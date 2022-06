4 star star star star star

Andere e-bikes doen het veelal zonder app, maar bij Cowboy moet die app net dienen als 'cockpit'. Hoe werkt dat in de praktijk?

Het gaat hard met Cowboy. Hard in de productontwikkeling: het in 2017 opgerichte Brusselse bedrijf is sinds vorig jaar al toe aan de vierde generatie van e-bikes en de app kreeg pas nog nieuwe functionaliteit. Hard qua groei en investeringen: dit jaar haalde het bedrijf nog eens 71 miljoen euro op om nog sneller te kunnen doorstoten in Europa en zeker ook in de Verenigde Staten. Maar ook op de e-bike zelf gaat het na enkele trappen op de pedalen al gauw vrij hard, zo ondervonden we meteen toen we met de C4 ST voor de eerste keer op pad gingen. De ST staat voor 'step through' en is een zogeheten doorstapmodel zonder horizontale buis tussen zadel en stuur. Iets wat vroeger al eens een 'vrouwenfiets' genoemd werd, maar dat ga je ons niet horen zeggen. Op de ST-variant zit je in ieder geval wat meer rechtop en in een minder sportieve houding. Het kader is wel iets kleiner dan de gewone Cowboy 4, waardoor de ST ook aanbevolen is voor kleinere rijders vanaf 160 centimeter. Ben je eerder 1m90? Dan is de gewone C4 beter geschikt.

De ST is net als alle andere Cowboys een 'single speed': dat houdt het design van de fiets lekker strak en eenvoudig omdat er geen schakelknoppen nodig zijn voor de versnellingen. De ST heeft een verzet met enkele tandradertjes minder dan de grotere C4, waardoor je ook iets kleiner trapt. Dat heeft absoluut zijn voordelen in een stadsomgeving. De enige momenten waarop je dat kleine verzet wat haat, is wanneer je aan volle snelheid bergaf rijdt. Bijtrappen is op zo'n moment onmogelijk tenzij je je als een hamster in een rad wil voelen.

© DN/KVdS

Omgekeerd helpt dat kleine verzet uiteraard heel erg wanneer het stijl bergop gaat. Je krijgt meteen de nodige ondersteuning van de elektrische motor. Het meest aangename aan de Cowboy 4 ST vinden we de graduele aanpak van die ondersteuning. Nooit krijg je het gevoel dat je te weinig hulp krijgt. Nooit krijg je het gevoel dat je te hard voortgestuwd wordt. Met uitzondering van de start, dan. Van zodra je de pedalen nog maar een kleine duw geeft, krijg je een instant 'kickstart'-gevoel: alsof iemand je letterlijk een duwtje in de rug geeft om te vertrekken. Hoe meer kracht je uitoefent op de pedalen, des te meer ondersteuning krijg je. Tot je aan de snelheid van 25 km/u zit: dan kunnen enkel jouw inspanningen je nog sneller doen gaan. Tussen de 23 à 25 km/u blijkt in de praktijk onze ideale 'cruisesnelheid' te zijn.

App is de sleutel

Maar genoeg over het rijcomfort. Laat ons eens kijken naar de technologie waarmee Cowboy het verschil tracht te maken. En dat is dan toch vooral de app die de link verzorgt tussen je fiets, je smartphone en de cloud. De Cowboy-app is ook je digitale sleutel om de Cowboy te starten. In de app kan je je fiets manueel 'unlocken' - de eigenlijke verbinding gebeurt via Bluetooth - maar je kan ook aanvinken om automatisch te unlocken. De app weet dan wanneer je in de onmiddellijke buurt van je fiets bent en ontgrendelt de fiets. Het is te zeggen: de motor wordt ontgrendeld en de ingebouwde lichten voor- en achteraan floepen aan. Je fiets zal je dus wel nog altijd zelf met een degelijk slot moeten vastleggen, want je kan ook gewoon wegrijden met de fiets zonder ondersteuning van de motor.

