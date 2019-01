Review: autohouder laadt smartphone draadloos op

De Ewent EW1191 Automatic Car Mount is een automatische smartphonehouder voor in de auto met draadloze snellaadfunctie.

De snellader voor in de auto die je nodig hebt wordt evenwel niet meegeleverd: daarvoor dien je zelf te zorgen. Met een 'gewone' usb-autolader die 5V aan 1,5A uitstuurt werkt het draadloos laden op de gewone manier. Heb je een usb-autolader die ook 9V aan 1,2A uitstuurt dan werkt ook de snellaadfunctie, op voorwaarde dat je smartphone zelf dit ook ondersteunt.

De autohouder past in de ventilator van de meeste wagens, ook in die van bijvoorbeeld een oud model Nissan Qashqai met van die onhandige ronde ventilatorkleppen. De ventilatorbevestiging klem je over een rib van de ventilator en vervolgens schroef je de Ewent autohouder daarop vast.

De EW1191 weegt 95 gram en meet 70 x 115 x 55 mm. Klemmen aan de zijkant en een steun aan de onderkant zorgen ervoor dat je smartphone veilig vastklemt in de houder.

Op de voorkant van de EW1191 is er een infrarood sensor die de klemmen automatisch opent zodra de sensor een smartphone detecteert en weer sluit zodra de smartphone tegen de achterkant van de houder rust.

Dit automatische mechanisme werkt niet altijd honderd procent betrouwbaar, soms opent en sluit de houder zich twee keer na elkaar, maar over het algemeen lukt het aardig om je smartphone handenvrij in de houder steken. Manueel de klemmen openen en sluiten kan uiteraard ook altijd nog. Door een druk op de knop aan de zijkant open je de automatische klemmen en haal je je smartphone eenvoudig weer uit de houder.

Een usb type-c naar usb type-a laadkabel is meegeleverd. De type-c kant steek je in de onderkant van de autohouder. De houder kan in de auto blijven.

De smartphone verwijderen en plaatsen gebeurt snel, op voorwaarde natuurlijk dat je mobiel draadloos (snel)laden volgens de Qi-standaard ondersteunt. Is dat niet het geval dan kan je deze houder uiteraard ook gebruiken, maar dan moet je de usb-laadkabel in je mobiel in plaats van in de houder steken en dat werkt uiteraard minder vlot.

Een led op de zijkant van de autohouder toont de laadstatus.

Conclusie

De Ewent EW1191 Automatic Car Mount is vooral interessant als je een smartphone gebruikt met draadloze laadfunctie volgens de Qi-standaard. Dan kan je je mobiel met één hand plaatsen en verwijderen. Voor een usb-lader, eventueel met snellaadfunctie, moet je wel nog zelf zorgen.

Prijs: circa € 39,99

Bron: www.diskidee.be