4 star star star star star

De Somfy Outdoor Camera is een bewakingscamera voor buitenshuis met Full HD-camera, nachtzicht, sirene en bewegingssensor. Een test.

Enkele jaren geleden testten we de Somfy One, een bewakingszuiltje met Full HD IP-camera, sirene en bewegingsdetector voor gebruik binnenshuis.

Het Franse bedrijf Somfy Protect heeft nu met de Outdoor Camera een vergelijkbaar bewakingssysteem voor buiten. Werkt het even gebruiksvriendelijk?

Kenmerken

De nieuwe weerbestendige (IP54, -20°C to 50°C) outdoor bewakingscamera van Somfy maakt Full HD beeldmateriaal (1080p@30fps) en bewaart dit in een beveiligde cloud-omgeving.

Dit geïntegreerd alarmsysteem voor buitengebruik werkt samen met andere apparatuur uit het Somfy Protect-gamma, zoals de IntelliTag (deur- en raamsensor) en de Key Fob (badge voor handsfree besturing).

Ook is het mogelijk om de camera aan een bestaande buitenverlichting te koppelen die automatisch aangaat zodra iemand wordt gedetecteerd. Verder kan je apparatuur van andere merken koppelen dankzij de ondersteuning voor Nest, IFTTT, Amazon Alexa en Google Home.

Op de bevestigingsplaats dient een 2,4 GHz WIFI-signaal (802.11 B/G/N) beschikbaar te zijn dat voldoende krachtig is om 500 Kbit/s doorvoersnelheid toe te laten.

Speaker en microfoon zijn ingebouwd. Op die manier is tweewegcommunicatie mogelijk met iedereen die zich in de buurt van het zuiltje bevindt. De 3-megapixel lens met glasbescherming en acht maal digitale zoom heeft een gezichtsveld van 130 graden. Ook een sirene met een geluidsdruk van 110 dB is ingebouwd.

Het nachtzicht met mechanische infraroodfilter reikt tot zes meter ver.

De Outdoor Camera is verkrijgbaar in witte of antracietgrijze uitvoering. Het omhulsel is volledig van kunststof vervaardigd. Het cilindervormige cameragedeelte is vast gemonteerd op een rechthoekige wandbevestiging waarin zich ook de luidspreker bevindt.

Montage

Twee muurschroeven, evenveel muurankers en één schroevendraaier worden in de verpakking meegeleverd.

De camera moet minstens 2,5 m boven de grond gemonteerd worden, zonder rechtstreekse blootstelling aan zonlicht of regen (dus bijvoorbeeld onder een dakgoot). Op die plek moet er ook WIFI zijn.

De camera klikt vast op de wandplaat, die tegen de muur geschroefd dient te worden en aangesloten moet worden op een elektrische toevoer (110-230 V AC, 4,8 A max). Dit kan naar keuze een vast stroomkabel zijn, een aansluiting op een bestaand lichtpunt (max. 500 W halogeen of 100 W led) of een aansluiting op een elektrisch stopcontact met behulp van een waterbestendige kabel.

Aarding is niet nodig, je moet alleen neutraal en fase aansluiten. Dit alles wordt duidelijk uitgelegd en geïllustreerd in de handleiding, ook in het Nederlands. Moeilijk is het niet als je een klein beetje handig bent.

Zodra de wandplaat bevestigd is, klik je de camera vast op de wandplaat en draai je de veiligheidsschroeven vast.

Enkele seconden nadat je de stroom inschakelt, start de camera automatisch op, wat te zien is aan een knipperend blauw led-licht.

Ingebruikname

Vervolgens gebruik je de Somfy Protect app (iOS 9 of Android 4.4 en hoger) om de installatie te starten. Dit gebeurt op dezelfde gebruiksvriendelijke manier als bij de eerder geteste Somfy One. We verwijzen je dan ook naar dat artikel voor alle details.

De app legt je tijdens de installatie uit hoe je het gezichtsveld en de oriëntatie van de camera aanpast. Hiervoor die je eerst de veiligheidsschroef aan de bovenkant los te maken, om vervolgens de camera naar wens te kantelen en/of te draaien. In de app zie je het camerabeeld om je te helpen de juiste oriëntatie te kiezen.

