Review: bewakingscamera met gezichtsherkenning

De Nest Cam IQ Outdoor is de buitenhuisversie van de eerder geteste Nest Cam IQ Indoor die, zoals de naam aangeeft, alleen binnen bruikbaar is.

Uiteraard heeft de buitenhuis-variant veel kenmerken gemeen met de binnenhuis-uitvoering. Maar de Nest Cam IQ Outdoor is dankzij zijn IP66-classificatie wel bestand tegen regen, sneeuw, stof en extreme temperaturen (tot -45° en +45° C), al raadt Nest af om de camera lang bloot te stellen aan direct zonlicht.

De verpakking is zoals steeds bij Nest uiterst verzorgd. Behalve de camera bevat de kubusvormige, mooi vormgegeven doos een montagesteun, een witte, ronde usb-voeding voor binnen, een 7,5m lange weersbestendige usb-stroomkabel en bevestigingsmateriaal (schroeven, pluggen, kabelklemmen, inbussleutel en kabelbinder).

Kenmerken

De helderwitte, van polycarbonaat vervaardigde Nest Cam IQ indoor beveiligingscamera heeft een 8MP-beeldsensor met 4K videoresolutie, HDR (High Dynamic Range)-beeldverbetering en een diagonale kijkhoek van 130 graden.

De camera meet 12,8 x 9,3 x 9,3 cm en weegt 568 g.

Je kan tot 12x digitaal inzoomen zonder verlies aan kwaliteit. Maar de bewaarde videobeelden zelf zijn beperkt tot maximaal 1080p aan 30 beelden per seconde.

Het nachtzicht is gelijkmatig en helder dankzij twee krachtige 850 nm infrarood-leds.

Een microfoon-array met drie microfoons, echo- en ruisonderdrukking en een luidspreker zorgen ervoor dat je via de app met bezoekers kan communiceren.

Beelden worden op het apparaat versleuteld met een 128-bit aes encryptiesleutel vóór ze worden gestreamed en opgeslagen in de Nest-cloud.

De verbinding met de Nest-cloud is bovendien extra beveiligd met tls/ssl. Verder kun je je Nest-account bijkomend beveiligen met verificatie in twee stappen.

Als je de videoresolutie instelt op het maximum van 1080p aan 30 fps verbruikt de camera maandelijks tussen de 150 GB en 300 GB aan bandbreedte. Je configureert de maximale bandbreedte in de app.

De draadloze verbinding gebruikt 2×2 MIMO IEEE 802.11b/g/n bij 2,4 GHz. Tijdens de installatie is ook Bluetooth 4.0 of hoger nodig. Idealiter is er 2 Mbit/s bandbreedte aanwezig in je wifi-signaal. Dan kan je beelden bekijken in de hoogste ondersteunde resolutie.

Ingebruikname en montage

Om de camera te installeren heb je de Nest app voor Android of iOS nodig en natuurlijk ook een Nest-account.

De ingebruikname verloopt zoals bij de eerder geteste indoor-versie en doe je initieel binnenskamers. Steek de stekker in het stopcontact, open de Nest-app, kies 'Toevoegen', scan de QR-code op de onderkant van de camera en wacht tot de camera wordt toegevoegd. De app zal je vragen de camera uit het stopcontact te trekken en opnieuw te activeren op de beoogde locatie. Op die manier kan je controleren of je wifi-signaal op die locatie voldoende bandbreedte biedt.

Eens geïnstalleerd, schakel je de camera uit en start je de definitieve montage. Nest raadt aan om de camera twee tot drie meter boven de grond te installeren.

De montagevoet gebruikt vier schroeven van 2 mm. Eventueel monteer je eerst de meegeleverde pluggen van 6 mm. De stroomkabel loopt door het midden van montagevoet en kan je daarna in de onderkant van de camera bevestigen.

De camera klikt vast in de montagevoet. Wil je de camera achteraf ontkoppelen dan gebruik je de meegeleverde inbussleutel.

De 7,5 m lange stroomkabel dien je naar binnen te leiden, want de stroomaansluiting is niet weerbestendig. Een opening van minimaal 13 mm is nodig om de kabel door te geleiden.

Desgewenst maak je de stroomkabel vast aan de muur met de meegeleverde kabelklemmen. Kabel en klemmen mogen worden geschilderd, maar de camera zelf niet.

De camera heeft een 130° breed gezichtsveld. Dankzij het draaiende scharnier kan je de camera 360° rondom richten terwijl hij vastzit aan de montagevoet.

Bediening en gebruik

De IQ Outdoor-camera functioneert precies zoals de eerder geteste IQ Indoor-camera. Behalve met de app kan je de camera ook met een webbrowser configureren en gebruiken door naar https://home.nest.com te surfen en in te loggen met je Nest-account. (De app is sowieso nodig voor de installatie.)

De camera detecteert personen tot op 15 meter en stuurt je een melding met een foto. Je kan de camera bekende gezichten aanleren, maar dat werkt alleen met een abonnement op de Nest Aware-clouddienst, die je de eerste dertig dagen gratis kan gebruiken.

Als de camera een persoon ziet, zoomt hij er automatisch op in en blijft die persoon volgen. De actie kan je tot drie uur terug volgen in de Nest app. Neem je een Aware-abonnement dan kan je videogeschiedenis tot maximaal dertig dagen terug bekijken (afhankelijk van het type abonnement).

De microfoon schakel je via de app in of uit. Via de functie 'Praten' kan je met een bezoeker communiceren. Wanneer je via de app praat, zal de led-lichtring rond de lens pulseren om zo de aandacht van de bezoeker te trekken.

Integratie

De Nest Cam IQ Outdoor functioneert net zoals de andere producten van Nest met verschillende andere cloudproducten, die overigens nog niet allemaal bij ons officieel verkrijgbaar zijn. Denk aan Google Home, Amazon Alexa of Philips Hue.

Je kunt de camera dan bijvoorbeeld inschakelen door ertegen te praten, of hem programmeren om bepaalde lichten in te schakelen wanneer beweging wordt gedetecteerd.

Prijzen

De Nest Cam IQ Outdoor kost 369 euro. Voor het Aware-abonnement zijn er drie formules van respectievelijk 50, 100 en 300 euro per jaar (ook maandelijks betaalbaar). De opgeslagen videogeschiedenis is dan respectievelijk vijf uur, tien dagen of dertig dagen. Je betaalt per camera! Wel kosten bijkomende camera's iets minder (30, 50 en 150 euro per jaar). Maar je betaalt dat dus wel voor elke Nest Cam in huis, zodat een volledig Nest-camerapark een erg dure aangelegenheid wordt.

Conclusie

De Nest Cam IQ Outdoor is een veel betere bewakingscamera voor buiten dan zijn eerder geteste voorganger uit 2017. Bouwkwaliteit, gebruiksgemak, integratie met andere clouddiensten en beeldkwaliteit zijn erg goed. Toch is dit een veel te dure bewakingscamera, vooral als je rekening houdt met de kosten voor Nest Aware. Zonder die cloudsoftware is deze camera functioneel redelijk beperkt. Dat je voor elke Nest-camera een extra Aware-abonnement moet afsluiten, is wat ons betreft helemaal absurd.

