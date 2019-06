4 star star star star star

De D-Link DCS-8300LH Full HD Wi-Fi Camera is een compacte bewakingscamera met groothoeklens die beelden naar keuze bewaart op een geheugenkaartje of in de cloud. Een test.

De D-Link DCS-8300LH Full HD Wi-Fi Camera is een kleine bewakingscamera voor binnengebruik die uiterlijk en functioneel veel overeenkomsten vertoont met de eerder geteste Nest Cam Indoor en Nest Cam Indoor IQ.

De DCS-8300LH heeft een 1080p@30fps-beeldsensor en een 137° groothoeklens. Nachtzicht tot vijf meter, geluids- en bewegingsdetectie zijn van de partij. Tweewegaudio maakt het mogelijk om via de camera met iemand te communiceren.

De camera is op een uitklapbaar voetje gemonteerd waarin de lens ook nog eens kan worden rondgedraaid. De kijkhoek aanpassen voor montage aan een wand of plafond of plaatsing op een plank is dus geen enkel probleem.

Kenmerken

De DCS-8300LH lijkt sterk op de Nest Indoor-camera's, maar er zijn ook significante verschillen. Zo kost de D-Link camera een stuk minder dan de camera's van Nest.

Beide bewakingscamera's bewaren bewakingsbeelden in de cloud, in ruil voor een maandelijks of jaarlijks abonnement. De DCS-8300LH kan ze daarnaast ook lokaal op een microsd-geheugenkaartje bewaren.

Het geheugenkaartje wordt niet meegeleverd, maar beelden lokaal bewaren is op termijn wel goedkoper dan een cloudabonnement.

Je kan de lokaal of in de cloud bewaarde beelden bekijken met de gratis mydlink-app voor Android vanaf v4.4 of iOS vanaf v9.0.

De DCS-8300LH heeft in tegenstelling tot veel andere D-Link bewakingscamera's geen lokale webinterface. De mydlink-cloudwebsite toont evenmin beelden, alleen informatie over de camera. Bij Nest is naast de app wél een webinterface beschikbaar.

De keuze tussen cloud- en lokale opslag is vooral een kwestie van gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit. Met het beveiligde cloudabonnement hoef je je geen zorgen te maken over routerinstellingen, beveiliging of het gelijktijdig gebruik van meerdere camera's, dat regelt D-Link voor je, weliswaar tegen betaling.

Het is goed de keuze te hebben, iets wat bij de Nest-camera's niet het geval is. Aan de andere kant heb je bij de D-Link camera altijd je mobiel met app nodig en kan je niet terecht bij een webinterface.

De D-Link camera herkent geen gezichten, dit in tegenstelling tot de IQ-versie van de Nest Indoor. Wel werkt de DCS-8300LH samen met andere 'smart home'-apparaten van D-Link, zoals bewakingscamera's, slimme pluggen en slimme sensoren.

Met behulp van de mydlink-app of IFTTT automatiseer je bepaalde zaken in huis. Bijvoorbeeld een licht inschakelen wanneer de camera beweging detecteert, of een bewakingsbeeld e-mailen wanneer een sensor op een gebeurtenis reageert.

Google Assistant en Alexa worden eveneens ondersteund. Zo kan de DCS-8300LH bijvoorbeeld live beelden streamen naar Google Chromecast of Amazon Echo Show. Verder kan je de camera met je stem in- en uitschakelen.

De camera zendt tegelijk twee videokanalen uit: 1080p aan maximaal 30 fps en 720p aan maximaal 15 fps. Beelden worden gelijktijdig gecomprimeerd met H.264- en MJPEG-compressie. Voor audio wordt MPEG2 AAC LC-compressie gebruikt.

Camera Tot 1080p fhd-resolutie @ 30 fps, 137°H x 71° V x 167° D groothoeklens, 4x digitale zoom, 16:9 beeldverhouding, geluid- en bewegingsdetectie, instelbare detectievensters Nachtzicht tot 5 meter ver Geluid luidspreker en microfoon ingebouwd met tweewegcommunicatie via app Werkingstemperatuur 0 tot +40 °C Opgenomen vermogen Maximum 5 Watt Geheugen MicroSD SDHC tot v3.01, max 32 GB; mydlink Cloud Recording (gratis & abonnement) Draadloze verbinding Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4 GHz Opnameformaat gelijktijdige .mp4 (h.264) en mjpeg, twee videostreams 1080p en 720p Opties Werkt samen met afzonderlijk verkrijgbare mydlink-producten, zoals andere bewakingscamera's, bewegingsdetectoren en slimme stekkers Software D-Link mydlink app voor iOS 9 of hoger en Android 4.4 of hoger; ook Nederlands Samenwerking Werkt met mydlink Smart Homeapparaten, Amazon Alexa, Google Assistant en IFTTT Afmetingen 66 x 66 x 109,6 mm Gewicht 105 g

