De Motorola One Action is een Android-smartphone met ingebouwde actioncam met ultragroothoeklens en beeldstabilisatie. Dankzij een fietshouder kan je deze smartphone legaal gebruiken tijdens het fietsen. We hebben de One Action getest.

In België is het gebruik van een draagbare telefoon die je in je hand houdt tijdens het fietsen verboden: je fiets wordt als je ermee rijdt beschouwd als een voertuig en bellen "aan het stuur" wordt bij ons bestraft met een onmiddellijke inning van honderd euro.

Een smartphone gebruiken om bijvoorbeeld te navigeren mag wel, op voorwaarde dat dit handenvrij kan. Dat houdt in dat de smartphone in een speciale houder aan het stuur bevestigd dient te worden, net zoals een navigatiecomputer in de auto ook in een speciale houder bevestigd dient te worden.

De nieuwe Motorola One Action (XT2013-2) is een Android 9-smartphone zoals alle andere en dus ook geschikt als navigatiecomputer.

Maar Motorola voegt een extra snufje toe, namelijk een ingebouwde actioncam met beeldstabilisatie. Mits in een geschikte fietsstuurhouder geplaatst, kan je deze smartphone dus niet alleen als navigatiesysteem maar ook als actiecamera gebruiken.

Motorola heeft als accessoire trouwens een fietsstuurhouder voor deze smartphone die we ook uitprobeerden. Maar je kan natuurlijk elke andere houder met deze smartphone gebruiken.

Chipset

De Motorola Mobility-smartphones vonden in 2014 na een omweg via Google onderdak bij Lenovo, dat de Motorola-merknaam tot op vandaag behoudt.

De One Action is gebouwd rond de octacore Samsung Exynos 9609 chipset, in plaats van rond een Qualcomm Snapdragon-chipset zoals Motorola die tot nu toe meestal gebruikte.

Motorola gebruikte die Samsung-chipset voor het eerst in de One Vision, die bijna identiek is aan de One Vision, op het camerasysteem, het laadsysteem en de afwerking van het kastje na.

Dezelfde chipset treffen we overigens ook aan in de Samsung Galaxy A50.

Voor het eerst gebruikt een bekende fabrikant een smartphone-chipset van een, 'concurrent'. Tot nu toe slaagde Samsung er alleen in enkele hier onbekende Chinese fabrikanten warm te maken voor de Exynos-soc (bijvoorbeeld Meizu, maar ook Lenovo zelf voor smartphones die het onder eigen merknaam in China uitbrengt).

Kenmerken

De One Action heeft dezelfde afmetingen als de One Vision (160,1 x 71,2 mm), maar is wel 0,5 mm dikker (9,2 mm tegenover 8,7 mm).

Die extra dikte heeft te maken met het nieuwe triple-camerasysteem, tegenover een dubbel uitgevoerde camera in de One Vision.

Beide smartphones hebben een identieke accu met een capaciteit van 3500 mAh. De body van de One Action is bestand tegen waterspatten volgens de IPX2-specificatie. Merkwaardig genoeg heeft de One Vision een IP52-certificatie.

Merkwaardig, omdat je zou verwachten dat een smartphone die ook als actioncam gebruikt kan worden een sterkere bescherming heeft tegen vuil en vocht dan de "bescherming tegen druppelend water bij eens schuine stand tot vijftien graden" die IPX2 in de praktijk betekent. (IP52 is bijkomend beschermd tegen inslag van stof en voorwerpen tot 12 mm.)

Het 6,3-inch IPS LTPS-scherm biedt een scherpte van 435 ppi.

In tegenstelling tot de One Vision, die een glazen body heeft, is de One Action van kunststof gemaakt, naar keuze in de kleuren Denim Blue of Pearl White.

Dat is niet geheel onlogisch voor een smartphone die tegen een stootje moet kunnen: glas is nu eenmaal breekbaarder. Motorola levert trouwens standaard een plastic beschermhoes die de zij- en achterkanten helemaal omvat, met uitsparingen voor alle knoppen, lenzen etc.

Het werkgeheugen is beperkt tot 4 GB, maar er is wel 128 GB opslagruimte (nog 115 GB vrij na ingebruikname), met maximaal 512GB uitbreidbaar met behulp van een microsd-kaartje dat in het tweede sim-slot past.

De ronde vingerafdruksensor bevindt zich in het midden aan de achterkant, onder de drie cameralenzen en de dubbel uitgevoerde led-flash.

De One Action ondersteunt snelladen aan 10 watt (tegenover snelladen aan 15 watt voor de One Vision).

Software

Zoals de naam het al aangeeft draait de One Vision de gestripte Google Android-versie AndroidOne, die gewoon hetzelfde is als Android 9 'Pie', maar dan met minder overhead en weinig gebruikte apps (die je overigens gewoon kan toevoegen zo je dat wenst, om er dan toch een volwaardige Android 9 smartphone van te maken).

Google garandeert twee jaar softwareupdates, waaronder maandelijkse veiligheidsupdates. Play Protect, Find My Device en Chrome Safe Browsing zijn standaard actief.

Deze 'cleane' Android zorgt voor een snel reagerende smartphone, zelfs al is de chipset minder krachtig dan bij de echte toptoestellen.

Alle verdere informatie over de One Action vind je op de website van Motorola.

