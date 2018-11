Review: A3-multifunctional met lage afdrukkkost

Recent lanceerde Brother vijf nieuwe inkjetprinters in zijn Business Smart-gamma dat bedoeld is voor de KMO-markt: twee inkjetprinters en drie multifunctionele kleurenprinters.

Een nieuwe paginateller toont steeds hoeveel inkt er nog in de patronen zit. De patronen met ultra hoog rendement printen tot zesduizend pagina's voor zwart en vijfduizend pagina's voor kleur (gemeten volgens ISO/IEC 24711) en zorgen volgens Brother voor een "onverslaanbare lage afdrukkost per pagina".

De HL-J600DW (429 euro) en HL-6100DW (515 euro) printen in A3. De eerste heeft twee papierladen voor 260 vellen en een universele lade voor honderd vellen. De tweede heeft drie papierladen voor 250 vellen.

Wij testten de MFC-J6945CDW met twee papierlades van 250 vellen die print met een snelheid van 22 images per minuut (ipm) in zwartwit en 20 ipm in kleur.

Kenmerken

De eerste afdruk rolt na zes seconden uit de printer, claimt Brother en dat is ook wat we tijdens de test zien. Deze inkjet-multifunctional print trouwens niet alleen dubbelzijdig, maar kopieert en scant ook dubbelzijdig, en dit allemaal tot A3-formaat.

Dankzij het slimme lade-ontwerp passen alle papierformaten in dezelfde lades: de kleinere tot A4 in landschapsrichting en A3 in portretrichting. Daardoor blijft de machine relatief compact voor een A3-multifunctional (575 x 477 x 379 mm, 24,3 kg).

Je bedient alles via het 9,3cm-kleurenaanraakscherm dat geïntegreerd is een klep die je naar boven trekt voor een betere zichtbaarheid. De smartphone-achtige interface werkt gebruiksvriendelijk, ook in het Nederlands.

De MFC-J6945CDW kopieert en scant direct naar e-mail, ftp, smb, OneNote, OneDrive, Dropbox, Google Drive, Evernote, Box, Facebook, Flickr en MS Office.

Mobiel printen en scannen gebeurt met behulp van de Brother iPrint&Scan app voor Android en iOS. Een mobiel apparaat verbind je snel via de NFC-functie. De geïntegreerde OCR-functie creëert in één beweging een doorzoekbare pdf van een documentscan. Ook dit werkt in het Nederlands.

Kleine irritatie: als je een kopieeropdracht vroegtijdig annuleert, trekt de adf alle klaarliggende vellen door de machine zonder ze te kopiëren in plaats van de kopieeropdracht direct te stoppen.

Alle details over de MFC-J6945CDW vind je op de website van Brother.

Ingebruikname

Na het kiezen van het land toont het lcd-kleurenaanraakscherm hoe je de vier meegeleverde inktpatronen installeert: klep rechts vooraan openen, patronen vijftien keer goed schudden, uit de plastic verpakking nemen, inschuiven tot ze vastklikken en de klep sluiten. Het zwarte patroon is breder dan de drie kleurenpatronen. Labels en kleuren tonen duidelijk in welke gleuf welk patroon thuishoort.

De inkt-installatie is heel eenvoudig en levert geen problemen op. In tegenstelling tot bij veel andere inkjets hoef je printer niet helemaal open te klappen om de inkt te vervangen: een klep zoals bij deze (en de meeste andere) Brother-inkjetprinters werkt veel handiger!

Na de installatie van de patronen zuigt de machine een deel van de inkt in het inktreservoir. Dit gebeurt maar één keer, maar duurt wel ruim negen minuten. Terwijl dit bezig is kan je de datum en tijd instellen, maar daarna is het wachten tot dit proces doorlopen is voor je verder kan gaan met de configuratie. De voortgang wordt wel op het lcd-scherm getoond.

Na afloop zal de printer de afdrukkwaliteit controleren. Laad A4-papier in lade 1 en duw op 'Start'. Vergelijk de afdruk met de patronen die getoond worden op het lcd-scherm. Alles in orde? Druk op 'Nee' om door te gaan. Niet in orde? Dan gebruik je de functie 'Corr. papierinvoer' in het menu 'Onderhoud'. Bij ons was alles in orde.

Configureer de inhoud van de papierlades en voer andere installatie-opties uit via het hoofdmenu, bijvoorbeeld wifi of de firmware bijwerken.

We beoordelen de installatieprocedure als zeer gebruiksvriendelijk.

Software

Recente besturingssystemen herkennen deze printer automatisch en installeren een generieke driver, maar het is beter om de Brother-driver en -printsoftware van de support-site te installeren. Zo hebben wij deze printer ook getest.

