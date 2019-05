De Seagate Backup Plus Ultra Touch is een kleine, erg draagbare harde schijf van 1 of 2 TB met AES256-gegevensbescherming in hardware. We hebben deze mobiele harde schijf getest.

De Backup Plus Ultra Touch Data Secure Portable Drive is een van de acht nieuwe schijven die Seagate begin dit jaar introduceerde tijdens de CES-beurs in Las Vegas.

Dat waren vooral upgrades van schijven die we in het verleden al testten. De Ultra Touch viel ons echter op omwille van de hardwarematige gegevensversleuteling met sterke AES256-encryptie. Bij een schijf die bedoeld is om overal mee naar toe te nemen is dergelijke beveiliging geen overbodige luxe. Maar hoe goed werkt het?

Kenmerken

De Seagate Backup Plus Ultra Touch Data Secure Portable Drive is kleiner dan een hand en past bijvoorbeeld probleemloos in het borstzakje van een hemd of de binnenzak van een jas of broek. Met een hoogte van 1,17 cm en een gewicht van 151 g (voor de 1 TB versie) is dit een erg draagbare externe schijf.

Ze is verkrijgbaar in wit of zwart. De bovenkant is bedekt met geweven stof. Dat oogt stijlvol, al kan je van een harde schijf nu eenmaal designmatig niet veel meer maken dan een wat saaie rechthoek.

Op de achterkant is er een USB 3.0-aansluiting. USB Type-A-kabel en USB Type-C-adapter zijn meegeleverd.

De schijf is al geformatteerd in exFAT-formaat. Mac-gebruikers die ze ook met Apple TimeMachine willen gebruiken, dienen de schijf eerst in HFS+-formaat te formatteren.

Intern steekt er in de Backup Plus Ultra Touch een 5400-tpm 2,5-inch SATA Seagate Mobile Secure TCG Opal SSC Self-Encrypting Drive (SED) van 1 TB (ST1000LM038 - 1RD172) of 2TB (ST2000LM010 - 1RA174).

Ingebruikname

De Snelstarthandleiding is erg beknopt: schijf aansluiten en het programma 'Start_Here_Win' (of Start_Here_Mac) dat je op de schijf terugvindt, starten.

Dat doet in feite niets meer dan je omleiden naar de registratiewebsite van Seagate. Je kan niet verder als je je niet eerst registreert (e-mailadres en naam volstaan).

Pas daarna kan je de Seagate Toolkit downloaden waarmee je de beveiliging en automatische back-ups configureert. Voor wie liever niet registreert: hier vind je die software.

Ten slotte kan je nog de inbegrepen Adobe Creative Cloud-aanbieding verzilveren. Dat is een gratis abonnement van twee maanden. Maar let op: het wordt automatisch maandelijks verlengd, tenzij je het tijdig weer opzegt.

Het zou eenvoudiger zijn mocht de Toolkit-software gewoon op de schijf staan. De verplichte registratie vóór je de schijf kan gebruiken, zint ons ook niet. Dat lijkt ons trouwens in tegenspraak met de Europese GDPR-regelgeving, want er is geen opt-out waarbij je de Toolkit-software direct zonder registratie kan downloaden (tenzij je de url kent, maar die krijg je pas te zien nà registratie).

Software

De Toolkit-software werkt zich automatisch bij indien nodig (reden te meer waarom Seagate dit programma even goed zou kunnen meeleveren op de schijf, in plaats van je eerst te verplichten via hun website te gaan).

Met dit programma kan je geplande back-ups creëren (en herstellen), de inhoud van folders automatisch synchroniseren zodra de schijf aangesloten wordt en de hardwarebeveiliging inschakelen.

De hardwarebeveiliging werkt met een unieke beveiligingscode die je terugvindt op een papiertje in de verpakking. Die SID-code is nodig om je eigen wachtwoord te creëren.

Kies dit goed, want als je je wachtwoord verliest kan niemand aan de gegevens op de schijf, ook Seagate niet.

Wel kan je bij een verloren wachtwoord de schijf opnieuw formatteren en hergebruiken met behulp van de (lange) herstelcode of PSID die ook op het papiertje in de verpakking te vinden is.

Verlies dit documentje niet, want zonder PSID en zonder wachtwoord is de schijf volledig onbruikbaar en klaar voor de vuilnisbak.

Praktijk

Een versleutelde schijf wordt automatisch geëncrypteerd zodra je ze uitwerpt. Koppel je ze opnieuw dan dien je eerst het wachtwoord in te voeren. Gebruik je de schijf op een andere computer dan waarop de Toolkit is geïnstalleerd gebruik je het unlock-programma dat je in de startdirectory vindt om het wachtwoord in te voeren en de schijf te ontsluiten.

Met behulp van de Toolkit kan je de schijf tijdelijk versleutelen terwijl ze aangekoppeld is. Ook is het mogelijk de beveiliging te verwijderen en/of om de inhoud van de schijf op veilige wijze te wissen ('Crypto-Erase').

Prestaties

We meten de lees- en schrijfsnelheid met behulp van de benchmarkprogramma's Parkdale en Intel NAS Performance Test (naspt) op een snelle Windows 10-pc met Intel Core i5-processor, 8 GB ram en Intel C220 Series usb 3.0-controller die UASP (usb attached scsi) ondersteunt voor een zo hoog mogelijke overdrachtsnelheid.

Met Parkdale meten we de sequentiële en random lees- en schrijfsnelheden. Naspt voert verschillende applicatie-gerichte benchmarks uit met meer dan 30 GB aan testdata. Verder geven we punten op veertig technische criteria. In ons uiteindelijke oordeel wegen de technische kenmerken en de Parkdale-snelheid elk voor een kwart en de naspt-snelheid voor de helft door.

De Backup Plus Ultra Touch Data Secure Portable Drive 1TB haalt in de Parkdale-benchmark sequentiële lees- en schrijfsnelheden van rond de 122 MB/s met encryptie ingeschakeld en rond de 123 MB/s met encryptie uitgeschakeld.

De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark met encryptie ingeschakeld is 69 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 38 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 4 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 27 MB/s (40% weging).

De gemiddelde gewogen snelheid in de NASPT-benchmark met encryptie uitgeschakeld is 74 MB/s: multimediasnelheid gemiddeld 39 MB/s (40% weging), kantoortoepassingen-snelheid gemiddeld 5 MB/s (20% weging) en kopieersnelheid gemiddeld 27 MB/s (40% weging).

De hardware-encryptie heeft dus nauwelijks invloed op de werksnelheid van deze externe schijf, die vergelijkbaar is met eerder geteste externe usb 3.0-hdd's.

Conclusie

De Seagate Backup Plus Ultra Touch Data Secure Portable Drive 1TB beschermt je data met voor normale gebruikers onkraakbare encryptie, zonder dat dit invloed heeft op de werkingssnelheid. Je betaalt wel iets meer voor deze schijf dan voor een vergelijkbare versie zonder hardwarebeveiliging, maar dat is niet meer dan logisch.

Gemiddelde straatprijs: 79,99 euro voor de 1 TB- en 124 euro voor de 2 TB-versie

Bron: www.diskidee.be