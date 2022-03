3 star star star star star

Crosscall zet niet in op de sterkste camera of het grootste geheugen. Wel is het een telefoon die tegen water, vuil, vrieskou en stevige schokken kan en dat hebben we voor u getest. De Action-X5 is niet voor iedereen, maar bedient wel een specifieke niche.

Zogenaamde bouwvakkerstelefoons bestaan al ruim twintig jaar en Crosscall is er zo eentje. Waterdicht, voorzien van een stevige behuizing en voorzien van enkele specifieke snufjes. Tegelijk zit het toestel in de middenklasse met een richtprijs van 549,99 euro. Dat maakt dat de telefoon op sommige vlakken goed is uitgerust, maar wel met enkele puntjes van kritiek.

Specificaties

De X5 is uitgerust met een Snapdragon 662, een chip die we in midrange en low end toestellen terugvinden, gecombineerd met 4 gigabyte RAM, 64 GB opslag en een batterij van 3850 mAh. Het toestel draait op Android 11, beschikt over twee simkaartslots en MicroSD slot (je moet niet kiezen tussen een tweede sim en een geheugenkaart). Het 5,45 inch scherm heeft een resolutie van 720X1440 pixels.

De camera's achteraan beschikken over een lens van 48 megapixel en 13 megapixel. Ook vooraan is er een 13 megapixel camera waarbij die laatste twee tot 120 graden breed kunnen fotograferen. Filmen kan in 1080p.

Daar bovenop is de Crosscall Action-X5 water- en stofdicht (IP68), zit het toestel in een extra stevige behuizing die getest is op valpartijen. Gorilla Glass 5 moet ook het scherm zo goed mogelijk beschermen. Daar bovenop is er een waterdichte 3,5mm audioaansluiting, iets wat stilaan een zeldzaamheid wordt op de meeste smartphones.

Look & feel

Dat de X5 een rugged toestel is valt meteen op. Het toestel zit in een meer robuuste behuizing die niet helemaal egaal is waardoor de telefoon minder vlot uit de hand schuift. Zowel de hoofdtelefoonaansluiting als de oplader zijn voorzien van een extra dopje om vocht en vuil buiten te houden.

De aansluiting van de X5 is beschermd met een extra afsluiting waardoor er geen vocht naar binnen kan. © PVL

Achteraan het toestel zit een klein ijzeren plaatje in de behuizing verwerkt. Dat maakt dat de telefoon vlot blijft zitten bij de verschillende accessoires die Crosscall aanbiedt. Zo konden we bij deze review ook de fietshouder testen, waarbij de telefoon kan worden opgeladen. De X5 beschikt ook over twee programmeerbare knoppen, één werkt daarbij ook als aan/uit-knop. Zo kan je bijvoorbeeld een specifieke app starten, of je zaklamp.

Ons grootste minpunt aan het uitzicht van de telefoon is dat de scherm/toestel verhouding aan de lage kant is. Bij de meeste moderne toestellen is de rand rond het scherm intussen zeer dun, bij de X5 verlies je wat schermgrootte.

Getest in water en wind

Als we bij Data News een val- en waterbestendig toestel krijgen, dan willen we dat ook testen. We hebben de telefoon meermaals op een stenen vloer en op klinkers vanaf 1,5-2 meter laten vallen en dat heeft geen impact gehad op de werking van het toestel. Ook werd het toestel tijdens de testperiode meermaals bepoteld door een negen maanden oude baby die graag sabbelt en bijt op de hoeken van het toestel. Ook daar lijken baby en toestel geen schade van te ondervinden.

Zo ziet de X5 er uit na een nacht in de vrieskou. © PVL

© PVL

We legden de telefoon ook de hele nacht bij lichte vriestemperaturen (0 tot -3° voorspeld) op onze tuintafel. Omdat we intussen ook de time-lapse functie probeerden is de telefoon ook ergens halverwege de nacht uitgevallen, waardoor er ook geen batterijwarmte de telefoon kon beschermen tegen vorst of dauw.

Vermoedelijk heeft het toestel een goede zes uur met platte batterij in de vrieskou gelegen. We spoelen de vriesdauw weg, laden hem op en... hij werkt zoals de avond voorheen.

Ook meermaals onder een stevige waterstraal vormt geen probleem. © PVL

Hetzelfde voor onze watertest. Hiervoor leggen we de telefoon 24 uur, opgeladen, in een aquarium dat op dat moment al dringend toe was aan vers water. Ook hier even afspoelen en het toestel blijft werken. Leuk om te weten: met wifi en bluetooth aan, zonder simkaart, verloor het toestel zo'n vier procent batterij op 24 uur tijd. Ook Inge, de goudvis in ons aquarium, stelt het goed na een dag met de X5.

