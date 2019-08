4 star star star star star

De Xtorm USB-C Hub 5-in-one is een compacte, draagbare usb type-c hub die vijf functies biedt. Een test.

De Xtorm USB-C Hub 5-in-one (XC005) is zo klein en licht (65 gram) dat je hem gemakkelijk overal met je meeneemt. Het chassis bestaat uit geborsteld grijs aluminium en voelt stevig aan.

Kenmerken

Niettegenstaande zijn kleine formaat ondersteunt deze stijlvolle zilverkleurige usb-c hub usb 3.1 gen 2 doorvoersnelheden tot 10 Gbit/s.

De vijftien centimeter lange usb-c kabel is vast gemonteerd aan de zijkant.

Ernaast is een usb-c poort die tot 60 watt stroom levert aan een laptop met usb-c laadaansluiting; de usb-c-voeding van de laptop sluit je dan aan op de hub.

De GbE-poort bevindt zich aan de andere zijkant.

Alle andere poorten zitten aan de achterkant. Het betreft een usb-a 3.1 gen 1- en een hdmi-poort die maximaal 2160p video aan 60 Hz levert.

Ook heeft de hub een sd- en micro sd-kaartlezer. Zo kopieer je onderweg bijvoorbeeld gemakkelijk foto's naar een laptop.

Alle informatie over de Xtorm USB-C Hub 5-in-one vind je op de website van Xtorm.

Praktijk

We testten de hub met behulp van een recente Dell-laptop met Thunderbolt 3 usb-c poort. We beoordeelden het design, de gebruiksvriendelijkheid, de draagbaarheid en de mogelijkheden. Met het benchmarkprogramma Parkdale controleerden we of de adapters de toegang tot een externe usb 3.0-schijf (WD My Passport Ultra 4 GB) niet vertraagden. Met de Google Internet-test controleerden we de snelheid van de gigabit ethernet (GbE)-aansluiting.

We voerden twaalf compatibiliteitstesten uit met diverse randapparatuur (monitor, toetsenbord, externe schijf, laptop, computer, lader). We gaven punten op meer dan vijftig technische criteria. De scores zijn hierop gebaseerd. In de prestatiescore tellen de prestatietesten voor dertig en de technische criteria voor zeventig procent mee. In de prijsprestatiescore telt de prestatiescore voor zestig en de prijs, in verhouding tot een 'ideale' prijs van 69 euro, voor veertig procent mee.

Prestatiescore: 6,7/10; Prijsprestatiescore: 9,2/10

De Xtorm USB-C Hub werkte probleemloos met alle testapparatuur en vertraagde de toegang tot de externe schijf niet.

Windows 10 herkent deze hub automatisch en activeert direct de juiste driver.

Van hetzelfde apparaat bestaan nog iets goedkopere varianten met één, drie en vier aansluitingen.

Conclusie

De Xtorm USB-C Hub is compact, betaalbaar en werkt probleemloos. Het is een goedkope methode om je laptop uit te breiden met allerlei poorten.

Prijs: 75 euro

Bron: www.diskidee.be