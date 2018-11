Review: betaalbare draagbare harde schijf

Behalve de 4 TB-variant van de Seagate Backup Plus Portable die we hier testen (STDR4000901) bestaat er ook nog een 5 TB variant (STDR5000202). Allebei zijn ze verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, rood, zilver en zwart.

Kenmerken

Het zwarte plastic kastje met aluminium deksel past in een flinke mannenhand, maar is meer dan 2,2 cm dik. Deze externe schijf weegt ook ruim 307 gram.

Intern wordt een 2,5-inch Seagate Laptop harde schijf gebruikt met een theoretische maximale overdrachtsnelheid van 169 Mbit/s.

Maar voor deze Backup Plus Portable vermeldt Seagate op zijn website een maximale snelheid van 120 MB/s.

Naast de draagbare schijf zelf, vinden we in de doos een korte usb 3.0-kabel en een visuele snelstartgids.

Op het schijfje staan nog de installatiebestanden voor Seagate Dashboard 2.0 back-up- en synchronisatiesoftware en een link naar de online documentatie.

De Seagate Backup Plus Portable is vooraf geformatteerd in ntfs-formaat. Seagate levert een ntfs-driver voor Mac mee; of Mac-gebruikers kunnen ze uiteraard opnieuw formatteren.

Software

Seagate Dashboard maakt geplande en automatische back-ups van Windows- en Mac-computers.

Verder kan je met deze app de schijf testen, de led uitschakelen en de stroombesparing van de schijf inschakelen wanneer ze tussen de drie minuten en vijf uur niet gebruikt wordt.

Begin 2018 werden de andere functies, zoals mobiele back-ups, back-ups naar de cloud en delen met sociale media uit Seagate Dashboard verwijderd. Seagate ondersteunt deze functies niet langer, blijkbaar vooral omdat het niet langer wil investeren in de gewijzigde authenticatiemethodes van bijvoorbeeld Facebook en Dropbox. Oudere versies blijven wel werken tot de ondersteunde clouddiensten hun inlogmethodes vernieuwen.

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid. Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De Seagate Backup Plus Portable haalt een sequentiële lees- en schrijfsnelheid van rond de 126 MB/s in de Parkdale-benchmark. De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark is 70,3 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 36,4 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 6,2 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 27,7 MB/s (40% weging).

Als we alles in rekening brengen, haalt deze externe schijf een performantiescore van 84/100 en een prijsperformantiescore van 81/100.

Conclusie

De Seagate Backup Plus Portable biedt veel opslagruimte, presteert goed en is erg betaalbaar. Wel is deze externe schijf relatief omvangrijker en zwaarder dan duurdere concurrenten met een vergelijkbare capaciteit. Maar als je met dit kleine nadeel kan leven is dit een slimme aankoop.

Prijs: 129 euro

Bron: www.diskidee.be