Verschillende apps

Net zoals de vorig jaar geteste DCS-2530L wordt deze DCS-8300LH niet herkend door D-Link's mydlink Home app. Om hem te gebruiken moet je de 'gewone' mydlink-app installeren.

We blijven het merkwaardig vinden dat D-Link verschillende apps voor zijn camera's heeft (vooral ook omdat beide apps ook de zogezegd niet ondersteunde camera's soms wel degelijk herkennen).

Als je maar één D-Link 'smart product' koopt is dat geen probleem. Koop je verschillende slimme producten van D-Link dan dien je goed uit te kijken welke producten met welke app en met welke andere D-Link-apparaten samenwerken.

Omdat D-Link veel producten heeft, verlies je er snel het overzicht bij. Dat maakt het voor de consument wat ons betreft té ingewikkeld. D-Link zou zijn uitgebreide 'smart home'-productgamma best wat mogen vereenvoudigen.

Installatie

In de mydlink-app kies je 'Nieuw apparaat toevoegen' en scan je de qr-code op het meegeleverde 'quick install'-kaartje of op de onderkant van de camera. Alleen de mydlink-app herkent de qr-code van de DCS-8300LH, de mydlink Home-app herkent die niet.

Steek de camera in het stopcontact en wacht tot het ledje op de achterkant van rood in oranje verandert. Kies 'Volgende'. De camera wordt gevonden, zelfs zonder dat je op een knop moet duwen zoals bij de DCS-2530L wel nog moest. Als de automatisch installatie niet lukt kan je het overigens ook handmatig doen.

Vul de locatie van het apparaat in, bijvoorbeeld 'Bureau' en selecteer het wifi-signaal. Alleen de 2,4 GHz-frequentie wordt ondersteund.

Duw op 'Volgende'. Configureren van de camera duurt ongeveer een minuut; tijdens dat proces brandt het ledje op de achterzijde opnieuw rood. De installatie procedure vinden we heel gebruiksvriendelijk.

Cloud-opname

Beveiligde 'mydlink cloud recording' is een betalende dienst, die werkt met een tiental bewakingscamera's van D-Link voor binnen en buiten, waaronder ook de hier geteste DCS-8300LH. Op de D-Link cloud-recordingwebsite vind je onderaan een overzicht van alle ondersteunde D-Link camera's.

Je kan cloud-opname niet gelijktijdig gebruiken met een lokaal in de camera geplaatst microsd-geheugenkaartje, maar afwisselen tussen beide opnamesystemen is wel mogelijk.

Er zijn vier formules:

- Gratis proef: tot drie camera's met tot één dag opnames.

- Basis: idem, maar tot zeven dagen opnames. Dit kost 2,49 euro maandelijks of 24,99 euro jaarlijks.

- Premium: tot vijf camera's en tot veertien dagen opnames voor 4,99 euro maandelijks of 49,99 euro jaarlijks.

- Pro: tot tien camera's met dertig dagen opnames voor 9,99 euro maandelijks of 99,99 euro jaarlijks.

Deze prijzen zijn veel goedkoper dan die voor Nest Aware, de Nest cloud-dienst die daarenboven alleen maar de eerste dertig dagen na aankoop van een Nest-camera gratis is.

Als je in de mydlink-app opnemen in de cloud inschakelt, wordt er een standaard automatiseringsregel aangemaakt. Zodra de camera beweging of geluid detecteert, zal video automatisch in de cloud worden opgeslagen in plaats van lokaal op de geheugenkaart. Achteraf kan je die regel aanpassen.

Beelden kan je via de app vanuit de cloud delen met vrienden, familie of de politie. Je kan ze ook lokaal op je apparaat bewaren (foto's of video's).

App

Met de gebruiksvriendelijke, intuïtieve Nederlandstalige app regel je wanneer de camera start en stopt met opnemen.