Ook na 24 uur in een aquarium blijft de X5 gewoon werken. © PVL

Camera

Over de camera van de X5 hebben we gemengde gevoelens, maar laten we beginnen met de positieve punten. Zo beschikt het toestel over een dashcamfunctie waarbij steeds de recent gefilmde momenten bewaard blijven en zet de telefoon in op extra stabilisatie. Ook dat je vlot kan kiezen tussen de gewone of breedhoeklens is mooi meegenomen. De X5 wil zich daarbij profileren als alternatief voor een action cam en koop je een smartphone en action cam apart dan ben je al snel veel duurder af.

Helaas zijn we minder enthousiast over de camerakwaliteit zelf. Als we een foto op hetzelfde moment nemen met de X5 en de OnePlus Nord 2 (een toestel in dezelfde prijsklasse), dan valt op dat de foto's van de X5 vaker donkerder en flets ogen. Mikken we het toestel op het gazon van Roularta, het moederschip van Data News, dan is het gras letterlijk groener op het andere scherm, of wanneer we beide foto's op een groot scherm bekijken.

Links: De Crosscall Action X-5 Rechts: Oneplus Nord 2 © PVL

Links: De Crosscall Action X-5 Rechts: Oneplus Nord 2 © PVL

Ook de selfiecamera is daarbij niet onze beste vriend, het beeld oogt in sommige poses zelfs wat vervormd waardoor je een lang gezicht lijkt te hebben.

Daar komen nog wat kleinere onhandigheden bij. Zo blijft bij een time-lapse ook het scherm aan staan. Dat lijkt een detail, maar zo verbruikt het toestel veel meer stroom en genereert het best wat warmte. Het wil ook zeggen dat je time-lapse zonder battery pack of oplader hooguit een paar uur mag duren voor de batterij op is.

Dagelijks gebruik

In alledaagse handelingen kunnen we de X5 weinig ernstige kritiek geven. Het is een degelijk androidtoestel dat doet wat moet. Crosscall levert het toestel ook met X-Story, een app om je foto's en video's te bewerken, net zoals X-Talk, een walkie-talkie functie, en X-Safe, een app om je naam, een noodbericht en enkele noodnummers kan instellen, net zoals een alarmgeluid bij noodgevallen.

Waar het toestel wel aanzienlijk beter kon is het RAM-geheugen. Dat bedraagt maar 4GB en dat is voor een middenklassetoestel anno 2022 te weinig. In de meeste gevallen merken we dat niet, behalve dat de telefoon net iets minder flitsend reageert, en wanneer we in X-story foto's of filmpjes toevoegen. Dat maakt ook dat grafisch zware games normaliter wat trager zijn. 8GB of minstens 6GB had het toestel vermoedelijk een stuk beter gemaakt. Bellen klinkt net zoals op andere toestellen, al kregen we in een vergelijkende test met een ander toestel we te horen dat het bij de X5 klonk alsof we verder van het toestel stonden, maar de geluidskwaliteit zelf is goed.

Conclusie: Geven en nemen

Als we de Crosscall Action-X5 in zijn geheel beschouwen dan hebben we gemengde gevoelens. Leg je dit toestel naast een ander midrange toestel van een bekend merk dan moet je vaststellen dat dit toestel moet onderdoen. Camerakwaliteit en reactiesnelheid zijn een belangrijk onderdeel in de ervaring van een telefoon.

Tegelijk houden we ook in het achterhoofd dat dit niet de telefoon is voor de doorsnee gebruiker. Bouwvakkers, snowboarders, avonturiers van allerlei makelij hebben met de X5 een toestel dat tegen een stootje, een val of een nat avontuur kan. Is dat voor jou nodig dan weegt bijna geen enkel toestel, zelfs in een speciaal hoesje, op tegen de X5. Dat terwijl de prijs nog ver onder die van de topmodellen zit.

Ook dat je het toestel vlot kan vastklikken op een hoop accessoires op maat van je avontuur is daarbij mooi meegenomen en de reden dat we die zaken niet vergelijken met andere toestellen is dat anderen dat simpelweg niet hebben.

Alles bij elkaar concluderen we dat de X5 een goed toestel is voor wie in avontuurlijke omstandigheden nog altijd alles uit het toestel wil halen, maar daarbij minder belang hecht aan zaken als camerakwaliteit of het spelen van games. Bent u niet zo'n type dan raden we vooral aan om onder de gewone smartphones uw gading te vinden.

