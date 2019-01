Review: behoorlijk uitgeruste middenklasse-smartphone

LG's nieuwe G7 Fit Android 8.1-smartphone zou je kunnen omschrijven als een gestripte, betaalbare versie van de Q7 ThinQ, LG's duurste model. Het belangrijkste verschil tussen beide modellen lijkt de wat tragere systeemchip in de G7 Fit. Voor het overige heeft het goedkopere model veel kenmerken gemeen met het duurdere, zoals water- en stofdichtheid, een camera met AI-functies en ondersteuning voor Hi-Res Audio.

Kenmerken

Naar eigen zeggen probeert LG met de dual-sim lte cat.12 G7 Fit de balans te vinden tussen een dure smartphone met 'over-the-top'-functies die de meeste consumenten toch nooit gebruiken en een meer betaalbaar model met essentiële functies dat echter niet gebaseerd is op oudere technologie. Andere fabrikanten verlagen immers vaak de prijs van hun oudere modellen en zetten die dan als middenklassetoestel in de markt.

De G7 Fit heeft net zoals de duurdere Q7 ThinQ een 16MP camera met AI-functies die acht voorgedefinieerde scènes automatisch herkent om zo het perfecte beeld te capteren. De camera is verder compatibel met Google Lens.

Net zoals het duurdere model is de G7 Fit water- en stofbestendig volgens de IP68-specificaties en MIL-STD-810G-normen.

Het 6,1-inch 19,5:9 'Super Bright' ips-aanraakscherm biedt dezelfde resolutie en helderheid als dat in de Q7 ThinQ. Dat betekent een pixeldichtheid van 563 ppi, waardoor je individuele pixels niet meer waarneemt. Met 1.000 nits is het scherm ook bij fel zonlicht nog goed bruikbaar.

Ook de Quad hifi-dac met Hi-Res audio-ondersteuning is van de partij in het goedkopere model.

De afmetingen en het gewicht van de G7 Fit zijn vrijwel identiek aan de Q7 ThinQ. De zwarte body oogt premium, maar de achterkant van het goedkopere model is wel van kunststof in plaats van aluminium. En het scherm heeft een beschermlaag die tegen krassen beschermt, maar het is geen Gorilla Glass 5 zoals bij het duurdere model.

Het belangrijkste verschil zit hem echter aan de binnenkant. Zo heeft de G7 Fit een iets oudere Qualcomm Snapdragon 621 chipset, aangevuld met 4 GB ram en 32 GB opslagruimte, waarop na de eerste ingebruikname maar iets meer dan 16 GB van vrij is. Gelukkig kan je dit wel uitbreiden met een microsd-geheugenkaartje van maximaal 2 TB.

Prestaties

We beoordelen de smartphones aan de hand van bijna tweehonderd verschillende technische criteria. Daarnaast voeren we ook verschillende benchmarks uit (Futuremark, GFXBench).

De G7 Fit heeft dezelfde 3.000 mAh accu als de krachtigere Q7 ThinQ. Omwille van de tragere chipset houdt de accu het langer uit in de Futuremark PCMark for Android batterijtest, namelijk 576 minuten tegenover 511 minuten bij het duurdere model. Dat zijn sowieso redelijk matige resultaten.

Voor de rest presteert de G7 Fit boven zijn prijsniveau, met zelfs voor deze prijs behoorlijke resultaten in de grafische benchmarks.

Merk LG Honor LG Samsung HTC Type G7 Fit (32GB) 8X 128 GB (JSN-L21) Q7 ThinQ (64GB) Galaxy S9+ (64GB) U12+ Futuremark 3DMark SlingShot (OpenGL ES 3.0) Slingshot Score 2391 1442 5455 3507 6120 graphics score 3669 1274 7598 3955 8074 physics score (cpu) 1077 2684 2745 2512 3314 Futuremark 3DMark SlingShot Extreme (OpenGL ES 3.1) Slingshot Extreme Score 2192 961 4324 3312 3841 graphics score 2911 813 4993 3655 3991 physics score (cpu) 1176 2656 2944 2494 3393 Futuremark PCMark Android Work 2.0 Work 2.0 Performance Score 5586 7103 8021 5361 8532 Web Browsing 2.0 Score 4700 7717 6753 5217 7982 Video Editing Score 5383 4980 5591 5282 5994 Writing 2.0 Score 4535 7219 9254 4835 8187 Photo Editing 2.0 Score 10193 12272 14741 6386 16959 Data Manipulation Score 4336 5310 6446 5205 6805 Futuremark PCMark Android Computer Vision Computer Vision Score 3279 3124 4834 2379 5572 TensorFlow score 279,7 429,3 185 914,1 172,6 Zxing score 41,82 37,09 44,18 65 30,73 Tesseract score 2422,75 2058,5 1082,5 1221,5 1089,75 Futuremark PCMark Android Storage Storage Score 2946 10431 4635 5581 4359 Internal seq. read MB/s 389,26 187,51 656,45 683,83 575 Internal random read MB/s 10,23 18,9 12,88 14,85 17 Internal seq. write MB/s 77,17 110,17 96,64 154,15 125 Internal random write MB/s 2,22 25,4 5,92 1,42 2 External seq. read MB/s 388,41 197,88 613,73 537,49 545 External random read MB/s 9,4 18,02 16,19 14,85 13 External seq. write MB/s 78,24 106,34 110,38 160,35 128 External random write MB/s 2,26 24,58 5,87 1,44 2 SQLite read iops 2352 3021 2397 3924 5082 SQLite update iops 71 2000 125 1000 94 SQLite insert iops 57 333 86 90 67 SQLite delete iops 68 2000 125 133 104 Futuremark PCMark Android Work 2.0 battery life Autonomie 'worst case', 50% schermhelderheid, wifi aan (minuten) 576 664 511 588 413 Gewogen scores (op 100) Gewogen benchmarkscore 63 77 72 65 72 Subjectieve score 85 90 89 90 89 Functionaliteitsscore 72 81 75 98 84 Gewogen eindscores Prestatiescore (op 100) 70 80 75 84 80 Prijsprestatiescore (op 100) 76 88 65 66 63

Conclusie

De LG G7 Fit is een mooi vormgegeven, behoorlijk uitgeruste middenklasse-smartphone die redelijk goed presteert. Het belangrijkste minpunt is de beperkte opslagruimte van 32 GB, al kan je dit wel uitbreiden met een geheugenkaartje, maar dat drijft de prijs uiteraard op. Deze smartphone biedt wat ons betreft in elk geval meer waar voor zijn geld dan zijn duurdere en hoger gespecificeerde broer Q7 ThinQ.

Prijs: 349 euro

Bron: www.diskidee.be