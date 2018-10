Review: draadloze soundbar waartegen je praat

Sonos staat bekend om zijn draadloze multikamermuzieksystemen. De Sonos Beam is een compacte draadloze soundbar, die je individueel kan gebruiken om het geluid van je tv te verbeteren en om audio van allerlei bronnen te spelen, maar die ook geïntegreerd kan worden in een bestaand Sonos Home Sound systeem.

Net zoals de eerder geteste Sonos One functioneert de Sonos Beam als smart speaker die je met spraak bestuurt (voorlopig alleen in het Engels).

Je kan twee Sonos One speakers trouwens draadloos aan de Sonos Beam koppelen om ze te gebruiken als achterluidsprekers in een draadloos surround-systeem. Ook de apart verkrijgbare Sonos Sub kan draadloos worden gekoppeld om de weergave van lage tonen te verbeteren.

Specificaties

De Sonos Beam is een 65,1 cm lange, 6,85 cm hoge en 10 cm diepe soundbar van 2,8 kg voor kleine tot middelgrote kamers. In de compacte geluidsbalk zijn vijf D-klasse versterkers, vier full-range woofers, één tweeter en drie passieve bas-radiatoren ingebouwd. De Beam is verkrijgbaar in zwart of wit.

Vijf far-field microfoons zorgen ervoor dat spraakbesturing ook mogelijk is tijdens het afspelen van (luide) audio. De spraakbesturing werkt momenteel alleen met Amazon Alexa en alleen in het Engels, net zoals dat het geval is bij de eerder geteste Sonos One.

Bovenop de soundbar vind je tiptoetsen om het geluid te regelen en om de microfoons uit te schakelen.

Achteraan is er een drukknop die tijdens de installatie wordt gebruikt en vind je de aansluitingen: stroom, hdmi-arc en fast-ethernet.

In principe koppel je de Beam draadloos aan je thuisnetwerk via de ingebouwde 802.11 b/g wifi-voorziening. (Draadloze netwerken met alleen 802.11n worden niet ondersteund; je moet 802.11b/g/n inschakelen op je router, of je gebruikt de fast-ethernetpoort.)

Stroomkabel, HDMI-kabel, optische audioadapter en Sonos Beam-snelstarthandleiding worden meegeleverd.

Stembediening

De stembediening werkt momenteel alleen met Amazon Alexa en alleen in het Engels. Apple Siri of Google Assistant zouden in de toekomst worden toegevoegd.

Interessant is dat je de microfoons met één druk uitschakelt. Een witte led brandt wanneer ze actief zijn. Op die manier is je privacy gegarandeerd, want de slimme stemassistenten luisteren in principe constant mee om te kunnen reageren op een gesproken opdracht.

Voorlopig kan je Alexa alleen gebruiken als je bij het registreren een fictief adres in de VS of het VK invult. De Alexa-app dien je dan weer via een vpn of via een Amerikaanse of Duitse Amazon-account (met fictief adres) te installeren. Op het internet vind je hierover meer informatie (bijvoorbeeld hier bij Smartphonemagazine of hier bij Computer!Totaal). Stembediening kan vervolgens uiteraard alleen in het Engels.

Zodra dat het geval is kan je muziekdiensten zoals Amazon Music, Deezer, iHeartRadio, Pandora, SiriusX, Spotify en TuneIn Radio met je stem bedienen (afhankelijk van het gekozen land: in de VS werken alle diensten, in het VK nog niet alles).

Stemopdrachten zoals nummers pauzeren of overslaan, het volume regelen en zelfs vragen wat je hoort is mogelijk voor alle ondersteunde muziekdiensten.

Naast het bedienen van de muziek, werken ook andere stemopdrachten, zoals het weerbericht opvragen, naar het nieuws en verkeersinformatie luisteren, de lichten dimmen, de verwarming regelen, of de laatste sportuitslagen opvragen (mits andere ondersteunde diensten zoals bijvoorbeeld de Tado slimme thermostaat aanwezig zijn).

Alarmen (reminders) instellen, notificaties krijgen, telefoneren of sms'en via Alexa werkt voorlopig niet.

Wat je met de Beam als extra wél kan is je tv inschakelen via een spraakopdracht, of het geluidsniveau van je tv regelen met je stem. Dit op voorwaarde dat de Beam via HDMI-ARC aan je tv is gekoppeld en dat die tv HDMI-CEC (Consumer Electronics Control) ondersteunt. Dat zou het geval moeten zijn met alle recente tv's van plusminus de laatste vijf jaar.

Heb je een oudere tv dan kan je de Beam ook nog gebruiken maar de spraakbesturing van je tv werkt dan niet.

Je plaatst de Beam onder je tv, of bevestigt hem aan een muur met behulp van de apart verkrijgbare montagebeugel.

Alle informatie over de Beam vind je op de website van Sonos.

Ingebruikname

Je voegt de Beam toe via de Sonos app voor Android of iOS. Gebruik je de app voor het eerst, selecteer dan 'Nieuw Sonos-systeem installeren'. Of anders druk op 'Meer' en vervolgens op 'Speakers toevoegen'. Creëer indien nodig een Sonos-account. Volg de instructies.

