Review: Bluetooth headset met draaiende microfoonbeugel

De Sennheiser MB Pro 2 UC ML heeft twee oorschelpen en een draaiende microfoonbeugel die je snel naar boven positioneert wanneer je hem niet gebruikt.

Kenmerken

Identiek dezelfde headset is verkrijgbaar in mono-uitvoering met één oorschelp (MB Pro 1).

De door ons geteste MB Pro 2 UC ML-stereoversie wordt geleverd met een usb-laadstand, werkt samen met Unified Communications (UC)-softphones van verschillende fabrikanten én is gecertificeerd voor de zakelijke variant van Skype.

Neem je de headset van de laadstand dan beantwoord je automatisch een oproep die via softphone binnenkomt; omgekeerd beëindig je een gesprek door de MB Pro opnieuw in de stand te hangen.

Aanwezigheidsinformatie wordt automatisch doorgegeven.

De goedkopere UC only-versie is compatibel met softphones en de nog goedkopere gewone uitvoering komt zonder UC-certificatie.

Een kleine, reeds gekoppelde btd 800 usb-bluetooth adapter wordt meegeleverd.

Het opgegeven draadloze bereik is 25 meter.

De autonomie is lang genoeg om een werkdag mee door te komen. Bovendien is de accu in veertig minuten tijd weer voor de helft geladen.

Bediening

Als je de beugel volledig rechtzet, dekt die ietwat onhandig de multifunctionele bedieningstoets op de oorschelp af.

Deze kleine toets heeft bovendien zoveel functies dat je er het overzicht dreigt bij te verliezen.

Als je de MB Pro efficiënt wil leren bedienen zal je jezelf toch in de meegeleverde visuele Quick Guide moeten verdiepen.

Een tweede, iets grotere bedieningstoets bevindt zich onderaan dezelfde oorschelp. Die regelt het volume en schakelt de microfoon tijdelijk uit ('mute').

Ze dient ook om de stereoweergave en werking van de volumetoetsen om te keren, zodat je de microfoon naar keuze links of rechts kan dragen.

Dit gebeurt dus niet automatisch zoals bij de Plantronics Focus headset. Wel helpt de MB Pro je via gesproken statusboodschappen om de verschillende functies van de multifunctionele toets te leren onthouden.

Praktijk

De oorschelpen zijn erg klein: ze dragen comfortabel, maar dempen het omgevingsgeluid minder dan grotere schelpen.

Indien verbonden met een iPhone zie je de accustand van de headset in het statusscherm van de smartphone.

Om de firmware te updaten met behulp van Headsetup Pro dien je de headset uit te schakelen en via een usb-kabel te verbinden met een pc, maar dat kan alleen als je een oorschelp verwijdert. Nogal onhandig, al is een firmware-update natuurlijk niet iets wat je dagelijks doet.

Ze voegde bij ons trouwens de belangrijke multipoint-functie toe: de MB Pro kan tegelijk met twee draadloze apparaten communiceren.

Verder is er niet zo heel veel in te stellen. Je kan de knoppen uitschakelen, de headset aan een softphone koppelen of ze in dicteermodus zetten: dan staat de microfoon steeds open.

Luide geluiden boven de 118 dbA worden automatisch gefilterd om gehoorbeschadiging te voorkomen.

Instellingen zoals type softphone wijzig en firmware update je met de Sennheiser Headsetup Pro app die ook in het Nederlands werkt.

Conclusie

Draagcomfort, geluidskwaliteit en bereik van de Sennheiser MB Pro 2 UC ML headset zijn behoorlijk tot goed. Wel wordt het onder de kleine oorschelpen warmer dan bij de Plantronics Voyager Focus, vooral als je de hoofdbeugel te hard opspant.

Internetprijs: vanaf 199 euro ( vanaf 177 euro voor de monoversie)

Bron: www.diskidee.be