Behalve een printerdriver wordt dan ook status-, foto-afdruk (Brother Control Center 4), scan- (idem) en faxsoftware (PC-FAX) geïnstalleerd, samen met de optionele Nuance-toepassing Paperport.

Daarnaast is andere software beschikbaar als webdownload via het 'Doe meer'-menu: Brother Web Connect en Brother Creative Center.

Er is ook een webinterface waar je onder andere scanbestemmingen definieert (e-mail, ftp, smb etc.), de fax configureert (met inbegrip van internet-fax), standaardinstellingen regelt en statusinformatie controleert.

Mobiel printen en scannen is mogelijk met Brother iPrint&Scan voor Android en iOS.

Cloud-printen is mogelijk via Brother Web Connect, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0 en Mopria.

De volledige handleiding is ook in het Nederlands beschikbaar als pdf-download en als online handleiding. De online handleiding blijkt in de praktijk alleen goed te werken in Internet Explorer en functioneert niet naar behoren in recente versies van Chrome en Edge.

Paginakostprijs

Deze printer wordt met startinkt geleverd. Die gaat maar 2.400 pagina's mee voor zwartafdrukken en 1.000 pagina's voor kleurenafdrukken. De apart te kopen hoge-rendementspatronen gaan 6.000 pagina's mee voor zwart en 5.000 pagina's voor kleur.

Voor het berekenen van de paginakostprijs hielden we alleen rekening met de kosten van de hoge-rendementspatronen en de aankoopprijs van de mfp, dus niet met het feit dat je al snel een complete set inkt zal moeten kopen, prijs die in feite bij de winkelprijs van deze mfp geteld moet worden. Een complete set XL-inkt kost overigens 316,31 euro!

Dat lijkt veel, maar in vergelijking met veel andere inkjet-multifunctionals heeft deze Brother-mfp wel degelijk een relatief lage paginakostprijs. We komen uit op een paginakost van 1,33 eurocent in zwartwit en 15,37 eurocent in kleur.

Dat is zeker voor wat kleur betreft veel lager dan bij de meeste andere inkjet-fabrikanten. Van recent geteste mfp's heeft alleen de Epson Ecotank ET-3750 een nog langere paginakost, maar die machine is alleen interessant als je heel veel print en in zo een situatie is een kleurenlaser-mfp misschien een betere keuze dan een inkjet-mfp, ondanks de hogere initiële investeringskost.

Prestaties

Onze testmethode bestaat uit drie hoofdonderdelen: kwaliteits- en snelheidstest (op basis van ISO-methodes) en punten voor de functionaliteit van het apparaat. In de uiteindelijke prestatiescore weegt de eigenschappenscore voor veertig procent door, de snelheidsscore voor vijfentwintig procent en de kwaliteitsscore voor vijfendertig procent. We berekenen verder nog een prijsprestatiescore. Daarin telt de prestatiescore mee voor vijftig procent, de door ons berekende gemiddelde paginakostprijs voor zwart en kleur voor vijfendertig procent en de gemiddelde internetprijs van het apparaat voor vijftien procent.

De Brother MFC-J6945CDW drukt 'zwartwit'-pagina's af aan gemiddeld 14,2 ppm (pagina's per minuut) en kleurenpagina's aan gemiddeld 17,5 ppm.

Een A4-kleurenfoto in de beste kwaliteit op fotopapier afdrukken doet deze aio aan 0,4 ppm. A4 scannen aan 300 dpi gebeurt met een gemiddelde snelheid van 2,7 ipm (beelden per minuut). De kopieersnelheid ('beste kwaliteit') is een eerder trage 2,5 ipm.

De gemiddelde afdrukkwaliteit is zeer goed met een kwaliteitsscore van 91/100. Vooral monochrome afdrukken zijn van uitstekende kwaliteit en bijna niet te onderscheiden van die van een laserprinter.

De Brother MFC-J6945CDW haalt een gemiddelde snelheidsscore van 77/100 en een gemiddelde kwaliteitsscore van 91/100.

Tellen we alles samen dan haalt deze inkjet-multifunctional een prestatiescore van 90/100 en een prijsprestatiescore van 76/100.

Conclusie

De Brother MFC-J6945CDW combineert inderdaad zoals de fabrikant claimt een lage gebruikskost met een goede printkwaliteit. Deze A3-inkjetmultifunctional is ruim voorzien van nuttige print-, scan-, fax- en kopieerfuncties, ook voor mobiele en internetgebruikers.

Prijs: 599 euro

Bron: www.diskidee.be