© DN/KVdS

Heb je je smartphone niet bij of is de batterij van je gsm onverhoopt leeg? Dan is er nog de mogelijkheid om met de meegeleverde fysieke sleutel de batterij even te verwijderen en een tiental seconden nadien weer in te klikken. Over de batterij gesproken: die moet je dus altijd verwijderen als je hem wil opladen. Met de meegeleverde oplader tank je de 2,4 kg wegende batterij in 3,5 uur volledig vol. Wat we wel wat jammer vinden, is dat je tijdens het laden geen enkele aanduiding krijgt over de stand van zaken om bijvoorbeeld te kunnen inschatten wanneer je weer de baan op kan.

Met een volledig opgeladen batterij haal je in theorie 70 kilometer. Dat blijkt in de praktijk slechts iets minder, maar veel hangt ook af van de hoeveelheid ondersteuning die je krijgt - afhankelijk dus van hoe hard je zelf trapt - en de weersomstandigheden. Bij koud weer kan je al makkelijk 10 kilometer bereik inleveren. Ook veel stoppen-en-opnieuw starten - geen uitzondering in druk stadsverkeer met veel verkeerslichten en kruispunten - heeft een impact op de autonomie.

Fiets is altijd geconnecteerd

Via de app stel je verder een aantal voorkeuren in van je fiets- of je verlichting bijvoorbeeld continu aan moet staan en dergelijke - maar zie je ook op de startpagina meteen op een kaart de laatst bekende positie van je fiets, en of die al niet 'gelocked' is. Het is via die startpagina dat je dus de fiets ook manueel ontsluit.

Het startscherm met de unlock-knop. © DN/KVdS

In de fiets zit een simkaart ingebouwd die hem de hele tijd 'connected' houdt. Dat betekent dat je na afloop van elke rit een overzicht van je gereden parcours krijgt: een kaartje, maar even goed ook extra informatie als het aantal minuten dat je gereden hebt, je maximaal behaalde en gemiddelde snelheid. Al duurde het soms tot een minuut vooraleer de volledige rit in de app verscheen. 'Dat is een gekende vertraging die we weg werken', zegt Cowboy-CTO en mede-oprichter Tanguy Goretti daarover. 'Onze servers moeten de gereden 'lijn' berekenen die op de kaart getoond wordt. De belasting op onze servers is de laatste tijd heel erg groot. We hebben net de kaap van 10 miljoen rides gehaald. Om een idee te geven; in mei moesten onze servers 750.000 fietsritten opslaan en verwerken. In april waren er dat nog 'maar' 500.000', aldus Goretti.

Soms duurt het even vooraleer je deze info krijgt na het voltooien van een rit. © DN/KVdS

Anti-diefstal

Rond de ingebouwde locatiebepaling van de simkaart is verder ook een anti-diefstaldienst gebouwd. Verplaatst iemand je fiets? Dan krijg je onmiddellijk een notificatie daarvan op je smartphone en kan je ook 'tracken' waar die zich bevindt. Zelfs wanneer de dief in kwestie bijvoorbeeld de batterij zou kunnen loskoppelen (wat enkel kan met het meegeleverde sleuteltje). Een in het frame ingebouwde batterij houdt het locatiesignaal dan toch nog in de lucht. Een diefstalverzekering kan ook en is optioneel. Net als een 'total care' dienst voor zowel onderhoud als pechverhelping onderweg. Die vinden we met 20 euro per maand op jaarbasis best wel prijzig; en is overigens ook alleen beschikbaar in ons land in Gent, Antwerpen en Brussel.

App met Strava-ambities

Een beetje competitief aangelegd? Of vraag je je af of jouw gemiddelde vergelijkbaar is met dat van andere 'Cowboys' op de weg? Daar speelt de app ondertussen ook op in. Je kan je eigen 'rider'-profiel vergelijken met dat van anderen. Of je sluit je aan bij een lokale community. Let op: dat bleek hier in de praktijk toch een zekere competitiedrang los te peuteren om die ene kerel zijn eerste plaats af te snoepen in het aantal gereden kilometers. De app spoort je in het algemeen ook aan om wat vaker de fiets te nemen, en dat is - in het geval van deze verstokte autorijder - geen slechte zaak.

