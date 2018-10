Review: erg betaalbare mobiele router

De TP-Link Archer MR400 is een redelijk compacte AC1350 Draadloze dual-band router met 4G-connectiviteit. 'Gewoon een simkaart in het apparaat steken, aanzetten en genieten van een snelle draadloze verbinding,' luidt het op de website van TP-Link. We zijn benieuwd!

Specificaties

De Archer M400 is een dual-band wifi-router met maximale snelheden van 450 Mbit/s in de 2,4 GHz-frequentieband en 867 Mbit/s in de 5 GHz-band. De drie wifi-antennes zijn in het apparaat geïntegreerd.

Daarnaast is het een 4G/3G/2G mobiele router met twee verwisselbare externe LTE-antennes. De ondersteuning voor mobiele frequenties is erg uitgebreid:

4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz)

4G: TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz)

3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz)

2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)

Dat betekent dat je er zowat in alle omstandigheden een mobiele internetverbinding mee kunt verkrijgen met een maximale theoretische downloadsnelheid van 150 Mbit/s.

De Archer M400 gebruikt een gewone mini-simkaart die achteraan in een sleuf gestoken wordt. Heb je echter een micro- of nano-simkaart dan is dat dankzij de meegeleverde adapters ook geen probleem. Handig!

Deze mobiele router heeft vier fast ethernet lan (local area network)-poorten, waarvan er één ook als wan (wide area network)-poort kan worden gebruikt.

De witte statusleds op de bovenkant tonen informatie over de wifi- en mobiele verbindingen, met inbegrip van de mobiele signaalsterkte die via maximaal vier witte streepjes wordt getoond. Drie of vier streepjes dienen te branden voor een goede ontvangst; anders zoek je best een andere locatie voor de router. De leds zijn wel moeilijk zichtbaar, ze branden niet sterk.

Ingebruikname

De geïllustreerde snelle installatiegids is Engelstalig, maar in een apart boekje staan er vertalingen in allerlei talen, waaronder ook het Nederlands.

Je installeert de antennes, steekt de simkaart in de sleuf achteraan (eventueel met behulp van een van de meegeleverde sim-adapters) en schakelt de router in. Configureren kan draadloos met behulp van de verstekwaarden die je op een sticker aan de onderkant vindt, of via een ethernetkabel.

De procedure is dezelfde als bij de andere routers van TP-Link: open http://tplinkmodem.net of http:192.168.1.1 met een browser en volg de installatiewizard. Scan eventueel de getoonde QR-code om de TP-Link Tether app voor Android of iOS te downloaden.

Allereerst dien je het beheerwachtwoord te wijzigen. Vervolgens word je gevraagd om de pincode van de simkaart in te voeren. Dan voer je de Quick Setup-wizard uit, of je stelt alles handmatig in.

Beheer

De modem herkent de meeste mobiele providers en logt automatisch in op het mobiele netwerk. Daarnaast kan je ook manueel een connectieprofiel creëren en activeren via het 'Advanced'-menu van het beheer, dat helaas niet in het Nederlands werkt.

De Archer MR400 werkt ook als gewone draadloze router, waarbij de LTE-modem uitgeschakeld wordt. Dit kies je in het 'Operation Mode'-menu. Maar een 'failover'-optie is helaas niet beschikbaar. Het is het een of het ander: mobiele router of draadloze wan-router die je achter een bestaande internetmodem of -router hangt.

Alle gebruikelijke routerfuncties die je ook aantreft in de gewone draadloze routers van TP-Link zijn van de partij. Meer informatie hierover vind je op de website van TP-Link.

Prestaties

We testen de effectieve doorvoersnelheid met behulp van IPerf 3 in de twee wifi-frequenties (2,4 en 5 GHz) en op een gigabit-ethernet LAN-poort. We voeren in totaal vier snelheidstesten van elk dertig seconden uit met tien parallelle datastromen in de zend- en ontvangstrichting, waarbij we de resultaten van de allereerste seconde negeren (om zo opstartafwijkingen uit te sluiten).

Met behulp van de Android-tablet en de Farproc WiFi Analyzer app voeren we een bereiktest uit in de 2,4 GHz-frequentie op in totaal zes locaties die zich in een 3D-stervorm rond, boven en onder de geteste router bevinden.

We testen de mobiele internetsnelheid met een Mobile Vikings-sim via het BASE-netwerk en met behulp van Telenet Speedtest.

Alle restresultaten worden omgerekend in gewogen scores voor functionaliteit, draadloze netwerksnelheid, gewone netwerksnelheid en draadloos bereik. We rekenen dit allemaal om in één gewogen algemene prestatiescore op honderd punten.

De TP-Link Archer MR400 haalt een gemiddelde draadloze doorvoersnelheid in de iperf3-benchmark van 95 Mbit/s in de 5 GHz- en de 2,4 GHz-frequentiebanden. Ook de ethernetsnelheid blijft rond die waarde hangen. Hoger kan ook niet omwille van fast ethernet-netwerkpoorten.

De LTE-snelheid in onze testlocatie was 100,4 Mbit/s download en 31,4 Mbit/s upload.

De prestaties zijn vergelijkbaar met de eerder geteste AVM FRITZ!Box 6820 LTE mobiele router. De Archer MR400 is wel heel wat goedkoper, functioneert ook als capabele 'gewone' wan-router en werkt in de 5 GHz-frequentie, al is het nut daarvan beperkt omwille van de trage ethernetpoorten. Deze mobiele router is wel groter dan de AVM 6820 LTE en dus niet echt geschikt om mee te nemen op reis

Conclusie

De TP-Link Archer MR400 is een erg betaalbare mobiele router die ook perfect bruikbaar is als 'normale' draadloze wan-router. Het ontbreken van gigabit ethernet is een minpunt. Ook een minpunt is het ontbreken van een 'fallback'-voorziening waarbij de mobiele verbinding als back-up functioneert voor de gewone internetverbinding die je via de wan-poort gebruikt: je moet in het beheer kiezen tussen mobiele internet of internet via de wan-poort.

Prijs: 161 euro

Bron:www.diskidee.be