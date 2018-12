Review: dashcam kijkt voor- en achteruit

In Groot-Brittannië is Nextbase het populairste merk voor dashcams, maar het verkoopt zijn dashcams sinds vorig jaar ook bij ons. De ingebouwde software werkt bijvoorbeeld nu ook in het Nederlands. Eerder testten we de 512GW Ultra Dashcam met 1440p videoresolutie.

De Duo HD Twincam heeft 'slechts' Full HD 1080p-videoresolutie, maar wel twee lenzen, voor gelijktijdige opnames door de voor- en achterruit van je wagen.

Kenmerken

De Duo HD heeft aan elke zijde een 180-graden roteerbare lens. De linkse is een breedhoeklens met een kijkhoek van 140 graden. Die is bedoeld voor opnames door de voorruit van de auto. De rechtse is een telefotolens met 50m-zoom voor opnames doorheen de achterruit. Maar je richt de lenzen zoals je wil: je kan ook zijwaartse opnames, dubbele opnames langs voren, of binnen in het voertuig opnames maken.

Net zoals bij de eerder geteste 512GW steekt de gps-module niet in de camerabehuizing, maar in de bevestigingsmodule. Die is trouwens uiterlijk identiek aan de module van de 512GW, al werkt de 512GW-module wel niet met de Duo HD.

Behalve deze "Click & Go" gps-houder vind je in de verpakking nog een 12/24V plug met 4m lange kabel, een 1,2m lange mini-usb-kabel, een raamsticker, een zelfklevende houder voor de voorruit, en een beknopte starthandleiding. Voor een microsd-geheugenkaartje (tot 64GB) moet je zelf zorgen.

Het 2,7-inch lcd-kleurenscherm op de achterkant is niet aanraakgevoelig. Je bedient alles door middel van zeven bedieningsknoppen onder het scherm. Met behulp van de "mode"-knop schakel je tussen video- en foto-opnames en afspelen van bestaande opnames.

Volgens Nextbase is de camera in de fabriek geconfigureerd voor een goede werking en hoef je niets te wijzigen aan de vele standaardinstellingen.

Met deze instellingen neemt de camera videofragmenten van drie minuten op, tegelijkertijd van de voor- en van de achtercamera.

Datum, tijd, gps-coördinaten, snelheid en versnelling worden automatisch bewaard in de videobeelden.

Desgewenst schakel je de parkeerbewaking in. Dan zal de camera vijf minuten actief blijven na het uitschakelen van de stroom en automatisch twee minuten video opnemen bij een onverwachte beweging (lees: wanneer er iemand tegen je auto aanrijdt). De gevoeligheid van de g-sensor zet je via het menu in drie verschillende standen.

De ingebouwde accu levert twintig minuten autonomie en is speciaal bedoeld om de parkeerstand te laten functioneren; ze is niet bedoeld om de camera permanent te laten opnemen.

Deze dashcam heeft verder nog een mini hdmi-video-uitgang, maar voor een kabel dien je zelf te zorgen.

Op een kaartje van 32GB passen twee uur aan opnames. De camera maakt continu opnames en wist oude automatisch, met uitzondering van de 'beschermde' video's, bijvoorbeeld wanneer een botsing gedetecteerd wordt of wanneer je manueel een opname beschermt door op de knop met het uitroepteken rechts onder het lcd-scherm te drukken.

Praktijk

Deze dashcam functioneert grotendeels zoals de eerder geteste 512GW en werkt dus even gebruiksvriendelijk. De snelle bevestiging in de gps-mount is bijvoorbeeld heel handig: je laat de mount gewoon in de wagen, terwijl je de camera snel verwijdert wanneer nodig.

De beeldkwaliteit is goed, maar de resolutie is minder dan bij de 512GW. Zo zijn nummerplaten niet altijd (duidelijk) leesbaar.

Via het lcd-scherm of de mobiele app bekijk je onderweg eenvoudig beelden. Als je de mobiele app wil gebruiken, druk je op de wifi-knop van de camera.

Op de Nextbase-supportsite vind je de gebruiksvriendelijke Nextbase Replay 3 software voor Mac- of Windows-computers die meer mogelijkheden biedt. Zo volg je via deze app je traject op Google Maps of Openstreet-kaarten. De software toon allerlei bijkomende informatie, zoals rijrichting, snelheid, versnelling, afgelegde afstand en gemiddelde snelheid.

Je bewaart een snapshot van een video of bewerkt video's (stukken eruit knippen, fragmenten aan elkaar plakken, titels en opmerkingen toevoegen) en bewaart ze in mov-formaat. Verder is het mogelijk video's te delen via Facebook, Twitter of Youtube.

Deze software kun je ook gebruiken om te controleren of er nieuwe firmware voor de camera beschikbaar is en die in voorkomend geval toe te passen. De desktopsoftware werkt naar keuze rechtstreeks met de camera wanneer je die als opslagapparaat via usb aan je pc koppelt of direct met de geheugenkaart wanneer je die in een geheugenkaartlezer steekt. Dit laatste is het snelst.

Conclusie

De Nextbase Duo HD TwinCam is interessant als je een compacte en gemakkelijk te verwijderen dashcam zoekt die tegelijk voor- en achteropnames maakt in een personenwagen of stationwagen. De desktop-software waarmee je opnames bekijkt en video's bewerkt is opvallend gebruiksvriendelijk. Goedkoop is deze dashcam evenwel niet.

Adviesprijs: 249,99 euro

Bron: www.diskidee.be