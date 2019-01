Review: draagbaar fotoprintertje voor smartphones

De HP Sprocket 200 (New Edition) is een zakformaat fotoprinter die je overal mee naar toe neemt. Je print er vanaf verschillende smartphones kleefbare kleurenfoto's mee in 2×3 inch-formaat (5,08×7,62 cm), ofwel 3,54 inch (9 cm) diagonaal.

Eigenschappen

De Sprocket 200 wordt geleverd met een micro usb-kabel en HP ZINK zelfklevend fotopapier (tien vellen). Een portemonneehoes waarin je het apparaatje veilig opbergt is apart of in een promotiebundel verkrijgbaar.

Je kan het printertje gewoon in een jaszak of tas meenemen, want het meet slechts 80 x 117,5 x 25 mm en weegt 172 gram.

Naast de usb-poort bevindt zich een kleine led die rood brandt als de 550 mAh accu bijna leeg is, oranje wanneer ze half opgeladen is en groen wanneer ze vol is. Tijdens het laden knippert de led rood.

Aan de andere kant van de Sprocket is er een grotere status-led die gebruikers met zes persoonlijke kleuren kunnen aanpassen.

De functies die een eigen kleur kunnen krijgen zijn: inschakelen, uitschakelen, slaapstand, inactief, printen en overige fouten. Rood en wit zijn niet aanpasbaar: rood betekent dat er geen papier in de printer steekt of dat er een storing is; wit wil zeggen dat de printer nog moet geconfigureerd worden met behulp van de mobiele app.

De Sprocket app is beschikbaar voor Android 4.4 en iOS 8.0 en hoger. Ze is noodzakelijk om te printen. De verbinding verloopt via Bluetooth 5.0.

De Sprocket 200 verbruikt 0,55 W in ruststand, 31 à 32 W tijdens het afdrukken en gemiddeld 16 W. Hij werkt bij omgevingstemperaturen van 5 tot 40 °C.

ZINK-technologie

De Sprocket 200 print volgens de ZINK-printtechnologie ("Zero INK") die geen cartridges nodig heeft en in één keer via een thermisch proces een randloze kleurafdruk creëert.

De technologie is ontwikkeld door het Amerikaanse bedrijf ZINK Holdings. HP heeft er een licentie op, net zoals andere bedrijven zoals Lifeprint, Prynt en Polaroid. ZINK startte trouwens als een project bij Polaroid en werd in 2005 afgesplitst in een zelfstandig bedrijf.

De Sprocket 200 print aan 313 x 400 dpi ofwel 143,55 ppi (0,13 megapixels) met een 4:3 beeldverhouding. De afdrukken glanzen en het zelfklevende fotopapier heeft een gewicht van 100 gram/m2.

Meer informatie over ZINK vind je bij de Engelstalige wikipedia.

Werking

Installeer de HP Sprocket app op je mobiele apparaat. Verwijder de bovenklep van de Sprocket 200.

Plaats de blauwe of oranje kaart met de streepjescode omlaag en leg er het fotopapier op met het logo omlaag. De kaart reinigt en kalibreert de Sprocket 200. Er passen maximaal tien vellen fotopapier in het printertje.

(Bij ons testmodel ontbrak de gekleurde kalibratiekaart. Ze steekt in elk pak en wordt uitgeworpen na de eerste afdruk. Maar bij het verwisselen van een fotopak of bij printproblemen plaats je ze eerst opnieuw vóór je print.)

Sluit de usb-kabel aan om op te laden. Houd de stroomknop naast de usb-poort ingedrukt totdat het statuslampje wit brandt.

Voeg nu de Sprocket toe via het apparaatmenu in de app. Mogelijk vraagt de app je om een firmware-update uit te voeren. Dit duurt enkele minuten. Tijdens het updaten knippert de status-led van de Sprocket 200 in alle ondersteunde kleuren. Koppel het apparaat uiteraard niet los zolang de update niet is voltooid.

De app toont de foto's in je fotogalerij, maar kan ook verbonden worden met je foto's op Instagram, Facebook en Google. Je moet uiteraard telkens eerst inloggen op die sites en de nodige toestemming geven. Daarna kan je direct foto's van daar printen.

Je kan foto's in de Sprocket app op allerlei manieren bewerken (kwaliteit, afmetingen, oriëntatie, randen, labels, stickers) vóór je ze print. Het is verder mogelijk om contactvellen te printen met 2 x 2 of 3 x 3 minifoto's.

Praktijk

Het duurt ongeveer drie seconden om de printer in te schakelen. De Sprocket 200 voert altijd eerst een kleine zelftest uit (vooral om te controleren dat de roller werkt en het papier correct geladen is).

Printen duurt ongeveer dertig seconden per foto, het verzenden inbegrepen. De foto schuift aan de voorkant uit de Sprocket 200. Ze is direct klaar en moet dus niet drogen zoals bij een oude Polaroid.

De app heeft een optionele virtual reality-instelling die allerlei informatie in de print via een onzichtbaar watermerk verbergt, bijvoorbeeld datum en locatie van de foto. Die kan je dan achteraf uitlezen met de scan-functie van de Sprocket app. De app toont dan bijvoorbeeld andere foto's van dezelfde datum of dezelfde locatie.

Foto's worden automatisch randloos geprint. De kwaliteit hangt sterk af van de kwaliteit van het origineel, maar is zeker aanvaardbaar. Verwacht echter geen professionele fotoafdrukkwaliteit. De prints zijn uiteraard ook vrij klein. Leuk is wel dat ze je als sticker kan gebruiken.

Je kan printen terwijl de Sprocket met het stroomnet verbonden is, of met behulp van de accu. We hadden onvoldoende papier om de autonomie te kunnen testen, maar een kleine berekening leert dat je ongeveer tien foto's per volle accu kan printen.

Met de gedeelde printwachtrij kunnen maximaal drie personen via Bluetooth tegelijkertijd afbeeldingen verzenden naar één printer. Die foto's komen dan terecht in de gedeelde printwachtrij. Er moet een host met de printer zijn verbonden om de gedeelde wachtrij te kunnen starten.

Als je de ZINK-vellen per vijftig stuks koopt, kost één foto-afdruk je ongeveer 0,60 euro.

Conclusie

De HP Sprocket is een leuke mobiele printer die je overal meeneemt om kleine, zelfklevende kleurenfoto's mee te printen. De app werkt gebruiksvriendelijk. De mogelijkheid om AR-informatie in een foto te verbergen en via de app weer uit te lezen is ook interessant.

Prijs: 149 euro voor de Sprocket 200 met tien vellen fotopapier en 29,99 euro voor vijftig vellen fotopapier