De competitiedrang wordt aangewakkerd. © DN/KVdS

Docken met quad-lock

Je kan je smartphone tijdens een ontspannend of net inspannend ritje - ja, dat laatste kan wel degelijk als je een hardrijder bent - uiteraard gewoon op zak of in een rugzak houden, maar een mooi voordeel is dat je de smartphone kan 'docken' op je stuur. Bovenop de stuurpen zit een quad lock slot ingebouwd: met een kwartdraaibeweging klik je je smartphone daarop vast. Uiteraard moet je smartphone dan ook wel uitgerust zijn met zo'n quad-lock. En daar hadden we wel wat moeite. Zo'n hoesjes zijn er voor iPhone-modellen en enkele Samsung-modellen, maar niet voor de OnePlus-, Huawei- en Oppo-testtoestellen die we voorradig hadden. Je kan bij Cowboy wel een 'universal quad lock adapter' aanschaffen en dat hebben we dan ook gedaan. Die is eenmalig te bevestigen aan de achterkant van de smartphone of - en dat wordt aangeraden - op een hoesje. Al moet je daar ook weer uitkijken, want de adapter hecht niet of onvoldoende op zachte, siliconen hoesjes! Maar goed, uiteindelijk lukte het wel. Ondersteunt je smartphone wireless charging, dan kan je de Cowboy meteen ook instellen om de opgeklikte smartphone draadloos op te laden.

Op dit quad lock klik je je smartphone vast én kun je hem ook draadloos opladen. De LED's geven aan hoeveel er nog rest in de accu van je fiets. © DN/KVdS

'Quad lock is voor ons het beste systeem dat bestaat om je smartphone fysiek te koppelen aan je fiets. Op basis van de statistieken van onze gebruikers is het ook nog altijd de beste optie. Slechts 30% van de Cowboy-eigenaars gebruikt een Android-telefoon en daarvan hebben de meesten een Samsung-model waar wel compatibele quad lock cases bestaan', voegt Goretti daar aan toe.

Je smartphone als cockpit

Eenmaal vastgeklikt op je stuur dubbelt de Cowboy-app als een soort 'cockpit' die je tijdens je rit real-time info toont als je huidige snelheid en je positie op de kaart. De Cowboy-app heeft ook een eigen ingebouwde navigatie om je van punt A naar B te begeleiden. De app presenteert je (al naargelang je bestemming uiteraard) een of enkele mogelijke fietsvriendelijke routes. Waar mogelijk worden fietspaden of trage wegen uitgekozen - de kortste route is niet noodzakelijk de beste - én zelfs de luchtkwaliteit wordt mee in rekening genomen. Voor die informatie doet Cowboy beroep op data van Breezometer.

De Cowboy-navigatie houdt ook rekening met de luchtkwaliteit. © DN/KVdS

Tijdens onze testritjes onder begeleiding van de Cowboy-app kregen we meestal goeie fietsroutes aangereikt waarbij typisch drukke gewestwegen in de buurt bijvoorbeeld zoveel mogelijk gemeden worden. Af en toe kwamen we zo wel op minder comfortabele landweggetjes of kasseiwegen terecht: omdat de Cowboy geen vering heeft voel je dat trouwens wel meteen. Iets problematischer waren enkele baantjes door de bossen of naast een weide die helaas quasi volledig overwoekerd en/of overstroomd en dus onberijdbaar waren. Op zo'n moment misten we écht een knop om in de app aan te duiden dat zo'n weg niet meer mag gekozen worden, of om een gevaarlijk knooppunt voor fietsers of een hindernis (omgevallen boom) te melden. Zoals Waze dat in autonavigatie aanbiedt bijvoorbeeld.