De app helpt je om de speaker op de juiste manier aan te sluiten op je tv. Bij voorkeur gebeurt dit via de HDMI-ARC poort, omdat die de meeste mogelijkheden biedt. Bij oudere tv's ontbreekt dergelijke poort wellicht, maar dan gebruik je de meegeleverde hdmi-audio-adapter.

Er is geen afstandbediening meegeleverd met de Beam, maar het geluid kan je niet alleen regelen met de Sonos-app of met de knoppen bovenop de soundbar, maar ook met de afstandsbediening van je tv (of met je stem indien je tv een HDMI-ARC & CEC poort heeft). De app helpt je om dit allemaal correct in te stellen.

In principe kan iedereen deze geluidsbalk installeren. De app laat je toe om op je stappen terug te keren als iets niet direct werkt en om het dan nog een keer te proberen op de juiste manier.

Wij beoordelen de installatieprocedure als heel simpel en gebruiksvriendelijk.

Werking

De Sonos Beam heeft dezelfde mogelijkheden inzake muziekdiensten en spraakbesturing als de eerder geteste Sonos One. We verwijzen je naar die test voor alle details.

De Beam kan dus meespelen in een Sonos-multikamergeluidssysteem, of gebruikt worden als alleenstaande muziekstreamer.

Daarnaast functioneert de Beam als tv-luidspreker, waarbij PCM en Dolby maar niet DTS worden ondersteund.

Zoals eerder gezegd kan je andere Sonos-speakers zoals de One en de Sub aan de Beam koppelen om op die manier een volwaardig, maar vrij duur draadloos surround-systeem te creëren.

We koppelden twee One's aan de Beam om dit te proberen. De koppeling gebeurt via de app en gebeurt snel en probleemloos. Tijdens de installatie stelt de app je enkele vragen over de positionering van de achterluidsprekers en stelt het geluidsniveau daarop af.

Geluid optimaal regelen

Op een iPhone of iPad kan je het geluid optimaal automatisch regelen met behulp van Trueplay tuning. Op Android is dit helaas niet mogelijk.

Trueplay gebruikt de microfoon(s) van het iOS-apparaat om te meten hoe in een kamer het geluid wordt teruggekaatst van muren, meubels en andere voorwerpen, en stemt de Sonos-speakers af zodat ze goed klinken, waar ze ook staan.

Ga in de Sonos iOS-app naar 'Meer, Instellingen, Instellingen Kamer', kies de te tunen kamer en tik op 'Trueplay tuning'. Volg de instructies.

Doe het tunen uiteraard in een voor de rest stille kamer. Het gebeurt in twee stappen.

In de eerste stap zet je je neer met je iPhone of iPad recht voor je in de centrale kijkpositie.

In de tweede stap wandel je doorheen de kamer, intussen zwaaiende bewegingen makend met het iOS-apparaat. Een video toont hoe je dit moet doen.

Na afloop is het geluid optimaal afgestemd op de gebruikte kamer.

Verplaats of verdraai je de speakers dan dien je de tuning opnieuw uit te voeren.

Je schakelt de tuning eenvoudig in- en uit met behulp van een schuifschakelaar in de app.

Het verschil tussen niet- en wel geoptimaliseerd geluid is subtiel, maar wel goed merkbaar. Zeker als de speakers niet ideaal neergezet zijn helpt het automatisch tunen om het geluid te verbeteren.

Geluidskwaliteit

De Sonos Beam levert een krachtig, maar helder geluid met soms misschien iets te veel nadruk op de hoge tonen, maar van een duidelijk betere kwaliteit dan de eerder geteste Sonos One.

De speaker is zeker bruikbaar voor muziekweergave, maar toch vooral interessant om het geluid van je tv te verbeteren, waarvan de ingebouwde speakers vaak van bedroevende kwaliteit zijn. Met de Beam verbetert de tv-geluidservaring merkbaar.

Voeg je andere Sonos-speakers toe dan verkrijg je een capabel, maar vrij duur draadloos surround-systeem voor een kleine tot middelgrote kamer. Zelfs zonder (erg dure) Sub zijn de bassen behoorlijk stevig, al is dit natuurlijk een kwestie van smaak.

Conclusie

De Sonos Beam is een zeer gebruiksvriendelijke draadloze soundbar met veel mogelijkheden en ondersteuning voor slimme spraakassistenten (voorlopig helaas nog niet in het Nederlands). De Beam biedt alle mogelijkheden van en kan geïntegreerd worden in het uitgebreide Sonos Home Sound System, dat meer dan vijftig muziekdiensten ondersteunt. Voor een dergelijke kleine geluidsbalk is de geluidskwaliteit behoorlijk goed. De mogelijkheid om er een draadloos surround-systeem mee te creëren door andere Sonos-speakers toe te voegen is een welkom extra, al wordt het op die manier wel een heel dure aangelegenheid.

Prijs: 449 euro

Bron: www.diskidee.be