De app werkt overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. De functies zijn logischer ingedeeld. Zo kan je direct op het beginscherm de bewegingsdetectie in- en uitschakelen met één druk op het bewakingspictogram. Video's die bij onraad zijn opgenomen zijn direct toegankelijk via de bibliotheekfunctie. Verder heb je onmiddellijk toegang geeft tot de geschiedenis van recente gebeurtenissen via het gebeurtenissenpictogram.

Praktijk

Wanneer de Somfy Outdoor Camera beweging detecteert, wordt een videoclip van tien seconden bewaard in de met aes-256 en ssl/tls/rsa beveiligde Somfy Protect-cloud. Die videoclip wordt een dag lang bewaard.

Alarmen worden naar keuze uitgestuurd via push-meldingen op de smartphone, sms'en en/of e-mailberichten.

Deze Basic-dienst is gratis, maar om continue opnames te kunnen bekijken, moet je bijbetalen. In Europa is alleen het Silver-abonnement beschikbaar met continue opnames van één dag en de mogelijkheid om daarvan tot tien minuten Full HD video te downloaden. Dit kost vijf euro per maand.

De infrarode bewegingssensor en ingebouwde warmtesensor zijn slim genoeg om (huis)dieren te herkennen, zodat er geen valse alarmen worden gegeven wanneer bijvoorbeeld een kat of hond door het beeld lopen.

De IR-sensor heeft een nachtzicht van zes meter, de warmtesensor een detectiezone van vijf meter. Daarnaast kan je in de app op gebieden aangeven waar geen bewegingsdetectie plaatsvindt.

De intelligente activering, die gebaseerd is op de locatie van je smartphone (of de smartphones van gezinsleden), schakelt de camera niet automatisch in, maar waarschuwt wanneer je je huis verlaat en vraagt dan of je de bewaking wil inschakelen. Uitschakelen gebeurt wel automatisch. Dit werkt ook goed als de gps van je smartphone in de accu-spaarstand staat. Wel kan je in de app niet zelf de afstand kiezen waarbuiten de locatiefunctie geactiveerd wordt.

Als de bewaking ingeschakeld is, zal de Somfy Camera bij detectie eerst een zacht waarschuwingsgeluid laten horen, zodat je het alarm bij een foutieve detectie nog kan uitschakelen. Na de ingestelde tijdsduur schiet de ingebouwde sirene (samen met eventueel gekoppelde externe sirenes) dan in actie. Optioneel kan het alarm afgaan wanneer iemand het apparaat probeert te saboteren.

Het is verder mogelijk om de camera te activeren volgens een vooraf ingesteld schema; met behulp van Alexa en IFTTT; en/of met de apart verkrijgbare compacte Somfy Badge die aan een sleutelbos kan worden vastgemaakt.

Je geeft via het gebruikersbeheer niet alleen gezinsleden toegang tot de Somfy Outdoor Camera, maar ook een 'vertrouwenskring' van buren, familieleden en/of kennissen die dan wel de app dienen te installeren. Die deel je optioneel op in twee groepen. 'Familie en vrienden' ontvangen bij een inbraakpoging een e-mail en een push-alarmmelding. Zij hebben dan gedurende dertig minuten toegang tot de installatie en kunnen beelden bekijken. 'Buren' worden eveneens gewaarschuwd en krijgen gedurende dertig minuten toegang tot de installatie, echter zonder camerabeelden.

De beeldkwaliteit is behoorlijk goed, maar zelfs in het Full HD-beeld zijn er soms, maar niet altijd behoorlijk wat artefacten en blokvorming omwille van de datacompressie. Niettemin zijn gezichten meestal goed herkenbaar.

Conclusie

De Somfy Outdoor Camera is een discrete, slimme buitenbewakingscamera met heel wat mogelijkheden. Die komen vooral tot hun recht als je ook in de andere bewakings- en thuisautomatiseringsproducten van de Franse fabrikant investeert. De beeldkwaliteit is behoorlijk, maar het beeld bevat af en toe storende artefacten veroorzaakt door te agressieve digitale compressie, al zijn gezichten doorgaans goed herkenbaar. De bijbehorende app is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk.

Gemiddelde prijs: 259 euro

Bron: www.diskidee.be