De 'cockpit' van de Cowboy 4 ST in navigatiemodus. © DN/KVdS

Het zou ons niet verbazen dat zo'n functionaliteit er binnenkort toch aankomt. Het zou zeker steek houden, aangezien Cowboy nu al een eigen 'connected' community onderhoudt. Ergens hopen we het ook dat de app op die manier verder evolueert naar een soort crowdsourced data-platform waar alle Cowboy-fietsers samen van profiteren.

'In onze roadmap ga ik niet laten kijken', lacht Tanguy Goretti, 'maar het is wel duidelijk dat connected services voor ons een absolute prioriteit zijn en blijven. Dat, samen met het design en het gemak van elektrisch fietsen zonder te moeten schakelen, daarmee willen we blijven overtuigen.'

Volop statistieken. © DN/KVdS

Bedrijfsfiets?

Het is dat ik iets te ver van ons kantoor woon, of ik had de Cowboy 4 ST overwogen als 'bedrijfsfiets'. De verkoop van Cowboy gebeurt bijna uitsluitend online, 'maar we hebben ondertussen ook partners om de leasing-markt te bedienen. Die groeit hard in België', weet Goretti. Heel wat bedrijven bieden elektrische bedrijfsfietsen aan als extralegaal voordeel, of als deel van een mobiliteitsbudget of in het kader van een cafetariaplan. In België werkt Cowboy voor de leasing-markt samen met Joule, Team Cyclis, O2O en Lease a Bike.

Conclusie

We hebben ons best moeten doen om niet té hard te wennen aan het gemak van een Cowboy in huis. Dat is toch wat mislukt. De eenvoud, het gemak, de graduele ondersteuning van de motor die je alleen maar voelt wanneer het moet, de 'cockpit'-app én het design maken dat de fiets dagelijks van stal gehaald werd. En ja, soms wel degelijk als vervanging voor korte autoritten. We voelen wel aan dat de connected services nog niet helemaal doorontwikkeld zijn, en daar verwachten we in de toekomst zeker extra mogelijkheden. Al werkt de app en functies zoals die er nu zijn zeker prima. Is het 'docken' van je smartphone belangrijk, dan kijk je voor aankoop best maar even na hoe dat dan zit met quad lock compatibiliteit voor jouw type smartphone.

Cowboy 4 ST Richtprijs: vanaf 2.790 euro (incl. btw). De door ons geteste uitvoering met voorgemonteerde standaard en achterdrager en quad lock universal case kost 2.903 (incl. btw). Website: https://nl-be.cowboy.com Cowboy 4 ST: knappe verschijning in het straatbeeld. © DN/KVdS