Actiecamera

De One Vision heeft een drievoudig camerasysteem met een 12-megapixel 'wide' lens, een 5MP 'depth' lens en een 'ultrawide' actiecamera met 16MP resolutie.

De ultrabrede lens van de actioncam heeft een gezichtsveld ('field of view') van 117 graden (viermaal meer beeld dan een standaard 78° graden lens).

Actievideo's worden opgenomen in maximaal Full HD 1080p resolutie aan 30 of 60 fps ('slow motion'). Timelapse- en hyperlapse (versnelde timelapse)-video's behoren ook tot de mogelijkheden.

Andere mogelijke instellingen voor de actioncam zijn Full HD met een 21:9 beeldverhouding (dan is slow motion niet mogelijk) en HD.

Interessant aan de actiecamera is dat die er niet om maalt in welke richting je de telefoon houdt. De lens is namelijk negentig graden gedraaid. Ook als je de smartphone verticaal vasthoudt maakt de actiecamera liggende videobeelden. Je kan dus brede actievideo's opnemen terwijl je de smartphone gewoon in je hand houdt.

Dankzij de 'quadpixel'-technologie lukken video's ook wanneer er weinig licht aanwezig is. De camera is immers viermaal lichtgevoeliger dan een normale camera.

De smartphone kan dus naar keuze verticaal of horizontaal aan je fietsstuur worden bevestigd. Maar even goed is het mogelijk om actiebeelden te schieten vanuit een borstzakje van een hemd waarin je de smartphone meedraagt. Je moet er alleen voor zorgen dat de lens boven de rand van het borstzakje steekt.

Een digitaal videostabilisatiesysteem (Gyro EIS of Electronic Image Stabilisation) zorgt voor trillingsvrije beelden.

Je schakelt de actiecamera in met behulp van een speciaal pictogram in de foto-app.

De 12MP hoofdcamera kan filmen in maximaal 2160p aan 30 fps of 1080p aan 60 fps. De 5MP-dipetecamera zorgt voor het gesimuleerde 'bokeh'-effect bij portretfoto's.

De selfiecam die aan de voorkant linksboven in het scherm geïntegreerd is, ondersteunt eveneens UHD-video dankzij de ingebakken resolutie van 25MP.

Optioneel in te schakelen AI-fotografiefuncties kiezen automatisch optimale foto-instellingen afhankelijk van het gedetecteerde beeld.

Mogelijkheden zijn het automatisch vastleggen van tot vijf lachende gezichten en het automatisch kiezen van correcte beeldcomposities ('smart composition', in te schakelen via Camera Settings, AI Settings).

'Shot composition' suggereert automatisch geoptimaliseerde instellingen voor belichting, contrast, saturatie en kleur.

'Studio Lighting' laat je kiezen tussen zes verschillende belichtingsinstellingen voor portretfoto's.

'Live filters' passen twaalf verschillende kleurtonen toe op beelden die je kan bekijken en selecteren terwijl je bijvoorbeeld een selfie neemt.

Praktijk

De Motorola One Action reageert vlot en snel, mede dankzij Android One, dat alleen de essentiële Android-apps bevat.

De ingebouwde actiecamera blijkt meer dan een gimmick te zijn. Ook bij zware trillingen film je stabiele videobeelden, waarbij het niet uitmaakt hoe je de telefoon vasthoudt of vastmaakt.

Voor het nemen van 'normale' video's en foto's presteert de One Action gewoon goed in verhouding tot zijn prijskaartje. Verwacht ondanks de aanwezigheid van drie hoofdcamera's echter niet dezelfde fotoprestaties als die van veel duurdere smartphones van Apple, Huawei en Samsung.

Merk Motorola Samsung Type One Action (128GB) Galaxy A70 (128GB) Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 1837 1780 graphics score 1718 1591 physics score (cpu) 2422 3043 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 1358 979 graphics score 1205 823 physics score (cpu) 2437 2896 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 6647 7318 Web Browsing 2.0 Score 6163 6580 Video Editing Score 5505 5682 Writing 2.0 Score 7346 8023 Photo Editing 2.0 Score 9796 12398 Data Manipulation Score 5315 5646 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3840 3668 TensorFlow score 325,6 288,6 Zxing score 31,27 44,45 Tesseract score 1734,5 1553,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 7768 5731 Internal seq. read MB/s 279,44 459,88 Internal random read MB/s 14,19 14,8 Internal seq. write MB/s 136,57 138,83 Internal random write MB/s 9,18 4,63 External seq. read MB/s 228,68 437,96 External random read MB/s 12,95 14,68 External seq. write MB/s 153,66 136,98 External random write MB/s 9,06 4,76 SQLite read iops 4366 2838 SQLite update iops 2000 1000 SQLite insert iops 74 83 SQLite delete iops 1000 133 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 840 802 Wifi-snelheid Wifi downloadsnelheid (Mbit/s) 83,78 81,4 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 65 66 Subjectieve score 87 87 Functionaliteitsscore 67 74 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 68 72 Prijsprestatiescore (op 100) 70 65

Conclusie

De Motorola One Action is een erg betaalbare smartphone met redelijke prestaties, goede camera, stevige bouwkwaliteit en een behoorlijke autonomie. De ingebouwde actiecamera is meer dan een gimmick en blijkt echt bruikbaar te zijn om stabiele video's op te nemen van allerlei binnen- en buitenactiviteiten.

Prijs: 259 euro

Bron: www.diskidee.be