De camera reageert op beweging en/of geluid. Voor bewegingen kan je tot vijfentwintig actieve zones definiëren. Verder is het mogelijk om de gevoeligheid traploos te regelen tussen nul (laag) en honderd (hoog) procent.

Je kan schema's creëren om op vaste momenten opnames te maken. Uiteraard zijn ook handmatige opnames mogelijk.

Er is ook een privacymodus waarmee je opnames uitschakelt, bijvoorbeeld wanneer je thuis bent. Dat kan uiteraard ook automatisch als bijvoorbeeld een D-Link sensor je thuiskomst detecteert. Je creëert dan een automatiseringsregel die de privacymodus bij het binnenkomen in- en bij het buitengaan uitschakelt.

Je creëert eenvoudig snelkoppelingen voor veel voorkomende handelingen, zoals het in- en uitschakelen van opnames. Dat kan daarna met één druk op het overeenkomende schermpictogram.

Heb je meerdere ondersteunde D-Link camera's dan bekijk je via 'Meervoudige weergave' op één scherm wat er in verschillende ruimtes gebeurt. Je scrollt door de beelden van de verschillende camera's en bepaalt zelf de volgorde waarin ze getoond worden.

Clips van gebeurtenissen worden op een tijdlijn geplaatst. Die kun je filteren op gebeurtenistype, datum, apparaat en locatie. Ook kan je tot vijftig gebeurtenissen toevoegen aan een favorietenlijst. Die blijven dan op de tijdlijn bewaard. De tijdlijn toont ook gebeurtenissen, zoals wanneer de camera uitgeschakeld wordt of offline staat.

De beeldkwaliteit is goed, zowel overdag als 's nachts. De camera werkt stabiel: tijdens een testperiode van ettelijke weken haperde het apparaat niet één keer.

Een tijd later

Onze D-Link DCS-8300LH-testapparaat was initieel voorzien van firmware v1.00.05. Firmware-updates worden automatisch toegepast, al kan je in de app wel het tijdstip waarop dit gebeurt wijzigen.

Eind januari werd automatisch de nieuwste firmware v1.03.01 toegevoegd, die op het moment dat we dit schrijven (begin maart) nog altijd de actuele firmware is.

Voortaan kan men de antiflikkerfunctie bij kunstlicht wijzigen van 60 naar het bij ons gebruikelijke 50 Hz en is het mogelijk de led uit te schakelen. Mirror (spiegelen) en flip (kantelen) van het beeld zijn nu mogelijk, interessant bij montage aan het plafond. Verder werden enkele storende bugs verholpen, zoals de onmogelijkheid om een spatie te gebruiken in het wifi-wachtwoord.

Er vallen ook enkele zaken weg in de nieuwe firmware, zoals tijdsynchronisatie via NTP (alleen nog via de app) en de mogelijkheid om zelf een HTTPS/RTSP (Real Time Streaming Protocol)-stream buiten de app uit te lezen voor gebruik van de camera met bijvoorbeeld een NAS, wat in de eerste firmware-versie nog wel kon.

Tijdens de testperiode werd de mydlink-app regelmatig vernieuwd, recent nog eind februari. Belangrijkste nieuwigheid is de 'one-tap now'-functie. Met een enkele tik voer je snel meerdere apparaatacties uit, afhankelijk van of je thuis bent, het huis verlaat, gaat slapen, of in paniek bent. Deze acties kunnen toegepast worden op verschillende camera's en slimme apparaten van D-Link.

Elke acties die onder een 'one tap'-knop zit, dien je wel eerst te configureren. Bijvoorbeeld onder de knop 'paniek' kan je automatisch een video-opname starten in de cloud.

Verder kan je met de nieuwe app tot vijf verschillende cameraweergaven opslaan en bekijken.

Conclusie

De D-Link DCS-8300LH Full HD Wi-Fi Camera is een betaalbare en gebruiksvriendelijke bewakingscamera voor gebruik binnen die gecombineerd kan worden met andere 'smart devices' van dezelfde fabrikant. Je hebt de keuze tussen lokale of cloudopnames. Het cloudabonnement van D-Link heeft een veel redelijker prijskaartje dan bij concurrent Nest. De beeldkwaliteit is goed en de camera werkte tijdens de lange testperiode probleemloos en stabiel.

Adviesprijs: 99,99 euro

Bron: www.diskidee.be