Het gaat hard met Cowboy. Hard in de productontwikkeling: het in 2017 opgerichte Brusselse bedrijf is sinds vorig jaar al toe aan de vierde generatie van e-bikes en de app kreeg pas nog nieuwe functionaliteit. Hard qua groei en investeringen: dit jaar haalde het bedrijf nog eens 71 miljoen euro op om nog sneller te kunnen doorstoten in Europa en zeker ook in de Verenigde Staten. Maar ook op de e-bike zelf gaat het na enkele trappen op de pedalen al gauw vrij hard, zo ondervonden we meteen toen we met de C4 ST voor de eerste keer op pad gingen. De ST staat voor 'step through' en is een zogeheten doorstapmodel zonder horizontale buis tussen zadel en stuur. Iets wat vroeger al eens een 'vrouwenfiets' genoemd werd, maar dat ga je ons niet horen zeggen. Op de ST-variant zit je in ieder geval wat meer rechtop en in een minder sportieve houding. Het kader is wel iets kleiner dan de gewone Cowboy 4, waardoor de ST ook aanbevolen is voor kleinere rijders vanaf 160 centimeter. Ben je eerder 1m90? Dan is de gewone C4 beter geschikt.De ST is net als alle andere Cowboys een 'single speed': dat houdt het design van de fiets lekker strak en eenvoudig omdat er geen schakelknoppen nodig zijn voor de versnellingen. De ST heeft een verzet met enkele tandradertjes minder dan de grotere C4, waardoor je ook iets kleiner trapt. Dat heeft absoluut zijn voordelen in een stadsomgeving. De enige momenten waarop je dat kleine verzet wat haat, is wanneer je aan volle snelheid bergaf rijdt. Bijtrappen is op zo'n moment onmogelijk tenzij je je als een hamster in een rad wil voelen. Omgekeerd helpt dat kleine verzet uiteraard heel erg wanneer het stijl bergop gaat. Je krijgt meteen de nodige ondersteuning van de elektrische motor. Het meest aangename aan de Cowboy 4 ST vinden we de graduele aanpak van die ondersteuning. Nooit krijg je het gevoel dat je te weinig hulp krijgt. Nooit krijg je het gevoel dat je te hard voortgestuwd wordt. Met uitzondering van de start, dan. Van zodra je de pedalen nog maar een kleine duw geeft, krijg je een instant 'kickstart'-gevoel: alsof iemand je letterlijk een duwtje in de rug geeft om te vertrekken. Hoe meer kracht je uitoefent op de pedalen, des te meer ondersteuning krijg je. Tot je aan de snelheid van 25 km/u zit: dan kunnen enkel jouw inspanningen je nog sneller doen gaan. Tussen de 23 à 25 km/u blijkt in de praktijk onze ideale 'cruisesnelheid' te zijn.Maar genoeg over het rijcomfort. Laat ons eens kijken naar de technologie waarmee Cowboy het verschil tracht te maken. En dat is dan toch vooral de app die de link verzorgt tussen je fiets, je smartphone en de cloud. De Cowboy-app is ook je digitale sleutel om de Cowboy te starten. In de app kan je je fiets manueel 'unlocken' - de eigenlijke verbinding gebeurt via Bluetooth - maar je kan ook aanvinken om automatisch te unlocken. De app weet dan wanneer je in de onmiddellijke buurt van je fiets bent en ontgrendelt de fiets. Het is te zeggen: de motor wordt ontgrendeld en de ingebouwde lichten voor- en achteraan floepen aan. Je fiets zal je dus wel nog altijd zelf met een degelijk slot moeten vastleggen, want je kan ook gewoon wegrijden met de fiets zonder ondersteuning van de motor. Heb je je smartphone niet bij of is de batterij van je gsm onverhoopt leeg? Dan is er nog de mogelijkheid om met de meegeleverde fysieke sleutel de batterij even te verwijderen en een tiental seconden nadien weer in te klikken. Over de batterij gesproken: die moet je dus altijd verwijderen als je hem wil opladen. Met de meegeleverde oplader tank je de 2,4 kg wegende batterij in 3,5 uur volledig vol. Wat we wel wat jammer vinden, is dat je tijdens het laden geen enkele aanduiding krijgt over de stand van zaken om bijvoorbeeld te kunnen inschatten wanneer je weer de baan op kan.Met een volledig opgeladen batterij haal je in theorie 70 kilometer. Dat