5 star star star star star

We testen de Barco ClickShare CSE-200+ bedoeld voor vergaderruimtes tot zestien deelnemers. Met Barco ClickShare moet draadloos presenteren zo eenvoudig en intuïtief mogelijk worden.

Het ClickShare-productgamma van Barco, waarvan wereldwijd al meer dan een half miljoen eenheden verkocht zijn, bevat verschillende oplossingen, startend met de CS-100 die bedoeld is voor kleine groepen en zogenaamde huddle rooms en waarmee acht gebruikers de inhoud van hun laptopscherm kunnen delen met anderen in Full HD-resolutie (één gebruiker tegelijk).

De CSE-200 voor iets grotere vergaderzalen is bedoeld voor zestien gebruikers, waarvan twee tegelijk kunnen presenteren in Full HD.

Voor de directiekamer en grote vergaderzalen is er de CSE-800, voor vierenzestig gelijktijdige gebruikers, die informatie tot 4K-resolutie op een indien gewenst sterk beveiligde manier kunnen delen.

Nieuw sinds begin 2019 zijn de CS-100 Huddle en de hier besproken CSE-200+, die in essentie 4K-uitvoerresolutie toevoegen aan de CS-100 en CSE-200 (de invoerresolutie via HDMI IN is wel nog 2K). Ook worden Google Cast, Apple Airplay en Windows Wireless Display (Miracast) ondersteund (ook de CSE-800 ondersteunt deze protocollen).

Alle ClickShare-versies werken op dezelfde manier en gebruiken een gelijkaardige interface.

Samenwerken en presenteren gebeurt via slechts twee handelingen: ClickShare USB-knop aansluiten op een USB-poort of de ClickShare desktop app starten en daarna de fysieke knop op de USB-adapter indrukken of de virtuele knop in de app aanklikken om uw scherm te delen met alle deelnemers.

Deelnemers hoeven geen pc of Mac te gebruiken, een mobiel apparaat met Android of iOS werkt ook indien men de gratis ClickShare-app installeert.

Binnen grotere bedrijven kan men meerdere Barco ClickShare CSE- en wePresent-apparaten centraal beheren en in het bedrijfsnetwerk integreren met behulp van de webgebaseerde Barco Collaboration Managment Suite (CMGS). Dit is vooral nuttig in grote bedrijven waarin op verschillende locaties meerdere eenheden van beide typen geïnstalleerd zijn.

Praktijk

De Barco ClickShare CSE-200+ is bedoeld voor collaboration rooms. In de verpakking zit een zwart basisstation, dat de omvang heeft van een kleine internetrouter, en twee usb-deelknoppen met een Type-A aansluiting.

Deze ClickShare Buttons zijn ook apart verkrijgbaar en bestaan verder in een USB Type-C variant.

De knoppen in de doos zijn reeds gekoppeld aan de basiseenheid, maar eventuele extra knoppen kan men zelf eenvoudig aankoppelen via de gratis te downloaden ClickShare Button Manager-software.

Meerdere Buttons kan men in een vergaderruimte opbergen in de apart verkrijgbare ClickShare Tray, een houder waarin er vier passen.

Koppel de basiseenheid aan een scherm en gebruik de Button of app om er een client mee te verbinden.

Het startscherm toont informatie over dit alles, geeft ook de vaste en draadloze ip-adressen en verbindingsgegevens van de eenheid en toont een QR-code waarmee men de app kan downloaden.

De Button bevat installeerbare Windows- en Mac OS-ClickShare Client-software. Zodra men die insteekt, opent Windows File Explorer of Mac OS Finder en kan men de client activeren.

Een druk op de knop deelt het scherm van de client met het scherm aangesloten op de ClickShare-eenheid.

De led-ringen op zowel de knop als de centrale eenheid branden dan rood in plaats van wit. Er is geen merkbare vertraging tussen beide schermen.

Heeft de client meerdere schermen dan kan men in de ClickShare Client-software kiezen welke desktop gedeeld wordt met het centrale scherm.

Om het delen te stoppen, drukt men gewoon op de knop. Dit werkt naadloos en vrijwel instant.

Delen twee gebruikers tegelijk hun scherm, dan verschijnen die gesplitst op het hoofdscherm.

De mobiele app laat verder toe om de camera van het apparaat te delen of u kunt er in één stap documenten van Dropbox, GoogleDrive, OneDrive of de webbrowser mee vertonen.

De knop is een handige en gebruiksvriendelijke interface, maar is onder bijvoorbeeld Windows 10 niet absoluut noodzakelijk. Daar kan men een scherminformatie ook gewoon delen via Miracast. Hetzelfde geldt voor clients die Google Cast of Airplay ondersteunen.

Beheer

De basiseenheid zelf heeft een webinterface, de ClickShare Configurator, waarmee men de personalisatie-, netwerk-, beveiligings- en resolutie-instellingen configureert.

Bijvoorbeeld kan het opstartscherm in een andere taal (ook Nederlands) worden gezet, kan men een screensaver activeren, de wifi-beveiliging strenger maken, de eenheid integreren in het wifi-netwerk van het bedrijf, waarbij de eigen wifi-hotspot uitgeschakeld wordt etc.

Die hotspot heeft overigens een maximaal bereik van dertig meter. Via een wizard kan men bij een nieuwe eenheid alle basisinstellingen snel doorvoeren. Zo kan men kiezen tussen drie vooraf gedefinieerde beveiligingsniveaus, van minimaal tot zeer streng.

Eventuele firmware-updates worden automatisch geïnstalleerd wanneer de eenheid langer dan acht uur niet gebruikt is, maar dit automatisme kan men uitschakelen.

Conclusie

Barco ClickShare is een gebruiksvriendelijke plug-and-play oplossing voor het delen van scherminhoud. Wij hadden alles binnen de vijf minuten aan de praat. Scherminhoud wordt instant gedeeld. Ook bewegende video wordt vrijwel zonder haperingen doorgestuurd naar de clients. Wij testten dit succesvol uit op beide wifi-frequenties met 1080P Full HD testvideo's op Youtube. 4K video delen lukte evenwel niet zonder digitale artefacten in het beeld.

Prijs: start aan 620 euro; CSE-200+: 1.860 euro (prijzen exclusief btw)

Bron: www.diskidee.be