De Lenovo Tab 10 is een zeer dunne Android-tablet voor het ganse gezin met glazen voor- en achterkant en vier Dolby Atmos-speakers. Een test.

Tablets zijn al een tijdje minder populair dan smartphones, maar er is toch nog een markt voor multimediatablets voor games en multimedia. Maar die moeten er dan wel even goed uitzien als een moderne smartphones.

Bij de nieuwe Lenovo Tab 10, verkrijgbaar in zwart of wit, is dat zeker het geval. Voor- en achterkant zijn gemaakt van verstevigd glas, aan elkaar geklonken met een metalen rand die niet dikker is dan 7 millimeter.

Die dunne rand is toch nog dik genoeg om er vier piepkleine luidsprekers in kwijt te kunnen, waarvan het geluid verbeterd wordt dankzij Dolby Atmos for Mobile Devices, dezelfde geluidsverbeteringstechnologie die bijvoorbeeld ook in de nieuwe Samsung Galaxy S10 (en zijn voorganger S9) wordt gebruikt.

Kenmerken

De Tab P10 draait Android 8.1 Oreo. Het 10,1-inch 16:10 Full HD-aanraakscherm heeft een pixeldichtheid van 222 ppi. Dus hoewel het een 'groot' scherm is in vergelijking met een smartphone, is de scherpte ervan wel lager dan vandaag bij de meeste (zelfs goedkopere) smartphones het geval is.

Ook de SOC of processoreenheid is van een ouder type, namelijk een quadcore Qualcomm Snapdragon 450 met een kloksnelheid van 1,8 GHz en Adreno 506 GPU. Dat is een SOC die bijna twee jaar oud is en momenteel een instapmodel is bij Qualcomm.

Er zijn twee modellen: 3 GB ram/32 GB opslagruimte en 4 GB ram/64 GB opslagruimte. Voor het overige zijn er geen verschillen. De opslagruimte kan men uitbreiden met behulp van een microsd-geheugenkaartje tot 256 GB.

Wij testten het duurdere model. Vlak na de ingebruikname is er nog ongeveer 53 GB opslagruimte vrij van de 64 GB nominaal.

De 80 Wh Li-Poly accu gaat volgens Lenovo een vijftiental uur mee. De tablet ondersteunt wel snel laden, maar Lenovo levert zelf een gewone 5V/2A USB-lader mee, waarmee het opladen drieëneenhalf uur duurt bij een lege accu. Je kan natuurlijk een USB Type-C snellader van een smartphone gebruiken om deze tablet sneller op te laden.

De Tab P10 meet 167 x 242 x 7 mm en weegt 440 gram.

Gedetailleerde gegevens over de Tab P10 vind je op de Lenovo-website.

Praktijk

De Lenovo Tab P10 is bedoeld voor gezinsgebruik. Ieder gezinslid kan zijn of haar eigen beveiligde tabletomgeving inrichten, compleet met eigen e-mail- en sociale accounts. Schakelen tussen accounts gebeurt snel met behulp van de vingerafdruksensor.

Ouders kunnen bovendien een veilige modus voor jonge gebruikers inrichten. Daarmee bepaal je tot welke inhoud je kinderen wel of niet toegang hebben en hoe lang ze ermee bezig mogen zijn.

Omdat de Tab P10 Android Oreo draait, is er ook een instelling om blauw licht uit te schakelen om de ogen te beschermen en je voor te bereiden op een betere nachtrust.

Deze tablet heeft twee zogenaamde Pogo Pins voor een slimme basis, maar die wordt in België blijkbaar niet verkocht. We vonden er in elk geval geen spoor van op de Belgische Lenovo-website.

In sommige landen is de Tab P10 verkrijgbaar gebundeld met een smart dock met twee extra speakers en drie far field microfoons. Dankzij de integratie met Amazon Alexa is de Tab P10 in die landen een alternatief voor de slimme tablets van Amazon zelf. Maar Alexa bestaat niet in het Nederlands, dus dat zal wellicht de reden zijn waarom de smart dock bij ons niet meegeleverd wordt. (Je kan die versie bijvoorbeeld wel in Duitsland bij Amazon bestellen; de dock is evenwel niet apart verkrijgbaar.)

De prestaties zijn niet denderend en bijvoorbeeld trager dan jaren oude Android-tablets die we jaren geleden testten, zoals de Samsung Galaxy Tab S3 of de Google Nexus 9. Vooral grafisch scheert de SOC geen hoge ogen.

Wel uitstekend scoort de Lenovo Tab P10 in de accubenchmark. De door Lenovo opgegeven autonomie van gemiddeld vijftien uur moet in de praktijk zeker haalbaar zijn.

Conclusie

De Lenovo Tab P10 is een stijlvolle, lichte tablet met interessante multi-user functies die vooral in een gezin hoge ogen zullen scoren. Maar verwacht geen supersnelle prestaties. Voor gewone games volstaan de prestaties, maar krachtige games draaien niet goed op deze tablet. Wel presteren de vier luidsprekers verrassend goed, al werken die alleen in stereo wanneer je de tablet vasthoudt in de landschapsrichting. Dankzij de niet al te krachtige processor gaat de accu ook heel lang mee.

Prijs: 259 euro voor de zwarte 3 GB/32 GB variant; 319 euro voor de 4 GB/64 GB versie; de witte uitvoering kost telkens 10 euro méér.

Bron: www.diskidee.be