blijkt in de praktijk slechts iets minder, maar veel hangt ook af van de hoeveelheid ondersteuning die je krijgt - afhankelijk dus van hoe hard je zelf trapt - en de weersomstandigheden. Bij koud weer kan je al makkelijk 10 kilometer bereik inleveren. Ook veel stoppen-en-opnieuw starten - geen uitzondering in druk stadsverkeer met veel verkeerslichten en kruispunten - heeft een impact op de autonomie.Via de app stel je verder een aantal voorkeuren in van je fiets- of je verlichting bijvoorbeeld continu aan moet staan en dergelijke - maar zie je ook op de startpagina meteen op een kaart de laatst bekende positie van je fiets, en of die al niet 'gelocked' is. Het is via die startpagina dat je dus de fiets ook manueel ontsluit.In de fiets zit een simkaart ingebouwd die hem de hele tijd 'connected' houdt. Dat betekent dat je na afloop van elke rit een overzicht van je gereden parcours krijgt: een kaartje, maar even goed ook extra informatie als het aantal minuten dat je gereden hebt, je maximaal behaalde en gemiddelde snelheid. Al duurde het soms tot een minuut vooraleer de volledige rit in de app verscheen. 'Dat is een gekende vertraging die we weg werken', zegt Cowboy-CTO en mede-oprichter Tanguy Goretti daarover. 'Onze servers moeten de gereden 'lijn' berekenen die op de kaart getoond wordt. De belasting op onze servers is de laatste tijd heel erg groot. We hebben net de kaap van 10 miljoen rides gehaald. Om een idee te geven; in mei moesten onze servers 750.000 fietsritten opslaan en verwerken. In april waren er dat nog 'maar' 500.000', aldus Goretti.Rond de ingebouwde locatiebepaling van de simkaart is verder ook een anti-diefstaldienst gebouwd. Verplaatst iemand je fiets? Dan krijg je onmiddellijk een notificatie daarvan op je smartphone en kan je ook 'tracken' waar die zich bevindt. Zelfs wanneer de dief in kwestie bijvoorbeeld de batterij zou kunnen loskoppelen (wat enkel kan met het meegeleverde sleuteltje). Een in het frame ingebouwde batterij houdt het locatiesignaal dan toch nog in de lucht. Een diefstalverzekering kan ook en is optioneel. Net als een 'total care' dienst voor zowel onderhoud als pechverhelping onderweg. Die vinden we met 20 euro per maand op jaarbasis best wel prijzig; en is overigens ook alleen beschikbaar in ons land in Gent, Antwerpen en Brussel.Een beetje competitief aangelegd? Of vraag je je af of jouw gemiddelde vergelijkbaar is met dat van andere 'Cowboys' op de weg? Daar speelt de app ondertussen ook op in. Je kan je eigen 'rider'-profiel vergelijken met dat van anderen. Of je sluit je aan bij een lokale community. Let op: dat bleek hier in de praktijk toch een zekere competitiedrang los te peuteren om die ene kerel zijn eerste plaats af te snoepen in het aantal gereden kilometers. De app spoort je in het algemeen ook aan om wat vaker de fiets te nemen, en dat is - in het geval van deze verstokte autorijder - geen slechte zaak.Je kan je smartphone tijdens een ontspannend of net inspannend ritje - ja, dat laatste kan wel degelijk als je een hardrijder bent - uiteraard gewoon op zak of in een rugzak houden, maar een mooi voordeel is dat je de smartphone kan 'docken' op je stuur. Bovenop de stuurpen zit een quad lock slot ingebouwd: met een kwartdraaibeweging klik je je smartphone daarop vast. Uiteraard moet je smartphone dan ook wel uitgerust zijn met zo'n quad-lock. En daar hadden we wel wat moeite. Zo'n hoesjes zijn er voor iPhone-modellen en enkele Samsung-modellen, maar niet voor de OnePlus-, Huawei- en Oppo-testtoestellen die we voorradig hadden. Je kan bij Cowboy wel een 'universal quad lock adapter' aanschaffen en dat hebben we dan ook gedaan. Die is eenmalig te bevestigen aan de achterkant van de smartphone of - en dat wordt aangeraden - op een hoesje. Al moet je daar ook weer uitkijken, want de adapter hecht niet of onvoldoende op zachte, siliconen hoesjes! Maar goed, uiteindelijk lukte het wel. Ondersteunt je smartphone wireless charging, dan kan je de Cowboy meteen ook instellen om de opgeklikte smartphone draadloos op te laden. 