fitbit Coach; PicsArt Photo Studio. Je kan die natuurlijk verwijderen als je ze niet gebruikt.

Poorten

De aansluitingen blijven ook bij deze zesde generatie beperkt tot één USB 3.0 Type-A poort, één mini-DisplayPort en één Surface Connect-poort.

Dus Microsoft heeft nog altijd niet het licht gezien in verband met USB-C, laat staan Thunderbolt 3!

Wel verkoopt het een USB-C adapter (80 euro) die in de Surface Connect-poort op de zijkant van de tablet past. Die adapter is trouwens vrij omvangrijk en ziet er eerder uit als een mini-dock. Die adapter is dan ook vooral bedoeld voor gebruik in een kantoor en niet zozeer voor onderweg.

De afmetingen van de tablet zijn 292 mm x 201 mm x 8,5 mm.

Microsoft geeft een autonomie op van 13,5 uur, getest met video afspelen.

Zakelijke varianten

Naast de door ons geteste consumentenversie lanceert Microsoft nu ook speciale zakelijke varianten. Die worden standaard geleverd met Windows 10 Pro in plaats van Home en Microsoft Advanced Exchange garantiedienst, met onder andere kosteloze vervanging van opgestuurde toestellen.

Nog een verschil is dat de i5-variant voorzien is van een iets krachtigere quad-core 8350U in plaats van 8250U processor. Het verschil tussen beide is echter in de praktijk minimaal.

Prestaties

Volgens Microsoft is de zesde generatie van de Surface Pro respectievelijk 85 en 67 procent sneller voor de i5- en i7-versies. We kunnen die claim niet controleren, omdat we in het verleden alleen de i5-variant hebben getest en ook omdat onze testmethode sindsdien aangepast werd.

Vergeleken met andere recent geteste laptops presteert de Surface Pro 6 i7 in elk geval goed.

De gewogen prestatiescore van de nieuwe Surface Pro is 70/100 en de prijsprestatiescore is 61/100.

Microsoft Surface Pro 6 + Signature Type Cover (Model #1796) (i7-512-16G) HP Spectre x360 Convertible 15-ch000nb Home notebook pc(3DL43EA) (i7-512-16G) Accu-test Futuremark PCMark 8 Home Battery Score total system (minuten) 275 368 Futuremark PCMark 8 PCMark Work Battery Score total system (minuten) 382 418 Benchmarks Futuremark PCMark 8 Work 3.0 Accelerated Score 3248 3660 Futuremark PCMark 8 Creative 3.0 Accelerated Score 3334 4539 Futuremark PCMark 10 Score 3535 3673 Futuremark PCMark 8 Storage Score 4993 5038 Futuremark PCMark 8 Storage Score MB/s 285,5 401,53 Futuremark 3DMark Professional Cloud Gate Score (DX10) 9163 13581 Futuremark 3DMark Professional Sky Diver (DX11 mainstream) 4805 10784

Conclusie

De Microsoft Surface Pro 6 is een stijlvolle, goed presterende Windows 2-in-1 tablet, die echter redelijk duur is.

Bron: www.diskidee.be