'Quad lock is voor ons het beste systeem dat bestaat om je smartphone fysiek te koppelen aan je fiets. Op basis van de statistieken van onze gebruikers is het ook nog altijd de beste optie. Slechts 30% van de Cowboy-eigenaars gebruikt een Android-telefoon en daarvan hebben de meesten een Samsung-model waar wel compatibele quad lock cases bestaan', voegt Goretti daar aan toe.Eenmaal vastgeklikt op je stuur dubbelt de Cowboy-app als een soort 'cockpit' die je tijdens je rit real-time info toont als je huidige snelheid en je positie op de kaart. De Cowboy-app heeft ook een eigen ingebouwde navigatie om je van punt A naar B te begeleiden. De app presenteert je (al naargelang je bestemming uiteraard) een of enkele mogelijke fietsvriendelijke routes. Waar mogelijk worden fietspaden of trage wegen uitgekozen - de kortste route is niet noodzakelijk de beste - én zelfs de luchtkwaliteit wordt mee in rekening genomen. Voor die informatie doet Cowboy beroep op data van Breezometer.Tijdens onze testritjes onder begeleiding van de Cowboy-app kregen we meestal goeie fietsroutes aangereikt waarbij typisch drukke gewestwegen in de buurt bijvoorbeeld zoveel mogelijk gemeden worden. Af en toe kwamen we zo wel op minder comfortabele landweggetjes of kasseiwegen terecht: omdat de Cowboy geen vering heeft voel je dat trouwens wel meteen. Iets problematischer waren enkele baantjes door de bossen of naast een weide die helaas quasi volledig overwoekerd en/of overstroomd en dus onberijdbaar waren. Op zo'n moment misten we écht een knop om in de app aan te duiden dat zo'n weg niet meer mag gekozen worden, of om een gevaarlijk knooppunt voor fietsers of een hindernis (omgevallen boom) te melden. Zoals Waze dat in autonavigatie aanbiedt bijvoorbeeld. Het zou ons niet verbazen dat zo'n functionaliteit er binnenkort toch aankomt. Het zou zeker steek houden, aangezien Cowboy nu al een eigen 'connected' community onderhoudt. Ergens hopen we het ook dat de app op die manier verder evolueert naar een soort crowdsourced data-platform waar alle Cowboy-fietsers samen van profiteren.'In onze roadmap ga ik niet laten kijken', lacht Tanguy Goretti, 'maar het is wel duidelijk dat connected services voor ons een absolute prioriteit zijn en blijven. Dat, samen met het design en het gemak van elektrisch fietsen zonder te moeten schakelen, daarmee willen we blijven overtuigen.'Het is dat ik iets te ver van ons kantoor woon, of ik had de Cowboy 4 ST overwogen als 'bedrijfsfiets'. De verkoop van Cowboy gebeurt bijna uitsluitend online, 'maar we hebben ondertussen ook partners om de leasing-markt te bedienen. Die groeit hard in België', weet Goretti. Heel wat bedrijven bieden elektrische bedrijfsfietsen aan als extralegaal voordeel, of als deel van een mobiliteitsbudget of in het kader van een cafetariaplan. In België werkt Cowboy voor de leasing-markt samen met Joule, Team Cyclis, O2O en Lease a Bike.We hebben ons best moeten doen om niet té hard te wennen aan het gemak van een Cowboy in huis. Dat is toch wat mislukt. De eenvoud, het gemak, de graduele ondersteuning van de motor die je alleen maar voelt wanneer het moet, de 'cockpit'-app én het design maken dat de fiets dagelijks van stal gehaald werd. En ja, soms wel degelijk als vervanging voor korte autoritten. We voelen wel aan dat de connected services nog niet helemaal doorontwikkeld zijn, en daar verwachten we in de toekomst zeker extra mogelijkheden. Al werkt de app en functies zoals die er nu zijn zeker prima. Is het 'docken' van je smartphone belangrijk, dan kijk je voor aankoop best maar even na hoe dat dan zit met quad lock compatibiliteit voor jouw type smartphone.